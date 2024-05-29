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Война в Украине является главной экзистенциальной угрозой для ЕС, - Боррель

Війна в Україні це загроза для ЄС, сказав Боррель

Российская агрессия в Украине является не только европейской проблемой.

Об этом во время речи на "Форуме Шумана по безопасности и обороне-2024" заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас, безусловно, война в Украине является главной экзистенциальной угрозой, а война в Газе - самым большим этическим вопросом. Российская победа в Украине могла бы подвергнуть Европейский Союз огромной опасности. Но агрессия против Украины является не только европейской проблемой. Победа агрессора, путинской России, стала бы демонстрацией, что вооруженная агрессия оправдывает себя и что любая страна будет в опасности, если это превратится в норму... Это было правилом в прошлом, но сегодня должны это отрицать", - подчеркнул он.

Боррель заметил, что человечество вернулось к ведению "классической" войны высокой интенсивности, с танками, траншеями, самолетами, взрывами, и не только в Украине или в Газе. Войны продолжаются во многих странах Африки, много нестабильности наблюдается в Латинской Америке. Пусть не война, но военные игры продолжаются в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте: Некоторые страны ЕС разрешили Украине бить их оружием по РФ, - Боррель

Кроме классических военных угроз, страны мира сталкиваются с гибридными угрозами, исходящими из дезинформации и информационных манипуляций, кибернетических атак на объекты ключевой инфраструктуры, из попыток превратить миграцию и мигрантов в оружие против соседних стран.

"Для нас очевидно, что силовая политика вернулась. Все формы взаимозависимости сейчас превращаются в оружие. Ранее такая взаимозависимость считалась верным путем для построения общих интересов и взаимных обменов. Сейчас взаимозависимость превратилась в зависимость, которая используется как оружие", - подытожил высокий представитель ЕС.

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Екзистенційною загрозою для ЄС є власна нікчемність та боягузтво.
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29.05.2024 13:42 Ответить
Головне що цю загрозу можна легко вирішити - знищивши її корінь - йо-бану русню. Але схоже ви хочете щоб вона прийшла до вас додому...
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29.05.2024 13:43 Ответить
Поки ви жуєте соплі, ху*ло робить свою справу. Так само ви себе вели з гітлером. Але історія вас нічому не навчила.
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29.05.2024 13:44 Ответить
Якби не Європа ,снаряди в Україні закінчились бі на 3-й тиждень вторгнення. Але читаю коментарі - і коси на голові дибки стають, які ж невдячні українці.
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29.05.2024 13:48 Ответить
Може б воно й було краще . Швидка смерть все ж краще ніж повільне вбивство .
А те що Україну зараз вбивають повільно , даючи їй ліків рівно стільки щоб ледве дихала і про одужання навіть і не мріяла , це факт ..
Та й сам Боррель в цьому зізнається . - Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель Джерело:

До речі - це не невдячність , а звичайна критика ..
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29.05.2024 15:27 Ответить
звичайно.. але признати свої помилки ніхто не хоче..
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29.05.2024 13:49 Ответить
З Європи якось непомітно вивітрився "дух протестантизму" і розвинулась декадентська толерастія. Ще 40 років тому європейці стримували навалу "варварів" і гордо називали себе "Фортеця Європа". А потім прийшли нові кумири - Горбачов, Меркель та Саркозі. Тепер арабські дикуни плодяться як скажені за рахунок європейців, ніде не працюють бо "їм в Європі Аллах дає" все що потрібно без будь яких зусиль з їх сторони. Раніше в Європі ніхто не народжував дітей не маючи коштів на їх утримання. Тепер будь ласка - плодись і отримуй "на дітей", а працювати не потрібно. Вулиці європейських міст заповнені паразитами які ніде не працюють, нічого робити не вміють вчитися не хочуть, але у кожного бедуїна замість верблюда "Декларація Прав Людини"... Відродження, Просвітництво, Демократія і .... толерантність вироджується в толерастію. Врешті маємо результат - соціальний паразитизм та інтелектуальна імпотенція. Європейці давши визначення фашизму не здатні згідно цього визначення назвати вголос ***** фашистом і відповідно реагувати на екзистенційну загрозу.
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29.05.2024 14:08 Ответить
 
 