Правительство и другие органы власти Швейцарии подверглись кибератакам накануне Глобального саммита мира

Федеральный совет Швейцарии и другие органы власти страны, которые привлеченные к проведению Глобального саммита мира, подверглись кибератакам утром 13 июня. Речь идет о DDoS-атаках, во время которых компьютерные системы перегружаются большим количеством запросов.

Об этом пишет SRF со ссылкой на Федеральное ведомство по кибербезопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одной из организаций, которая пострадала от кибератак, стала таможня. Таможенные декларации были переведены на экстренную процедуру. Чуть более чем через час система вернулась к нормальному состоянию.

Кроме этого, сообщается, что кибератаки перегрузки привели к незначительным отключениям электроэнергии в Швейцарии, но в допустимых пределах, и не привели к повреждениям.

Вследствие кибератак безопасность данных и систем не была скомпрометирована.

Правительство Швейцарии ожидает увеличения кибератак накануне Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня.

Ранее президент Швейцарии Виола Амгред рассказывала, что власти страны фиксируют увеличение кибератак, а также дезинформации накануне Глобального саммита мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.

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