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Війна в Україні є головною екзистенційною загрозою для ЄС, - Боррель

Війна в Україні це загроза для ЄС, сказав Боррель

Російська агресія в Україні є не лише європейською проблемою.

Про це під час промови на "Форумі Шумана з безпеки й оборони-2024" заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас, безумовно, війна в Україні є головною екзистенційною загрозою, а війна в Газі - найбільшим етичним питанням. Російська перемога в Україні могла б наразити Європейський Союз на величезну небезпеку. Але агресія проти України є не лише європейською проблемою. Перемога агресора, путінської Росії, стала б демонстрацією, що збройна агресія виправдовує себе і що будь-яка країна буде в небезпеці, якщо це перетвориться на норму… Це було правилом у минулому, але сьогодні маємо це заперечувати", - наголосив він.

Боррель зауважив, що людство повернулося до ведення "класичної" війни високої інтенсивності, із танками, траншеями, літаками, вибухами, і не лише в Україні або в Газі. Війни тривають у багатьох країнах Африки, багато нестабільності спостерігається в Латинській Америці. Хай не війна, але воєнні ігри тривають в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: Деякі країни ЄС дозволили Україні бити їхньою зброєю по РФ, - Боррель

Окрім класичних воєнних загроз, країни світу стикаються із гібридними загрозами, що виходять з дезінформації та інформаційних маніпуляцій, кібернетичних атак на об’єкти ключової інфраструктури, зі спроб перетворити міграцію та мігрантів на зброю проти сусідніх країн.

"Для нас очевидно, що силова політика повернулася. Всі форми взаємозалежності нині перетворюються на зброю. Раніше така взаємозалежність вважалася вірним шляхом для побудови спільних інтересів та взаємних обмінів. Зараз взаємозалежність перетворилася на залежність, яка використовується як зброя", - підсумував високий представник ЄС.

Також читайте: ЄС розглядає усі варіанти реагування на ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії, - Боррель

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Екзистенційною загрозою для ЄС є власна нікчемність та боягузтво.
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29.05.2024 13:42 Відповісти
Головне що цю загрозу можна легко вирішити - знищивши її корінь - йо-бану русню. Але схоже ви хочете щоб вона прийшла до вас додому...
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29.05.2024 13:43 Відповісти
Поки ви жуєте соплі, ху*ло робить свою справу. Так само ви себе вели з гітлером. Але історія вас нічому не навчила.
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29.05.2024 13:44 Відповісти
Якби не Європа ,снаряди в Україні закінчились бі на 3-й тиждень вторгнення. Але читаю коментарі - і коси на голові дибки стають, які ж невдячні українці.
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29.05.2024 13:48 Відповісти
Може б воно й було краще . Швидка смерть все ж краще ніж повільне вбивство .
А те що Україну зараз вбивають повільно , даючи їй ліків рівно стільки щоб ледве дихала і про одужання навіть і не мріяла , це факт ..
Та й сам Боррель в цьому зізнається . - Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель Джерело:

До речі - це не невдячність , а звичайна критика ..
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29.05.2024 15:27 Відповісти
звичайно.. але признати свої помилки ніхто не хоче..
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29.05.2024 13:49 Відповісти
З Європи якось непомітно вивітрився "дух протестантизму" і розвинулась декадентська толерастія. Ще 40 років тому європейці стримували навалу "варварів" і гордо називали себе "Фортеця Європа". А потім прийшли нові кумири - Горбачов, Меркель та Саркозі. Тепер арабські дикуни плодяться як скажені за рахунок європейців, ніде не працюють бо "їм в Європі Аллах дає" все що потрібно без будь яких зусиль з їх сторони. Раніше в Європі ніхто не народжував дітей не маючи коштів на їх утримання. Тепер будь ласка - плодись і отримуй "на дітей", а працювати не потрібно. Вулиці європейських міст заповнені паразитами які ніде не працюють, нічого робити не вміють вчитися не хочуть, але у кожного бедуїна замість верблюда "Декларація Прав Людини"... Відродження, Просвітництво, Демократія і .... толерантність вироджується в толерастію. Врешті маємо результат - соціальний паразитизм та інтелектуальна імпотенція. Європейці давши визначення фашизму не здатні згідно цього визначення назвати вголос ***** фашистом і відповідно реагувати на екзистенційну загрозу.
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29.05.2024 14:08 Відповісти
 
 