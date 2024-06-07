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Аргентина (116) Милей (9) глобальный саммит мира (273)

Президент Аргентины Милей, вероятнее всего, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - СМИ

Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентины Хавьер Милей, скорее всего, не посетит Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Он также отменил встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Nacion.

Отмечается, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которая должна была начаться в следующую среду.

"Президент не будет присутствовать на Саммите мира 15-16 числа этого месяца, который состоится в Швейцарии и на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский лично пригласил президента Аргентины Милея на Саммит мира

Указано, что президент Аргентины отправится в Европу 12-15 июня на встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", - отмечает издание.

17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го - День флага.

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Топ комментарии
+9
Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
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07.06.2024 13:35
+2
Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
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07.06.2024 13:30
+2
Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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07.06.2024 13:46
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Мабуть пропустить - снаряди там в нього не завалялись? - міг би відкупитись
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07.06.2024 13:26 Ответить
Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
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07.06.2024 13:30 Ответить
Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
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07.06.2024 13:35 Ответить
Ну то зрозуміло що клован вляпався зі своїм самітом ...ніхто з президентом крадуном не хоче мати справу
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07.06.2024 13:45 Ответить
Перерахуй цих ніхто. А потім хто.
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07.06.2024 13:47 Ответить
Ну перерахуйте...а чому "Південь" із різною позицію не спішить?)
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07.06.2024 14:13 Ответить
Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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07.06.2024 13:46 Ответить
Кидалово
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07.06.2024 13:46 Ответить
До 16.06 тихо підуть в ліс з самміту вялічайшого підора, ой!!!! лідора , всі голови держав чи інші офіційні особи держав, бо наш наполеоній шашликовіч ******************* вже задрав своєю "незламністю та потужністю" весь світ. Ніхто не хоче вже дивитися на це неголене, опухше і тупе табло в одязі бомжа
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07.06.2024 14:03 Ответить
Вава, іди у відставку... разом з усім своїм кодлом - вже ніхто тебе не сприймає, ти лузер (лох, тряпка, сам сказав)
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07.06.2024 14:07 Ответить
так куди йому йти коли він і так обнульонний ?
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07.06.2024 14:17 Ответить
Обнульонний ноль!
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07.06.2024 14:27 Ответить
Видимо, непонятна цель конференции ..... Зеленский расскажет о цели конференции, при открытии ее...
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08.06.2024 05:40 Ответить
 
 