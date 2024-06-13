Уряд та інші органи влади Швейцарії зазнали кібератак напередодні Глобального саміту миру

Федеральна рада Швейцарії та інші органи влади країни, які залучені до проведення Глобального саміту миру, зазнали кібератак вранці, 13 червня. Йдеться про DDoS-атаки, під час яких комп'ютерні системи перевантажуються великою кількістю запитів.

Про це пише SRF з посиланням на Федеральне відомство з кібербезпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що однією з організацій, яка постраждала від кібератак, стала митниця. Митні декларації були переведені на екстрену процедуру. Трохи більш як через годину система повернулася до нормального стану.

Крім цього, повідомляється, що кібератаки перевантаження призвели до незначних відключень електроенергії у Швейцарії, але в допустимих межах, і не призвели до пошкоджень.

Внаслідок кібератак безпека даних та систем не була скомпрометована.

Уряд Швейцарії очікує збільшення кібератак напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня.

Раніше президентка Швейцарії Віола Амгред розповідала, що влада країни фіксує збільшення кібератак, а також дезінформації напередодні Глобального саміту миру.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії не є платформою для прямих перемовин між РФ й Україною, - Боррель

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

Читайте також: Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ