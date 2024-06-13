УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10639 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 854 9

Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун

Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун

США як країна-співголова Коаліції винищувачів роблять все для того, щоб Україна отримала літаки F-16 вже цього літа.

Про це у Брюсселі під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все те, що потрібно Україні. Наша мета - надати ці F-16 цього літа", - сказав генерал Браун.

Читайте також: Україна просить США навчити більше пілотів для F-16, - Politico

Він також додав, що США разом з іншими країнами, які входять до Коаліції винищувачів тренують українських пілотів та забезпечують іншу підготовку. За словами високопоставленого військового США, справа полягає в тому, щоб не лише передати Україні літаки F-16, а й також оснастити їх всім необхідним та забезпечити і навчити технічний персонал.

До слова, раніше глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що її країна передасть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа.

Читайте також: НАТО не вважає застосування зброї Альянсу, зокрема F-16, на території РФ ескалацією, - Столтенберг

Автор: 

США (23009) F16 F-16 (675) Браун Чарльз (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та дай Боже!
Нам це вкрай потрібно! Як і вам, в НАТО, до речі, бо зараз оборона Європи і всього цивілізованого світу проходить через окопи України. Сподіваюсь, що це вже по-троху стало доходити до політиків в Європі і Штатах.
показати весь коментар
13.06.2024 19:04 Відповісти
Дякуємо, але смішно...Спочатку до нового року, потім - одразу після нового року, потім - після Пасхі...тепер до кінця літа...
показати весь коментар
13.06.2024 19:06 Відповісти
В Україні літо це три місяці, в НАТО літо буває 3, +4,5,6,...місяців !
показати весь коментар
13.06.2024 19:15 Відповісти
Ваша мета - передати F-16 не раніше кінця цього літа... та ми це вже без слів зрозуміли.
показати весь коментар
13.06.2024 19:16 Відповісти
"Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун "

При цьому він забув, що самі США не дають жодного літака?
показати весь коментар
13.06.2024 19:36 Відповісти
Крім звиздіжу і обіцянок справа далі не йде.
показати весь коментар
13.06.2024 20:10 Відповісти
А ты тут до чого, отець Браун?
показати весь коментар
13.06.2024 20:17 Відповісти
Перший як воно там... афроамериканець, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Це не хухри мухри. Як і його бос, теж із цих.
показати весь коментар
13.06.2024 21:50 Відповісти
З весни зробили червень, червень вже перетворився на літо. Далі буде.
показати весь коментар
13.06.2024 21:53 Відповісти
 
 