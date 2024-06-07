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Аргентина (129) Мілей (11) Глобальний саміт миру (278)

Президент Аргентини Мілей, найімовірніше, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ

Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, швидше за все, не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня. Він також скасував зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка була запланована на 19 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання La Nacion.

Зазначається, що Мілей вирішив скоротити свою десятиденну поїздку до Європи, яка мала розпочатися наступної середи.

"Президент не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії й на який його запросив Президент України Володимир Зеленський", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто запросив президента Аргентини Мілея на Саміт миру

Вказано, що президент Аргентини вирушить до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн "Групи семи", повернеться до Аргентини, а потім повернеться до Європи 22-24 червня для участі в окремих заходах.

"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 і 20 червня, тому він повернеться (в Аргентину) 15-го числа і повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне", - зазначає видання.

17 червня у країні відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го - День прапора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Аргентини Мілей планує візит до Києва

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Топ коментарі
+9
Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
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07.06.2024 13:35
+2
Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
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07.06.2024 13:30
+2
Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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07.06.2024 13:46
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Мабуть пропустить - снаряди там в нього не завалялись? - міг би відкупитись
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07.06.2024 13:26 Відповісти
Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
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07.06.2024 13:30 Відповісти
Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
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07.06.2024 13:35 Відповісти
Ну то зрозуміло що клован вляпався зі своїм самітом ...ніхто з президентом крадуном не хоче мати справу
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07.06.2024 13:45 Відповісти
Перерахуй цих ніхто. А потім хто.
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07.06.2024 13:47 Відповісти
Ну перерахуйте...а чому "Південь" із різною позицію не спішить?)
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07.06.2024 14:13 Відповісти
Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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07.06.2024 13:46 Відповісти
Кидалово
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07.06.2024 13:46 Відповісти
До 16.06 тихо підуть в ліс з самміту вялічайшого підора, ой!!!! лідора , всі голови держав чи інші офіційні особи держав, бо наш наполеоній шашликовіч ******************* вже задрав своєю "незламністю та потужністю" весь світ. Ніхто не хоче вже дивитися на це неголене, опухше і тупе табло в одязі бомжа
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07.06.2024 14:03 Відповісти
Вава, іди у відставку... разом з усім своїм кодлом - вже ніхто тебе не сприймає, ти лузер (лох, тряпка, сам сказав)
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07.06.2024 14:07 Відповісти
так куди йому йти коли він і так обнульонний ?
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07.06.2024 14:17 Відповісти
Обнульонний ноль!
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07.06.2024 14:27 Відповісти
Видимо, непонятна цель конференции ..... Зеленский расскажет о цели конференции, при открытии ее...
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08.06.2024 05:40 Відповісти
 
 