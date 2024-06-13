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Новости
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Итоговое заявление Глобального саммита мира, которое было невыгодным для Украины, изменили, - СМИ

Глобальний саміт миру у Швейцарії

В Швейцарии отклонили итоговый документ Саммита мира, который может иметь нежелательные последствия для Украины. В частности, в тексте проекта теперь упоминается "агрессия Российской Федерации против Украины", хотя раньше там не было даже слова "агрессия".

Об этом говорится в статье "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 28 мая из Берна во все столицы стран-участниц саммита передали компромиссный вариант итогового коммюнике саммита, обсужденный перед тем с представителями Киева. Тот проект, впрочем, оказался опасным для Украины.

Позже, 9 июня, Швейцария разослала всем странам новый проект совместного коммюнике, в котором неожиданно отступила от многих позиций, которые сама же и продвигала.

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Что изменилось?

Так, в майском проекте решения Саммита мира не было ни одного упоминания слова "агрессия", теперь в тексте говорится об "агрессии Российской Федерации против Украины".

Предыдущий проект решения саммита, предложенный Швейцарией, создавал правовое окно для включения отказа Украины от части своей территории в условия "устойчивого мира с Россией", если это будет необходимо.

Теперь в проекте четко прописали, что основой устойчивого мира будет только "такое решение, которое будет основано на принципе уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, - СМИ

Формула мира Украины

Еще одной ключевой проблемой предыдущего проекта было то, что он размывал значение "Формулы мира" и открывал пространство для международного обсуждения всех альтернативных видений мира, таких как китайско-бразильское, которое предусматривает остановку усиления ВСУ и прекращение боевых действий.

Новая формулировка говорит, что во внимание будут принимать только те мирные предложения, которые соответствуют международному праву (то есть безусловное возвращение границ 1991 года, если только их не пересмотрит сама Украина) и Уставу ООН (в частности, безусловное право Украины продолжать отражать российскую агрессию и освобождать оккупированные территории).

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Переговоры с Россией

Кроме того, в новом проекте швейцарцы согласились вообще не упоминать о России в положении о мирных переговорах, вместо этого речь идет о "всех сторонах".

Теперь там нет ослабленного требования о "мерах укрепления доверия", а вместо этого нужны "конкретные действия". И главное - удалены упоминания о "втором мирном саммите", которые намекали на обязательство пригласить Россию к участию в нем.

Проект еще не окончательный: есть вероятность точечных изменений 13-14 июня. Но источники издания склоняются к тому, что обновленная идеология решения останется.

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Ранее сообщалось, что в итоговом заявлении Глобального саммита мира не будет призыва к немедленному выводу российских войск с территории Украины.

Автор: 

Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+9
Але ж "невигідний" проект резолюції написав Єрмак.
І як Зеленський з Єрмаком не впиралися - а таки слово "агресія" з'явилося.
Товариш майор з ФСБ буде дуже лаятися.
Може й Україна переможе наперекор Єрмаку з Зеленським.
Але то навряд...
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13.06.2024 12:13
+8
Як ця заява, щоб б там не було написано, може плинути на бажання путіна продовжувати війну? Йому навіть рішення Генасамблеї ООН де 141 країна закликалаприпинити війну і вивести війська, до сраки.
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13.06.2024 12:10
+8
А чому це нема вимоги вивести окупантів з України? Якесь дивне прагнення до миру з окупантами у країні....
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13.06.2024 12:14
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Чергове бла-бла-бла!
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13.06.2024 12:07 Ответить
Як ця заява, щоб б там не було написано, може плинути на бажання путіна продовжувати війну? Йому навіть рішення Генасамблеї ООН де 141 країна закликалаприпинити війну і вивести війська, до сраки.
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13.06.2024 12:10 Ответить
навчись писати вірно- *****:

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

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13.06.2024 12:22 Ответить
Але ж "невигідний" проект резолюції написав Єрмак.
І як Зеленський з Єрмаком не впиралися - а таки слово "агресія" з'явилося.
Товариш майор з ФСБ буде дуже лаятися.
Може й Україна переможе наперекор Єрмаку з Зеленським.
Але то навряд...
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13.06.2024 12:13 Ответить
єрмаку аби перетерти тему і парєшать вапросікі, йому по#єр до формулювань - чукча чітатєль, а не пісатєль
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13.06.2024 12:28 Ответить
Непогано, якщо прозвучить саме в такому вигляді.
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13.06.2024 12:13 Ответить
А чому це нема вимоги вивести окупантів з України? Якесь дивне прагнення до миру з окупантами у країні....
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13.06.2024 12:14 Ответить
Потужна балаканина цілий рік, хіба цього замало для підкорення галактики?
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13.06.2024 12:21 Ответить
Знову Джонсонюк на дав Єрьмаку підписати мир з кацапами?

Як навесні 2022 у Стамбулі?
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13.06.2024 12:15 Ответить
Так а де той Джонсонюк? Він хіба дотичний до цієї теми? А от цікаво - він повернеться у велику політику? Там же скоро вибори
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13.06.2024 12:30 Ответить
Хто старший, той знає, що то таке ППР - Посиділи, Позвізділ, Розійшлись. То про той саміт...
Або ще кажуть - коли пес не має що робити, то лиже яйця...
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13.06.2024 12:35 Ответить
Д.О.С.Р.А.К.И.
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13.06.2024 12:38 Ответить
О, здається я пропустив балаган
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13.06.2024 13:40 Ответить
Вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от части территории - утром деньги - вечером стулья!
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13.06.2024 16:40 Ответить
А вам не здається що наша дегенеративна влада мала б назвати і організовувати не саміт миру а саміт війни бо саме через війну можливий мир
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13.06.2024 21:17 Ответить
 
 