НАТО не считает применение оружия Альянса, в частности, F-16, на территории РФ эскалацией, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что удары западным оружием, в частности истребителями F-16 по территории России, эскалацией не считаются.

Об этом он заявил перед встречей министров обороны государств Альянса в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, использовала ли Украина уже западное оружие против целей на территории России, Столтенберг сказал, что не может вдаваться в детали.

В то же время он поддерживает ослабление ограничений, поскольку это облегчило Украине защиту права на самозащиту.

"Имеет смысл позволить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины. Это захватническая война, они защищаются. Защищаться - это не эскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

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Разрешение Украине бить по РФ предоставленным оружием

Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.

Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

Разрешение Германии

После длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Разрешение Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.