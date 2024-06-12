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Президент Аргентины Милей изменил решение и примет участие в Саммите мира, - СМИ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентины Хавьер Милей, получив послание от президента Украины Владимира Зеленского, все же решил принять участие в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clarin.

Как отмечается, Милей передумал "в последнюю минуту", когда Зеленский направил ему специальное послание с просьбой присутствовать хотя бы на церемонии открытия саммита в поддержку Украины, которое состоится в швейцарском Бюргенштоке в эту субботу, 15 июня.

Издание отметило, что около 20 аргентинских организаций, представляющих украинскую диаспору, прислали Милею письмо с аналогичным призывом.

По информации Clarin, есть те, кто утверждали, что Милей получал сигналы о необходимости принять участие в Саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.

Читайте также: 15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, - СМИ

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, потому что вернется в Аргентину на национальные праздники.

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

Также читайте: Надежды на участие Китая в Саммите мира призрачны, - Никифоров

Автор: 

Милей Хавьер (11) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+14
Так багато шуму про "саміт миру" Зеленського і мертва тиша про відсутність укріплень і розкрадння 20 мільярдів гривень на ці споруди, про знищені ТЕС і ГЕС і про вкрадені 9 мільярдів на їх захист і відсутністю нашої укрїнської зброї, особливо ракет, снарядів, мін, РЕБ, узурпацією влади і височенного рівня корупції... Що дсть той саміт миру для українців? Що 17 червня росіяни виведуть свої війська, чи перестануть обстрілювти наші міста і зупинять наступ? Ні. А що ж тоді? Просто рейтинг серед "зелених овець" всього однієї людини, яка штурмує світ своїми забаганками за держвний кошт, а не наболілі питання вступу в НАТО, санкцій проти тих, хто допомагає ворогу і розрулити з допомогою партнерів свої проколи в енергетиці.
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12.06.2024 09:12
+6
Він ще й передвиборчу у голобородька списав))
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12.06.2024 09:02
+5
А Перу на саммите будет? Там как раз президент - https://nv.ua/world/countries/v-peru-na-vyborah-pobedil-shkolnyy-uchitel-foto-*****-kastilo-poslednie-novosti-50166331.html школьный учитель . Колега поцеху нашего Голабаротьки
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12.06.2024 09:00
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Правила форума Совет форумчан
А Перу на саммите будет? Там как раз президент - https://nv.ua/world/countries/v-peru-na-vyborah-pobedil-shkolnyy-uchitel-foto-*****-kastilo-poslednie-novosti-50166331.html школьный учитель . Колега поцеху нашего Голабаротьки
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12.06.2024 09:00 Ответить
Він ще й передвиборчу у голобородька списав))
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12.06.2024 09:02 Ответить
Особисто гуманітарку зе! привезе))
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12.06.2024 09:01 Ответить
Пообіцяли коес по вигідній ціні брати
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12.06.2024 09:05 Ответить
Пусть расскажет нашему шоубизнесу как он в Аргентине, ни с кем не воюющей, сокращает целые министерства
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12.06.2024 09:05 Ответить
Зеленський направив йому спеціальне послання з проханням бути присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту на підтримку України

А какой смысл в таком присутствии? Чисто для количества, для красивой картинки?
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12.06.2024 09:10 Ответить
Так, це в стилів менеджменту кварталу 95. Красива картинка
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12.06.2024 09:26 Ответить
вже 14 країн вважають що цей саміт - трата часу та відмовились від участі і не кажуть які саме щоб не звалили інші
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12.06.2024 10:07 Ответить
Да с "Бедоносцем" вообще опасно встречаться. То землетрясение случится, то вулкан проснется, то Версаль загорится...
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12.06.2024 10:32 Ответить
Так багато шуму про "саміт миру" Зеленського і мертва тиша про відсутність укріплень і розкрадння 20 мільярдів гривень на ці споруди, про знищені ТЕС і ГЕС і про вкрадені 9 мільярдів на їх захист і відсутністю нашої укрїнської зброї, особливо ракет, снарядів, мін, РЕБ, узурпацією влади і височенного рівня корупції... Що дсть той саміт миру для українців? Що 17 червня росіяни виведуть свої війська, чи перестануть обстрілювти наші міста і зупинять наступ? Ні. А що ж тоді? Просто рейтинг серед "зелених овець" всього однієї людини, яка штурмує світ своїми забаганками за держвний кошт, а не наболілі питання вступу в НАТО, санкцій проти тих, хто допомагає ворогу і розрулити з допомогою партнерів свої проколи в енергетиці.
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12.06.2024 09:12 Ответить
ТЕС і ГЕС ніхто і не захищав. Будувався захист для підстанцій
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12.06.2024 09:29 Ответить
Не потрібно мене виправляти, я чув, як деякі посадовці хвасталися перед українцями, що на 100% закрили від урдів ТЕС і ГЕС та інші споруди. Виправдовуєте відсутність споруд і розкрдання 9 мільярдів мародерами-антимайднівцями?
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12.06.2024 11:12 Ответить
Той же Наєм похвалявся. А потім, коли ТЕС знищили, скиглив, "ну не можна ж від ракет захистити".
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12.06.2024 12:30 Ответить
Вдарим визитами, самитами, угодами, гарантиями и прочая, прочая, прочая, по агрессору - завалим его бумагами-решениями.
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12.06.2024 09:34 Ответить
Я хазяїн свого слова, роблю з ним, що хочу!
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12.06.2024 09:13 Ответить
Вдарим визитами, самитами, угодами, гарантиями и прочая, прочая, прочая, по агрессору - завалим его бумагами-решениями.
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12.06.2024 09:33 Ответить
Це "потужний" 79-й представник?
От просто цікаво: а скільки їх лишиться після відкриття (гарної картинки для підняття рейтингу херпіду)?
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12.06.2024 09:35 Ответить
мели, мели, клоун
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12.06.2024 09:37 Ответить
йому зєля обіщав свій лісапет подарить. якшо приїде )))
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12.06.2024 09:42 Ответить
Фріки добре розуміють один одного. І їм потрібні глядачі. Без глядачів фрік - просто товп****.
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12.06.2024 09:52 Ответить
Головне,щоб була Арнгентина,без їхньої "муки" дуже важко тримати ВоФку в теплій ванночці
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12.06.2024 10:07 Ответить
не треба плутати Аргентину з Колумбіею !
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12.06.2024 12:37 Ответить
Звичайно не треба плутати,бо Колумбія "муку" майже не виробляє,вона вирощує).
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12.06.2024 12:40 Ответить
Те що саміт нічого не вирішує знають усі . І тут постає питання а за чий рахунок це все збіговисько ?
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12.06.2024 10:12 Ответить
третий год идет война в Европе, конца ей не видно, да и не может быть в нынешней ситуации, и слова САММИТ МИРУ, звучат как из сумашедшего дома, КАКОЙ МИР???
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12.06.2024 11:38 Ответить
Какое счастье, ах какое ! НезДря дЄрмак потратился ... з кишені українців ! Хоч горілочка не ... протухне. Все хАрАшо прекрасная маркиза, все хАрАшо, все хАрАшо.
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12.06.2024 13:57 Ответить
 
 