Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун
США як країна-співголова Коаліції винищувачів роблять все для того, щоб Україна отримала літаки F-16 вже цього літа.
Про це у Брюсселі під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все те, що потрібно Україні. Наша мета - надати ці F-16 цього літа", - сказав генерал Браун.
Він також додав, що США разом з іншими країнами, які входять до Коаліції винищувачів тренують українських пілотів та забезпечують іншу підготовку. За словами високопоставленого військового США, справа полягає в тому, щоб не лише передати Україні літаки F-16, а й також оснастити їх всім необхідним та забезпечити і навчити технічний персонал.
До слова, раніше глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що її країна передасть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нам це вкрай потрібно! Як і вам, в НАТО, до речі, бо зараз оборона Європи і всього цивілізованого світу проходить через окопи України. Сподіваюсь, що це вже по-троху стало доходити до політиків в Європі і Штатах.
При цьому він забув, що самі США не дають жодного літака?