Саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между РФ и Украиной, - Боррель

Саммит мира, организованный Швейцарией, объединит почти 100 стран, чтобы обсудить, как начать процесс прекращения войны России против Украины. Эта встреча поможет разработать международную платформу для приближения к справедливому миру в Украине на основе уважения принципов Устава ООН и украинской "Формулы мира".

Об этом заявил в своем блоге высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС полностью поддерживает эти усилия. Никто не желает мира больше народа Украины, но длительный мир может быть достигнут только тогда, когда его основой будут ключевые принципы Хартии ООН", - подчеркнул Боррель.

Он подтвердил, что примет личное участие в Саммите мира в Швейцарии.

По словам высокого представителя ЕС, эта встреча не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией, но он имеет целью помочь странам, которые будут участвовать, отработать общие параметры для мира на основе международного права и Хартии ООН.

Читайте также: Президент Аргентины Милей изменил решение и примет участие в Саммите мира, - СМИ

Саммит мира будет сосредоточен на практических вопросах, которые также касаются России: как укрепить ядерную безопасность, осуществить обмен военнопленными и заключенными, обеспечить возвращение в Украину тысяч детей, похищенных Россией.

Участники встречи также сосредоточится на обеспечении свободы судоходства и защите портовой инфраструктуры в Черном море.

"Разрушительное влияние этой агрессивной войны против Украины распространяется далеко за пределы ее границ. Затяжной или замороженный конфликт только продолжит нестабильность, и будет в дальнейшем угрожать глобальной продовольственной безопасности и экономической стабильности. Прогресс в этих сферах может со временем открыть пути взаимодействия с Россией и в других сферах", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине является главной экзистенциальной угрозой для ЕС, - Боррель

"Да, войны, как правило, завершаются мирным соглашением, но содержание этого мирного соглашения является критически важным для европейской и глобальной безопасности, а также для международного порядка, основанного на правилах. Превратим Саммит мира в Швейцарии в первый шаг к справедливому и основанному на Хартии ООН миру в Украине", - резюмировал Боррель.

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

СМИ сообщили, что количество стран и организаций, которые подтвердили свое участие в Саммите мира, снизилось с 93 до 78.

Также читайте: Надежды на участие Китая в Саммите мира призрачны, - Никифоров