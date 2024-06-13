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Новини
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НАТО не вважає застосування зброї Альянсу, зокрема F-16, на території РФ ескалацією, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що удари західною зброєю, зокрема винищувачами F-16 по території Росії, ескалацією не вважаються.

Про це він заявив перед зустріччю міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи використовувала Україна вже західну зброю проти цілей на території Росії, Столтенберг сказав, що не може вдаватися в деталі.

Водночас він підтримує послаблення обмежень, оскільки це полегшило Україні захист права на самозахист.

Має сенс дозволити Україні використовувати цю зброю, особливо проти військових цілей поблизу України. Це загарбницька війна, вони захищаються. Захищатися - це не ескалація, - наголосив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має право на самооборону. Це включає також можливість атакувати законні військові цілі в Росії, - Столтенберг 

Дозвіл Україні бити по РФ наданою зброєю

Як відомо, наприкінці травня США дозволили Україні бити по території РФ американською зброєю. Це стосується виключно боїв на Харківському напрямку.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS.

Дозвіл Німеччини

Після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Дозвіл Франції

Президент Франції Емманюель Макрон теж підтвердив дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю та зазначив, що межа встановлюється тим, що роблять росіяни.

Автор: 

НАТО (6460) зброя (7471) Столтенберг Єнс (1596) F16 F-16 (675)


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Топ коментарі
+5
А як можна перемогти кацапню без "ескалації"?
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13.06.2024 11:11
+4
Дамбили бамбас - и воронеж пора Дамбить !
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13.06.2024 11:23
+3
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13.06.2024 11:08
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@Киеву купят оружие, которым можно будет бить по России. На наши деньги

О том, что Запад профинансирует киевский режим за счет наших замороженных активов, мы предупреждали давно - еще с прошлого года. Жаль, что нас никто не услышал, не были приняты меры. Вызывает грусть тот факт, что за это никто не наказан, не было даже ни одной отставки.

Еще большую грусть и тревогу вызывает информация наших источников в СВР. По их данным, на деньги, полученные от замороженных российских активов, Киеву купят оружие, которым тот сможет бить не только по Крыму или новым регионам, но и вглубь нашей территории.

«Ходят разные слухи о том, куда разрешат стрелять ВСУ. Не хочу никого пугать, потому пока без подробностей», - сказал один из собеседников.

Интересно, будут ли приняты какие-то меры теперь.
Киевскому режиму купят оружие, которым можно будет бить по России. На наши деньги

О том, что Запад профинансирует киевский режим за счет наших замороженных активов, мы предупреждали давно - еще с прошлого года. Жаль, что нас никто не услышал, не были приняты меры. Вызывает грусть тот факт, что за это никто не наказан, не было даже ни одной отставки.

Еще большую грусть и тревогу вызывает информация наших источников в СВР. По их данным, на деньги, полученные от замороженных российских активов, Киеву купят оружие, которым тот сможет бить не только по Крыму или новым регионам, но и вглубь нашей территории.

«Ходят разные слухи о том, куда разрешат стрелять ВСУ. Не хочу никого пугать, потому пока без подробностей», - сказал один из собеседников.

Интересно, будут ли приняты какие-то меры теперь.@

ох уж эти меры,коричневые линии))))разве что оттянуть пво подальше чтобы аналоговнеты очередные не опозорились)а так будет отмазка не сбили,потомучто защищали фронт со стороны коварных финнов
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13.06.2024 11:06 Відповісти
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Бо це е единий документ США якій забовьязуе США бути гарантом безпеки.
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13.06.2024 13:02 Відповісти
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13.06.2024 11:08 Відповісти
Дамбили бамбас - и воронеж пора Дамбить !
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13.06.2024 11:23 Відповісти
"Алкоблогер Дмитрий Медведев призвал «нанести максимальный вред» странам, которые ввели санкции после новых ограничений Минфина США. То, что санкции не хухры-мухры, признал и Дмитрий Алкогольевич. Он в сердцах пишет, что «США и их сраные союзнички - объявили нам войну без правил!».

Действовать нужно по принципу «око за око», а вред нужно наносить «во всём, в чём [только] можно навредить». «Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне». Для этого Медведев предлагает искать критические уязвимости западных экономик, причинять ущерб во всех местах, парализуя работу компаний и государственных учреждений, находить проблемы в важнейших технологиях, изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги.

Также алкоблогер призывает находить проблемы в важнейших технологиях и «беспощадно наносить удары по ним». Он также хочет «буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги, наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры».

«Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!», пафосно пишет Медведев. - «Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни. И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!».

Свою лепту в борьбу с врагом Дмитрий Алкогольевич вносит ежедневно, не щадя здоровья, уничтожая элитные запасы итальянского вина и французского коньяка."
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13.06.2024 11:09 Відповісти
Якраз це русня вміє. Гидити. Будуть шукати маніяків, психів, покидьків усіляких, обробляти і робити з них "торпеди". Технологія обкатана грою "синій кит".
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13.06.2024 11:15 Відповісти
А як можна перемогти кацапню без "ескалації"?
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13.06.2024 11:11 Відповісти
А як все пафосно починалось - "Києв за три дня", ""бровь падимім", "канцерт хазманава на Крещятике"...
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13.06.2024 11:12 Відповісти
Ага, на 11м году войны.
Надо стронг!! Собралось с потужной решительностью
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13.06.2024 11:21 Відповісти
Якщо Єнс сказав "це не ескалація", значить, так тому і бути. Твердо та чітко.
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13.06.2024 11:26 Відповісти
Про яку єскалацію йдеться , якщо кончені кацапи вже 11-й рік поспіль
не в змозі захопити весь бамбас 🙁
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13.06.2024 11:32 Відповісти
Никто никакие удары наносить не будет, расслабься Йенс.
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13.06.2024 12:45 Відповісти
 
 