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Повітряні сили (2345) F16 F-16 (638)

Частину F-16, які передадуть ЗСУ, буде розміщено на авіабазах не в Україні, - Повітряні сили

f-16

Щоб убезпечили винищувачі  F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні", - зазначив він.

Голубцов наголосив, що наразі чотири країни підтвердили надання цих літаків Україні, однак висловив думку, що кількість може збільшитися згодом, оскільки "майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35".

"Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів", - сказав він.

Нагадаємо, днями міністерка  оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна приєдналася до німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони України  та може допомогти навчати українських пілотів на літаках F-16 та Gripen.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить США навчити більше пілотів для F-16, - Politico

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Топ коментарі
+24
Це добре,Андрій Борисович не зможе передати геолокацію своїм кураторам в ФСБ.
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10.06.2024 06:59
+23
Есть ещё вариант- использовать F-35 (22). Взлетели откуда надо в режиме невидимок, вошли в воздушное пространство Украины, отстрелялись по параше и назад. А на вопли свинособак отвечать- это были наши кукурузники или может Зинка.
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10.06.2024 07:06
+11
Нє смєть!!!!....Зіну називать Зінкой!!!!!! ...Оні жалуются, что ви їх подкарауліваєтє в тємнотє
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10.06.2024 07:11
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ТЕРМІНОВО гесить старпєру Кабаєву на лабутенах його валізу шоб він намалював коричнемк смугу!
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10.06.2024 06:58 Відповісти
Робота "петровим-бошировим".
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10.06.2024 06:58 Відповісти
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10.06.2024 07:48 Відповісти
Довбодятли...
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10.06.2024 08:50 Відповісти
Це добре,Андрій Борисович не зможе передати геолокацію своїм кураторам в ФСБ.
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10.06.2024 06:59 Відповісти
Повно тих хто спрацюють на Андрія Борісича на 5 з + , на 5+ для Андрія Борісича на 5+....
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10.06.2024 09:45 Відповісти
Давно писав - шо Ф -16 в Украіні будуть №-1
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10.06.2024 06:59 Відповісти
Есть ещё вариант- использовать F-35 (22). Взлетели откуда надо в режиме невидимок, вошли в воздушное пространство Украины, отстрелялись по параше и назад. А на вопли свинособак отвечать- это были наши кукурузники или может Зинка.
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10.06.2024 07:06 Відповісти
Нє смєть!!!!....Зіну називать Зінкой!!!!!! ...Оні жалуются, что ви їх подкарауліваєтє в тємнотє
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10.06.2024 07:11 Відповісти
https://youtu.be/olVYChBQLCw
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10.06.2024 08:15 Відповісти
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10.06.2024 08:26 Відповісти
Зінка F-16 купіла в воєнторгє, і, вообщє, ихтамнет !
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10.06.2024 08:06 Відповісти
І вапщє,єта пєрєкрашениє "кукурузники"...
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10.06.2024 08:53 Відповісти
Щу рік назад писав тут про аєродроми підскоку в Україні, з самим необхідним. Бази -- за кордоном.
Так думаю, зміг би командувати Збройними силами!)) У всякому випадку, шкоди від мене було б менше, ніж від завгоспа та нашого геніалісімуса!
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10.06.2024 07:10 Відповісти
Ви мабуть мали на увазі геніТалісімуса? Бо для гри на роялі одного генія мало, треба ще дещо мати.
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10.06.2024 08:18 Відповісти
Правильніше було б сказати передали напевно!
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10.06.2024 07:15 Відповісти
Все цілком розумно! Передполітна підготовка вимагає часу небагато : дозаправили, підвісили БК Льотний склад уточнив бойове завдання І ""дракони в небі - Червона зоря грозить!"
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10.06.2024 07:30 Відповісти
Навіщо про це взагалі писати.
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10.06.2024 07:31 Відповісти
Пишуть те про що розповідають. А навіщо по це розповідати -це до командувача зі стрьомним призвіщем Голубцов. Галушкін вже навоював на Харківщині.
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10.06.2024 07:39 Відповісти
Ми ж знаєм де на рашці за 2тис км злітають і вони ж першии день побачуть і завиють на НАТО - почнуться лякалки - але ж НАТО це міцнии горішок
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10.06.2024 07:50 Відповісти
***, я просто уею, не то що уею а ауеваю, все що буде будуватись для воєних цілей, все що буде передаватись, все виноситься на публіку, то вже зразу би й координати вказували де саме, що там такого. **** самі ж себе здаємо, чому поя немає адміністративної та кримінальної відповідальності за те, зо дохера патякають смі, чиновники? Нажаль... Чи може ви десь чули в рашистких смі, розмови, що, де, коли у них буде будуватись, що вони отримали від китаю наприклад чи від ірану.
Все покрите тайною, то чому у нас воно скрізь і всюди оприлюднюється? Чим хочему похизуватися, що от дали? А що свого зробили за майже три роки війни?
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10.06.2024 07:54 Відповісти
Про свое зроблене... Ось тут таинство и прячется.
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10.06.2024 08:15 Відповісти
Хотя таинств и по F-16 - хоть отбавляй. Вам же не сказали, шо взлетаемыми самолетами, из забугорных баз, тупо партнеры будут управлять .

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10.06.2024 08:20 Відповісти
Ко всему , кацапы тогда собъются со счету, мол, скока у нас внатуре тех самолетов.
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10.06.2024 08:25 Відповісти
Якщо не оприлюднювати, то починається вой на диванах "зрада", "нас всі кинули", "все пропало", і нарід зі страху розбігається хто куди, кусає на базарі військових ТЦК, і топиться в Тисі.
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10.06.2024 08:15 Відповісти
Єдине розумне рішення.
Одна з причин, чому не слід вводити стан війни, а краще залишатись у "мутному воєнному стані".
В стані війни будь-яка країна, що надасть свої авіабази для нашої авіації, за статутом ООН автоматично стає стороною конфлікту, тобто законною ціллю для російських військ.
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10.06.2024 08:07 Відповісти
Будуть збивати ракети над західною Україною, і ще можливо над Одещині
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10.06.2024 08:10 Відповісти
Тринділи б менше .
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10.06.2024 08:11 Відповісти
де авіаполк Безуглої ?
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10.06.2024 08:18 Відповісти
Авіаполк за Вуглом.Вона свого чорного рота закрила ,і все,полк сховався...
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10.06.2024 09:00 Відповісти
Базується на Мальдівах
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10.06.2024 08:30 Відповісти
Важливо, щоб в Україну і на бойові завдання потім вони надходили своїм ходом, а не в розібраному вигляді. Але це наступний етап ескалації.
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10.06.2024 09:16 Відповісти
Ukrainci, vi chto - sovsem ohujelji? Takuju informaciju predostavitj vragu v otkritoij pechatji? Ilji eto svojeobraznaja 'dezinformacija'?
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10.06.2024 10:29 Відповісти
ВПС ЗСУ дуже знадобилися б британські літакі вертикального зльоту і посадки, типу «Харриер».Їм упорядкованих аеродромів особливо не потрібно та виявити їхню дислокацію буде не без проблем
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10.06.2024 12:34 Відповісти
 
 