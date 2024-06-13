"Нашою метою є передати Україні F-16 цього літа, - начальник штабів США Браун "

США як країна-співголова Коаліції винищувачів роблять все для того, щоб Україна отримала літаки F-16 вже цього літа.

Про це у Брюсселі під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо в онлайн-форматі, щоб переконатися, що у нас є все те, що потрібно Україні. Наша мета - надати ці F-16 цього літа", - сказав генерал Браун.

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Він також додав, що США разом з іншими країнами, які входять до Коаліції винищувачів тренують українських пілотів та забезпечують іншу підготовку. За словами високопоставленого військового США, справа полягає в тому, щоб не лише передати Україні літаки F-16, а й також оснастити їх всім необхідним та забезпечити і навчити технічний персонал.

До слова, раніше глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що її країна передасть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа.

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