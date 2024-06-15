Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процесу, - Зеленський
Всі домовленості учасників Саміту миру в Швейцарії ляжуть в основу миротворчого процесу України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - заявив глава держави.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.
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Тобто йдеться про убезпечення як мінімім 30% нафтових доходів пітьми, що скеровуються на військові цілі для продовження війни з Україною.
Зелена шайка кремлівських агентів Зеленського намагається замінити "перемогу" на "миротворчий процес" - в унісон із кремлівськими хазяями.
Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.
Тезисно.
Україна - нейтральна.
Армія України не більше 100 тисяч.
Наприклад, гелікоптерів в армії України повино було бути не більше 10 штук.
Важке озброєння, яке б'є не більше ніж на 40 км.
Навіть, був обумовлений ввід війск рашки та Білорусі (!) на територію України, за певних умов, в любий час.
Російська мова - друга державна.
Ітд.
Коротше кажучи, Україна мала би бути колонією рашки.
І пуйло від цього і зараз не відмовився.
Достатня кількість вмотиваних і підготовлених солдат; прозорі та рівні умови мобілізації ,демобілізації;
Сильна ,самодостатня економіка;
Потужний Впк;
Подолана корупція;
Якісний командирський склад ,без совка;
Професійна та відповідальна керівна еліта.
Без цього всього всі стогони і заклики про пабєду - сентиментальні соплі з псевдопатріотичними гаслами.
Чи є це все зараз ? Якщо ні ,коли це РЕАЛЬНО може бути?
Всі незгодні - можуть особистим прикладом на нулі в окопах- заперечити мої слова - воюючи до самой пабєди
Все дається,який результат,а решта-окозамилювання.
йде жорстока війна. україна бореться за своє існування а цей прищ затіває з завгоспом похід за славою миротворця.