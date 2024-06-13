НАТО не считает применение оружия Альянса, в частности, F-16, на территории РФ эскалацией, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что удары западным оружием, в частности истребителями F-16 по территории России, эскалацией не считаются.
Об этом он заявил перед встречей министров обороны государств Альянса в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, использовала ли Украина уже западное оружие против целей на территории России, Столтенберг сказал, что не может вдаваться в детали.
В то же время он поддерживает ослабление ограничений, поскольку это облегчило Украине защиту права на самозащиту.
"Имеет смысл позволить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины. Это захватническая война, они защищаются. Защищаться - это не эскалация", - подчеркнул генсек НАТО.
Разрешение Украине бить по РФ предоставленным оружием
Как известно, в конце мая США разрешили Украине бить по территории РФ американским оружием. Это касается исключительно боев на Харьковском направлении.
Как писало The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.
Разрешение Германии
После длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Разрешение Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.
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О том, что Запад профинансирует киевский режим за счет наших замороженных активов, мы предупреждали давно - еще с прошлого года. Жаль, что нас никто не услышал, не были приняты меры. Вызывает грусть тот факт, что за это никто не наказан, не было даже ни одной отставки.
Еще большую грусть и тревогу вызывает информация наших источников в СВР. По их данным, на деньги, полученные от замороженных российских активов, Киеву купят оружие, которым тот сможет бить не только по Крыму или новым регионам, но и вглубь нашей территории.
«Ходят разные слухи о том, куда разрешат стрелять ВСУ. Не хочу никого пугать, потому пока без подробностей», - сказал один из собеседников.
Интересно, будут ли приняты какие-то меры теперь.
Киевскому режиму купят оружие, которым можно будет бить по России. На наши деньги
О том, что Запад профинансирует киевский режим за счет наших замороженных активов, мы предупреждали давно - еще с прошлого года. Жаль, что нас никто не услышал, не были приняты меры. Вызывает грусть тот факт, что за это никто не наказан, не было даже ни одной отставки.
Еще большую грусть и тревогу вызывает информация наших источников в СВР. По их данным, на деньги, полученные от замороженных российских активов, Киеву купят оружие, которым тот сможет бить не только по Крыму или новым регионам, но и вглубь нашей территории.
«Ходят разные слухи о том, куда разрешат стрелять ВСУ. Не хочу никого пугать, потому пока без подробностей», - сказал один из собеседников.
Интересно, будут ли приняты какие-то меры теперь.@
ох уж эти меры,коричневые линии))))разве что оттянуть пво подальше чтобы аналоговнеты очередные не опозорились)а так будет отмазка не сбили,потомучто защищали фронт со стороны коварных финнов
2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Бо це е единий документ США якій забовьязуе США бути гарантом безпеки.
Действовать нужно по принципу «око за око», а вред нужно наносить «во всём, в чём [только] можно навредить». «Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне». Для этого Медведев предлагает искать критические уязвимости западных экономик, причинять ущерб во всех местах, парализуя работу компаний и государственных учреждений, находить проблемы в важнейших технологиях, изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги.
Также алкоблогер призывает находить проблемы в важнейших технологиях и «беспощадно наносить удары по ним». Он также хочет «буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги, наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры».
«Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!», пафосно пишет Медведев. - «Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!».
Свою лепту в борьбу с врагом Дмитрий Алкогольевич вносит ежедневно, не щадя здоровья, уничтожая элитные запасы итальянского вина и французского коньяка."
Надо стронг!! Собралось с потужной решительностью
не в змозі захопити весь бамбас 🙁