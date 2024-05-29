Війна в Україні є головною екзистенційною загрозою для ЄС, - Боррель

Російська агресія в Україні є не лише європейською проблемою.

Про це під час промови на "Форумі Шумана з безпеки й оборони-2024" заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для нас, безумовно, війна в Україні є головною екзистенційною загрозою, а війна в Газі - найбільшим етичним питанням. Російська перемога в Україні могла б наразити Європейський Союз на величезну небезпеку. Але агресія проти України є не лише європейською проблемою. Перемога агресора, путінської Росії, стала б демонстрацією, що збройна агресія виправдовує себе і що будь-яка країна буде в небезпеці, якщо це перетвориться на норму… Це було правилом у минулому, але сьогодні маємо це заперечувати", - наголосив він.

Боррель зауважив, що людство повернулося до ведення "класичної" війни високої інтенсивності, із танками, траншеями, літаками, вибухами, і не лише в Україні або в Газі. Війни тривають у багатьох країнах Африки, багато нестабільності спостерігається в Латинській Америці. Хай не війна, але воєнні ігри тривають в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Окрім класичних воєнних загроз, країни світу стикаються із гібридними загрозами, що виходять з дезінформації та інформаційних маніпуляцій, кібернетичних атак на об’єкти ключової інфраструктури, зі спроб перетворити міграцію та мігрантів на зброю проти сусідніх країн.

"Для нас очевидно, що силова політика повернулася. Всі форми взаємозалежності нині перетворюються на зброю. Раніше така взаємозалежність вважалася вірним шляхом для побудови спільних інтересів та взаємних обмінів. Зараз взаємозалежність перетворилася на залежність, яка використовується як зброя", - підсумував високий представник ЄС.

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