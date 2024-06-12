Президент Аргентины Милей изменил решение и примет участие в Саммите мира, - СМИ
Президент Аргентины Хавьер Милей, получив послание от президента Украины Владимира Зеленского, все же решил принять участие в Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clarin.
Как отмечается, Милей передумал "в последнюю минуту", когда Зеленский направил ему специальное послание с просьбой присутствовать хотя бы на церемонии открытия саммита в поддержку Украины, которое состоится в швейцарском Бюргенштоке в эту субботу, 15 июня.
Издание отметило, что около 20 аргентинских организаций, представляющих украинскую диаспору, прислали Милею письмо с аналогичным призывом.
По информации Clarin, есть те, кто утверждали, что Милей получал сигналы о необходимости принять участие в Саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, потому что вернется в Аргентину на национальные праздники.
Глобальный саммит мира
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.
Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.
Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
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А какой смысл в таком присутствии? Чисто для количества, для красивой картинки?
От просто цікаво: а скільки їх лишиться після відкриття (гарної картинки для підняття рейтингу херпіду)?