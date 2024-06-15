Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процесу, - Зеленський

Всі домовленості учасників Саміту миру в Швейцарії ляжуть в основу миротворчого процесу України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - заявив глава держави.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.