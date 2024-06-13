НАТО не вважає застосування зброї Альянсу, зокрема F-16, на території РФ ескалацією, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що удари західною зброєю, зокрема винищувачами F-16 по території Росії, ескалацією не вважаються.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи використовувала Україна вже західну зброю проти цілей на території Росії, Столтенберг сказав, що не може вдаватися в деталі.

Водночас він підтримує послаблення обмежень, оскільки це полегшило Україні захист права на самозахист.

Має сенс дозволити Україні використовувати цю зброю, особливо проти військових цілей поблизу України. Це загарбницька війна, вони захищаються. Захищатися - це не ескалація, - наголосив генсек НАТО.

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Дозвіл Україні бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Дозвіл Німеччини

Після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Дозвіл Франції

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтвердив дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю та зазначив, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни.