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Новини Війна
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Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процесу, - Зеленський

Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Всі домовленості учасників Саміту миру в Швейцарії ляжуть в основу миротворчого процесу України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Все, про що буде домовлено сьогодні на саміті, стане частиною такого важливого нам миротворчого процесу. Вірю, що ми побачимо тут на саміті, як робиться історія. Дякую вам за вашу підтримку, і нехай справедливий мир буде встановлено якомога швидше", - заявив глава держави.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже провів перші зустрічі у рамках саміту миру. Зокрема, він зустрівся з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

У п'ятницю, 14 червня, уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру. У заході візьмуть участь майже 100 країн та організацій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+19
Замирроточив...
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15.06.2024 15:25
+19
"Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!" - Джохар Дудаев
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15.06.2024 15:32
+18
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15.06.2024 15:30
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Замирроточив...
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15.06.2024 15:25 Відповісти
Мир... Миротворчий процес... Херня на посному маслі. Попереду багаторічна війна. Отака херня зєльониє рєбята.
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15.06.2024 15:27 Відповісти
Мирра із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD Омана
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15.06.2024 15:40 Відповісти
Мир в обмін території, які додатково захотів пуйло від України?
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15.06.2024 15:26 Відповісти
Ти длбп? Що ти мелеш?
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15.06.2024 17:27 Відповісти
Основне питання цього саміту - це забезпечення вільного торгового судоходства у Чорному морі, на ділі означає заборону будь-яких ударів зі сторони ЗСУ по рашистській інфраструктурі та логістиці в порту Новоросійськ, а також по нафто-трафіку ворога.
Тобто йдеться про убезпечення як мінімім 30% нафтових доходів пітьми, що скеровуються на військові цілі для продовження війни з Україною.
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15.06.2024 15:28 Відповісти
Мир нам тільки сниться - путлєр Украіну так просто не відпустить - більше зброі - може и Ф - 16 проявляться
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15.06.2024 15:30 Відповісти
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15.06.2024 15:30 Відповісти
"Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!" - Джохар Дудаев
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15.06.2024 15:32 Відповісти
ООН вже давно прийняло резолюцію, 145 країн, по виводу рашистьких війск з окупованих теріторій України. Невже оцей, нідочого, жодного разу не лігітимний самміт шось, якось може вплинути на Росію.
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15.06.2024 15:32 Відповісти
Що цей москальський прихвостень Зеленський має на увазі, коли вчергове ляпає про "миротворчий" процес? Таке вже було перед вторгненням - і розведення військ, і розмінування шляхів наступу рашистів, і заборона стріляти у відповідь... Тоді Зеленський і його шайка єрмаків-верещучок, як дУрні з писаною торбою, носилися із "миротворчим" процесом. Мало країну не просрали.

Зелена шайка кремлівських агентів Зеленського намагається замінити "перемогу" на "миротворчий процес" - в унісон із кремлівськими хазяями.
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15.06.2024 15:34 Відповісти
вони тупо виконують "оманські доворняки" зе-янелоха з )(уйлом !!! хочуть знову прохтовхнути "стамбульські договорняки" березня 2022 року арахімії та інших зрадників з )(уйлом ...

Видання NYT публікує «проєкт українсько-російського договору», який могли підписати в квітні в 2022 року Згідно нереалізованого проєкту: - дві сторони погодилися виключити Крим з договору, залишивши його під окупацією рф, але без визнання цього Україною. - Україна пропонувала, що ніколи не вступить в НАТО чи інші альянси. - пропозиція рф зробити російську мову державною в Україні. - рф вимагала скасування всіх санкцій. - рф хотіла забрати собі Донецьку та Луганську області. - обмеження чисельності ЗС України та техніки. Чисельність до 100 тис. осіб, 147 мінометів і 10 бойових гелікоптерів. - Україні було дозволено вступили тільки в ЄС.



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15.06.2024 17:42 Відповісти
Вот и победим... Вот сразу и заживем...
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15.06.2024 15:34 Відповісти
А разве нет? Вот организуем бесперебойные поставки зерна голодающим детям Африки, так и приблизимся вплотную к миру. Африканскому. Ну, может, какой-то высокопоставленный бандит-ларечник немножко подзаработает на вывозе зерна, за бесценок скупленного у украинских фермеров, так как же без этого, за хлопоты ведь нужно отблагодарить, а то неудобно как-то.
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15.06.2024 19:25 Відповісти
Двіж від оманського договорняку ...прямо по курсу ...майбутні перемовини з кремлем ...от вам українці х...й на репарації та визнання вашего майбутнього і ваших дітей у вас тепер новий лукашенко ...
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15.06.2024 15:37 Відповісти
До речі, Нью-Йорк Таймс опублікувала текст повної угоди на зустрічі української делегації та рашистів в Стамбулі в 2022 році , яку вимагав прийняти пуйло на початку війни в обмін на мир.
Тезисно.
Україна - нейтральна.
Армія України не більше 100 тисяч.
Наприклад, гелікоптерів в армії України повино було бути не більше 10 штук.
Важке озброєння, яке б'є не більше ніж на 40 км.
Навіть, був обумовлений ввід війск рашки та Білорусі (!) на територію України, за певних умов, в любий час.
Російська мова - друга державна.
Ітд.
Коротше кажучи, Україна мала би бути колонією рашки.
І пуйло від цього і зараз не відмовився.
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15.06.2024 15:38 Відповісти
И что? Да херня все это! Вот ваши Минские договоренности... Гад Барыга!
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15.06.2024 19:27 Відповісти
Частина миротворчого процесу: "Зерно - дітям Африки, бабло - Ірьмаку"...
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15.06.2024 15:42 Відповісти
Чувак який знущався із сцени із укрів буде розказувати мені шось? - пішовтивсраку
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15.06.2024 15:52 Відповісти
та заткни пельку вже, херпіду
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15.06.2024 15:54 Відповісти
Пі@-да-бол .
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15.06.2024 15:56 Відповісти
а про все, що не домовимося на саміті "миру", частиною мирного процесу не буде... ну, думка - потужна, дуже глибока, надзвичайно мудра, я б сказав навіть - візіонерська !!
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15.06.2024 15:57 Відповісти
Пішло на..й чмо тупориле з твоїм самітом.
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15.06.2024 15:59 Відповісти
Схоже, що толку буде не густо. А чого можна було очікувати від дипломатії по-єрмаковські?
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15.06.2024 15:59 Відповісти
Саміт Миру, який не сильно про Мир, про програний Глобальний Південь, відповідно - про зеро очікувань від події, яка ніяким чином не поміняє війну... Дайош вільне судноплавство! Ядерній безпеці людства - бути! Все найкраще - дітям!
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15.06.2024 16:00 Відповісти
Заводы рабочим, земля крестьянам...
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15.06.2024 17:43 Відповісти
Да-да! И фабрики рабочим, и землю крестьянам, и воду матросам!
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15.06.2024 19:29 Відповісти
Яка перемога з цим виродком?
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15.06.2024 16:00 Відповісти
Щоб перемогти Україні потрібно:

Достатня кількість вмотиваних і підготовлених солдат; прозорі та рівні умови мобілізації ,демобілізації;

Сильна ,самодостатня економіка;

Потужний Впк;

Подолана корупція;

Якісний командирський склад ,без совка;

Професійна та відповідальна керівна еліта.

Без цього всього всі стогони і заклики про пабєду - сентиментальні соплі з псевдопатріотичними гаслами.

Чи є це все зараз ? Якщо ні ,коли це РЕАЛЬНО може бути?

Всі незгодні - можуть особистим прикладом на нулі в окопах- заперечити мої слова - воюючи до самой пабєди
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15.06.2024 16:21 Відповісти
Це що,самміт-лише частина іншого процесу,а сам по собі-ніщо?
Все дається,який результат,а решта-окозамилювання.
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15.06.2024 16:32 Відповісти
коли він говорить про "миротворчий процес" навіть не уявляю що він має на увазі
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15.06.2024 16:43 Відповісти
"На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця" " - ось шлях до миру !!! Час закінчувати молоти .... нісенітниці.
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15.06.2024 16:45 Відповісти
Мир с рашистами? Кажется уже по етих граблях мы прыгали и не раз. ***** же вам расказал что он подразумевает под *миром*. ********* не знает что такое мир. Она всегда воюет. Только она чередует громкую войну с тихой, но окупация других стран идет постоянно. Кстати рашисты уже заявили что Грузия уже почти ихняя и вот-вот обявит о воссоединении с рашкой.
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15.06.2024 17:40 Відповісти
....надо просто перестать пиз.....ь.
йде жорстока війна. україна бореться за своє існування а цей прищ затіває з завгоспом похід за славою миротворця.
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16.06.2024 07:58 Відповісти
 
 