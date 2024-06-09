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Чехія готова допомогти Україні готувати пілотів для F-16 та Gripen, - міністр оборони Чернохова

F-16

Чехія може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.

Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Йдеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen", - сказала чеський міністр оборони.

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За словами Чернохової, чеське державне підприємство LOM Praha має можливості для допомоги з підготовкою українських пілотів і неодноразово пропонувало це Україні.

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Дякуємо чеським друзям! Що більше пілотів навчаться, то менше буде у союзників відмазок в наданні літаків.
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09.06.2024 01:14 Відповісти
давно пора...
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09.06.2024 01:18 Відповісти
Тобто, Чехія давно пропонувала навчання, але, "чомусь", ми не навчаємо там пілотів. Робимо вигляд, що нам це, мовляв, "не потрібно". Та й "Гріпени" в Швеції теж брати не поспішаємо - ну на що воно нам? - в нас же F-16 буде.
І по факту, замість підготовити якнайбільше пілотів, техніків, набрати більше літаків, хай навіть це буде не одна платформа, а декілька, але так, щоби кількісно вони повністю задовольнили наші потреби - ми знову будемо мати "пшик". Так виходить?
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09.06.2024 07:25 Відповісти
Франция передаёт 2 эскадрильи Миражей - 24 истребителя уже щас - летом... голландия передаёт тоже 2 эскадрильи ф-16 щас - летом
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09.06.2024 08:59 Відповісти
Шведы задумались о передаче эскадрильи Грипенов, на которых наши пилоты уже обучены летать
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09.06.2024 09:04 Відповісти
Бельгия будет поставлять нам ф-16, по мере поступления от штатов ф-35
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09.06.2024 09:15 Відповісти
Австралия, после модернизации, подкинет нам ф-18
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09.06.2024 09:16 Відповісти
а на Миражах? а на Тайфунах и Торнадо?
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09.06.2024 08:56 Відповісти
Щира подяка чехам..Підготовка пілотів і техніків це те що зараз архі необхідно для ВПС ЗСУ
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09.06.2024 13:27 Відповісти
 
 