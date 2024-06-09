Чехія готова допомогти Україні готувати пілотів для F-16 та Gripen, - міністр оборони Чернохова
Чехія може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.
Чехія приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Йдеться не лише про надання протиракетних систем, але й про літаки та навчання пілотів на цих літаках. Ми можемо запропонувати країнам навчання на F-16 і на літаках Gripen", - сказала чеський міністр оборони.
За словами Чернохової, чеське державне підприємство LOM Praha має можливості для допомоги з підготовкою українських пілотів і неодноразово пропонувало це Україні.
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І по факту, замість підготовити якнайбільше пілотів, техніків, набрати більше літаків, хай навіть це буде не одна платформа, а декілька, але так, щоби кількісно вони повністю задовольнили наші потреби - ми знову будемо мати "пшик". Так виходить?