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Новости Война
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Воздушные силы (2002) F-16 (518)

Часть F-16, которая будет передана ВСУ, будет размещена на авиабазах не в Украине, - Воздушные силы

f-16

Чтобы обезопасить истребители F-16 от российских ударов, некоторые самолеты, которые партнеры передадут Украине, будут размещены на иностранных авиабазах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут. Будет больше пилотов - будет больше самолетов в Украине", - отметил он.

Голубцов отметил, что сейчас четыре страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако выразил мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, у которых на вооружении есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

"Что касается 30 самолетов, 40. Здесь надо понимать, что не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших же пилотов", - сказал он.

Напомним, на днях министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины и может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

Также читайте: Украина просит США научить больше пилотов для F-16, - Politico
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Топ комментарии
+24
Це добре,Андрій Борисович не зможе передати геолокацію своїм кураторам в ФСБ.
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10.06.2024 06:59
+23
Есть ещё вариант- использовать F-35 (22). Взлетели откуда надо в режиме невидимок, вошли в воздушное пространство Украины, отстрелялись по параше и назад. А на вопли свинособак отвечать- это были наши кукурузники или может Зинка.
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10.06.2024 07:06
+11
Нє смєть!!!!....Зіну називать Зінкой!!!!!! ...Оні жалуются, что ви їх подкарауліваєтє в тємнотє
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10.06.2024 07:11
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ТЕРМІНОВО гесить старпєру Кабаєву на лабутенах його валізу шоб він намалював коричнемк смугу!
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10.06.2024 06:58 Ответить
Робота "петровим-бошировим".
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10.06.2024 06:58 Ответить
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10.06.2024 07:48 Ответить
Довбодятли...
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10.06.2024 08:50 Ответить
Це добре,Андрій Борисович не зможе передати геолокацію своїм кураторам в ФСБ.
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10.06.2024 06:59 Ответить
Повно тих хто спрацюють на Андрія Борісича на 5 з + , на 5+ для Андрія Борісича на 5+....
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10.06.2024 09:45 Ответить
Давно писав - шо Ф -16 в Украіні будуть №-1
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10.06.2024 06:59 Ответить
Есть ещё вариант- использовать F-35 (22). Взлетели откуда надо в режиме невидимок, вошли в воздушное пространство Украины, отстрелялись по параше и назад. А на вопли свинособак отвечать- это были наши кукурузники или может Зинка.
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10.06.2024 07:06 Ответить
Нє смєть!!!!....Зіну називать Зінкой!!!!!! ...Оні жалуются, что ви їх подкарауліваєтє в тємнотє
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10.06.2024 07:11 Ответить
https://youtu.be/olVYChBQLCw
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10.06.2024 08:15 Ответить
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10.06.2024 08:26 Ответить
Зінка F-16 купіла в воєнторгє, і, вообщє, ихтамнет !
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10.06.2024 08:06 Ответить
І вапщє,єта пєрєкрашениє "кукурузники"...
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10.06.2024 08:53 Ответить
Щу рік назад писав тут про аєродроми підскоку в Україні, з самим необхідним. Бази -- за кордоном.
Так думаю, зміг би командувати Збройними силами!)) У всякому випадку, шкоди від мене було б менше, ніж від завгоспа та нашого геніалісімуса!
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10.06.2024 07:10 Ответить
Ви мабуть мали на увазі геніТалісімуса? Бо для гри на роялі одного генія мало, треба ще дещо мати.
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10.06.2024 08:18 Ответить
Правильніше було б сказати передали напевно!
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10.06.2024 07:15 Ответить
Все цілком розумно! Передполітна підготовка вимагає часу небагато : дозаправили, підвісили БК Льотний склад уточнив бойове завдання І ""дракони в небі - Червона зоря грозить!"
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10.06.2024 07:30 Ответить
Навіщо про це взагалі писати.
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10.06.2024 07:31 Ответить
Пишуть те про що розповідають. А навіщо по це розповідати -це до командувача зі стрьомним призвіщем Голубцов. Галушкін вже навоював на Харківщині.
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10.06.2024 07:39 Ответить
Ми ж знаєм де на рашці за 2тис км злітають і вони ж першии день побачуть і завиють на НАТО - почнуться лякалки - але ж НАТО це міцнии горішок
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10.06.2024 07:50 Ответить
***, я просто уею, не то що уею а ауеваю, все що буде будуватись для воєних цілей, все що буде передаватись, все виноситься на публіку, то вже зразу би й координати вказували де саме, що там такого. **** самі ж себе здаємо, чому поя немає адміністративної та кримінальної відповідальності за те, зо дохера патякають смі, чиновники? Нажаль... Чи може ви десь чули в рашистких смі, розмови, що, де, коли у них буде будуватись, що вони отримали від китаю наприклад чи від ірану.
Все покрите тайною, то чому у нас воно скрізь і всюди оприлюднюється? Чим хочему похизуватися, що от дали? А що свого зробили за майже три роки війни?
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10.06.2024 07:54 Ответить
Про свое зроблене... Ось тут таинство и прячется.
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10.06.2024 08:15 Ответить
Хотя таинств и по F-16 - хоть отбавляй. Вам же не сказали, шо взлетаемыми самолетами, из забугорных баз, тупо партнеры будут управлять .

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10.06.2024 08:20 Ответить
Ко всему , кацапы тогда собъются со счету, мол, скока у нас внатуре тех самолетов.
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10.06.2024 08:25 Ответить
Якщо не оприлюднювати, то починається вой на диванах "зрада", "нас всі кинули", "все пропало", і нарід зі страху розбігається хто куди, кусає на базарі військових ТЦК, і топиться в Тисі.
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10.06.2024 08:15 Ответить
Єдине розумне рішення.
Одна з причин, чому не слід вводити стан війни, а краще залишатись у "мутному воєнному стані".
В стані війни будь-яка країна, що надасть свої авіабази для нашої авіації, за статутом ООН автоматично стає стороною конфлікту, тобто законною ціллю для російських військ.
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10.06.2024 08:07 Ответить
Будуть збивати ракети над західною Україною, і ще можливо над Одещині
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10.06.2024 08:10 Ответить
Тринділи б менше .
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10.06.2024 08:11 Ответить
де авіаполк Безуглої ?
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10.06.2024 08:18 Ответить
Авіаполк за Вуглом.Вона свого чорного рота закрила ,і все,полк сховався...
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10.06.2024 09:00 Ответить
Базується на Мальдівах
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10.06.2024 08:30 Ответить
Важливо, щоб в Україну і на бойові завдання потім вони надходили своїм ходом, а не в розібраному вигляді. Але це наступний етап ескалації.
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10.06.2024 09:16 Ответить
Ukrainci, vi chto - sovsem ohujelji? Takuju informaciju predostavitj vragu v otkritoij pechatji? Ilji eto svojeobraznaja 'dezinformacija'?
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10.06.2024 10:29 Ответить
ВПС ЗСУ дуже знадобилися б британські літакі вертикального зльоту і посадки, типу «Харриер».Їм упорядкованих аеродромів особливо не потрібно та виявити їхню дислокацію буде не без проблем
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10.06.2024 12:34 Ответить
 
 