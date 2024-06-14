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Новини
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У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 будуть представлені на найвищому рівні

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 будуть представлені на найвищому рівні

Уряд Швейцарії повідомив фінальний перелік учасників Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня. Понад половина учасників буде представлена на найвищому рівні. 

Про це йдеться на сайті МЗС Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованим переліком учасників заходу, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. 57 з них будуть представлені на найвищому рівні, тобто від них поїдуть президенти або прем'єр-міністри.

Інші держави будуть представлені на міністерському рівні, або ж направлять послів.

У переліку делегацій на саміті миру немає Китаю. Водночас список учасників говорить про те, що конференцію відвідає представник Саудівської Аравії, попри те, що раніше країна не планувала цього. Як відомо, нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідував Саудівську Аравію, де серед іншого обговорив зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом підготовку до Глобального саміту миру. Не виключено, що, можливо, після цього Саудівська Аравія змінила своє рішення щодо участі у саміті.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав та всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент).

Крім цього, на саміті у статусі спостерігача будуть Бразилія, Святий Престол, Вселенський патріархат та ООН.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 червня, вже прибув у Швейцарію, де завтра розпочнеться Глобальний саміт миру.

Читайте також: Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

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Автор: 

Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+4
ООН прийняла більшістью - 145 країн, резолюцію про виведення війск рашистів з України - результат - 0. У цій декларації - мир у всьому світі, їжа, атомна енергетіка - де тут вивід війск х....ла з України. Чергова гра членом по класичному роялю. Але 59% українців підтримують гниду у війні на крові та наживання статків зеленским на армії та крові українців.
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14.06.2024 20:25
+3
Вже безпекових угод напідписував...Жодна підписана безпекова угода НЕ Є виконавчою угодою, тому й не передбачає ратифікацій їхніми парламентами - бо не є обов'язковою для виконання будь-яким наступним урядом чи президентом.

Тому всі держави й підписують ці безпекові угоди, бо папір красивий, а чорнил не шкода. Угоди є. Безпека - ні. Те саме буде із самітом.
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14.06.2024 21:04
+2
Як друзі України врятували Зеленського від «зради» у

Якщо від капітулянських угод 2022 року Україну врятували американські посадовці, то від капітулянського рішення саміту в Швейцарії Україну https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/13/7187968/ рятують європейські країни . Саме вони, а не Україна були здивовані підсумковим комюніке і саме вони, а не Україна звернулись до Швейцарії з пропозицією змінити рішення саміту.

А от Україні вже не залишалось іншого виходу, як публічно заявити, що ми не відступимо від формули миру.

Скандальні пункти щодо відповідності нормам Статуту ООН та територіальної цілісності України, щодо альтернативності форм миру і залучення раші змінено. Але ще не вечір

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010144500760&__cft__[0]=AZXVCWLfMztDY8qNG8URMKDWn_OVU_bfyz7eZY39bcn5L29LSBeTiWpHmpaDlJOq3uwW24UVQvivllnWP_p0aG30KkX_Fc9UuG8Vx6wtjmFiWJGg32tDYhGj0a1mbyOu5LYCPDpUP_TNRTYMe2wAeeQqMD82UdfQ2gzQEYvBiCktAYhaaXaF2OF8Otbc8RFzaYdVWBssPXVDVvQNhP7G80Ws&__tn__=-UC*F Світлана Білуник



У Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України, - ЄП.

Тобто, з піару міг вийти не тільки пшик, але й шкода для країни.

Нормально так організували міжнародну роботу 5-6 менеджерів найвеличнішого лідера **********.

Немає слів. Мало того, що було витрачено мільйони гривень податкоплатників під час війни на забаганку піару ОП, так ще й результат суперсумнівний буде.

А люди ще вірять, що Зеленський виконав свою програму і обіцянки. Повний абзац, ну просто далі нікуди. Пора вже увірувати в рожевих єдинорогів та мавок зі всемогутніми мольфарами…
https://www.facebook.com/diosbuk?__cft__[0]=AZX4l1j3Xn1dZIQcUSx3ngwpfGeSEaqCg2mVC1-P3MGARlaobAxhnptkJ9ZlDmoA6wyIuPAi2Tqg6pnGgqFTKKaxIDH3qvjKVMJkLI1PGjFQfS_1CYgA_uYtHeOrQ_GJKh3NdJoo0gEg3YV00BgivrkeGPFmNqYtK1noNdlFWhIrZwCNbqLJFb4JrEqER96rqoDZupSj4Vyyfg8iVphWAKbp&__tn__=-]C%2CP-R Дмитро Биков
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14.06.2024 20:16
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Як друзі України врятували Зеленського від «зради» у

Якщо від капітулянських угод 2022 року Україну врятували американські посадовці, то від капітулянського рішення саміту в Швейцарії Україну https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/13/7187968/ рятують європейські країни . Саме вони, а не Україна були здивовані підсумковим комюніке і саме вони, а не Україна звернулись до Швейцарії з пропозицією змінити рішення саміту.

А от Україні вже не залишалось іншого виходу, як публічно заявити, що ми не відступимо від формули миру.

Скандальні пункти щодо відповідності нормам Статуту ООН та територіальної цілісності України, щодо альтернативності форм миру і залучення раші змінено. Але ще не вечір

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010144500760&__cft__[0]=AZXVCWLfMztDY8qNG8URMKDWn_OVU_bfyz7eZY39bcn5L29LSBeTiWpHmpaDlJOq3uwW24UVQvivllnWP_p0aG30KkX_Fc9UuG8Vx6wtjmFiWJGg32tDYhGj0a1mbyOu5LYCPDpUP_TNRTYMe2wAeeQqMD82UdfQ2gzQEYvBiCktAYhaaXaF2OF8Otbc8RFzaYdVWBssPXVDVvQNhP7G80Ws&__tn__=-UC*F Світлана Білуник



У Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України, - ЄП.

Тобто, з піару міг вийти не тільки пшик, але й шкода для країни.

Нормально так організували міжнародну роботу 5-6 менеджерів найвеличнішого лідера **********.

Немає слів. Мало того, що було витрачено мільйони гривень податкоплатників під час війни на забаганку піару ОП, так ще й результат суперсумнівний буде.

А люди ще вірять, що Зеленський виконав свою програму і обіцянки. Повний абзац, ну просто далі нікуди. Пора вже увірувати в рожевих єдинорогів та мавок зі всемогутніми мольфарами…
https://www.facebook.com/diosbuk?__cft__[0]=AZX4l1j3Xn1dZIQcUSx3ngwpfGeSEaqCg2mVC1-P3MGARlaobAxhnptkJ9ZlDmoA6wyIuPAi2Tqg6pnGgqFTKKaxIDH3qvjKVMJkLI1PGjFQfS_1CYgA_uYtHeOrQ_GJKh3NdJoo0gEg3YV00BgivrkeGPFmNqYtK1noNdlFWhIrZwCNbqLJFb4JrEqER96rqoDZupSj4Vyyfg8iVphWAKbp&__tn__=-]C%2CP-R Дмитро Биков
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14.06.2024 20:16 Відповісти
https://republic.com.ua/article/yak-druzi-ukra%D1%97ni-vryatuvali-zelenskogo-vid-zradi-u-shvejczari%D1%97.html https://republic.com.ua/article/yak-druzi-ukraїni-vryatuvali-zelenskogo-vid-zradi-u-shvejczariї.html

відєдо до тексту вище
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14.06.2024 20:17 Відповісти
А тим часом
..
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14.06.2024 20:21 Відповісти
ООН прийняла більшістью - 145 країн, резолюцію про виведення війск рашистів з України - результат - 0. У цій декларації - мир у всьому світі, їжа, атомна енергетіка - де тут вивід війск х....ла з України. Чергова гра членом по класичному роялю. Але 59% українців підтримують гниду у війні на крові та наживання статків зеленским на армії та крові українців.
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14.06.2024 20:25 Відповісти
Рано посчитали конечно. Но если и правда будет 92 страны---неплохо. Казалось что меньше будет. Может что и выйдет не дежурно. Война у нас, гибнем мы, конца не видно. Возможно сработает в пользу. В какой степени? Этого не знает никто.
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14.06.2024 20:28 Відповісти
слышь Абгам , как дело идет, выходит ???Что Тебе сказать Мойса???Выходит всегда хагашо ,заходит плохо"
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14.06.2024 20:43 Відповісти
По жизни иногда случалось наоборот. Редко. Это когда ,,заходит,, хорошо, а вот как вынимать---что идёт вдруг не так!
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14.06.2024 20:56 Відповісти
Украина уже готовит второй "саммит мира" с возможным участием РФ, - зам главы ОП Жовква

"На этом "саммите мира" мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире в Украине. Мы не исключаем этого - если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", - заявил Жовква.
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14.06.2024 20:33 Відповісти
агенти фсб працюють ... )(уйло ж сьогодні товий ультиматум поставив ...

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14.06.2024 21:02 Відповісти
Вже безпекових угод напідписував...Жодна підписана безпекова угода НЕ Є виконавчою угодою, тому й не передбачає ратифікацій їхніми парламентами - бо не є обов'язковою для виконання будь-яким наступним урядом чи президентом.

Тому всі держави й підписують ці безпекові угоди, бо папір красивий, а чорнил не шкода. Угоди є. Безпека - ні. Те саме буде із самітом.
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14.06.2024 21:04 Відповісти
 
 