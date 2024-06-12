15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, - СМИ
Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира, снизилось с 93 до 78.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Изданию эту информацию на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мероприятия.
Источники не уточнили, какие именно страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться.
"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник.
Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участников, отметил, что "еще есть немного времени", чтобы исправить ситуацию.
Официальных комментариев от ОП и МИД Украины пока нет.
Глобальный саммит мира
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.
Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.
Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
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Тепер головне, щоб Бубу не примусили підписати якусь *****, яка нам боком вилізе.
Бо цей дурень же ж, як завжди, вважає, що він там буде головним...
Наприклад те, що виведення військ РФ не буде повісткою самміту.
Про те, що нам втюхають чергову пустишку.
Замість прорсійського клована - якогось суперпатріота-невігласа.
Біля якого гарантовано з'явиться черговий богданчік, а потім - черговий д'Єрьмак.
Бо не може бути водієм той, хто вперше за кермо сів.
Я за зєлю саме тому не голосував, що згадав номери калага-95.
Той, хто так жартує про країну, ніколи нічого доброго для неї не зробить.
Саміт Миру в Дії!
до того ж, якщо шо, то дєрмак "по лінії ФСБ" завжди може запросити Зімбабве і Талібан, вони - перевірені спеціалісти масовки по пустопорожнім заходам
Може ще взяти з собою Клавдію Петрівну,її на базарі сусідка може підмінити.
Глобальний саміт лідерів світу, без глобальних лідерів світу.
Глобальний саміт миру на якому питання миру обговорювати не будуть….
Спрчатку ено-гастрономічні тури по світу а потім концерт.
Ну як же так не всі приїдуть!
2 мая 2024 года
"На протяжении последнего года дипломатические усилия Киева сконцентрированы на реализации «формулы мира Зеленского». Украинский президент не раз повторял, что только реализация всех ее десяти пунктов способна принести в его страну справедливый мир, а другие мирные планы Киев наотрез отказывается обсуждать.
Кульминация работы над «украинской формулой» - проведение «Глобального саммита мира». По замыслу украинцев, на этом мероприятии лидеры десятков стран мира должны вместе обсудить формулу Зеленского и создать на ее основе некий четкий план достижения мира, который далее будет предоставлен Москве."
Би-би-си рассказывает все, что известно о подготовке этого мероприятия, о трудностях с его организацией, и вообще чего именно стоит ожидать от первого «Глобального саммита мира», который пройдет 15-16 июня в Швейцарии
Обратите особое внимание на ключевую фразу этого шоу,это " который далее будет предоставлен Москве" То есть : кацапов нужно не уничтожать а предоставлять им бумажки из этого шоу.
Але як показує практика, чим більша збирається шобла, тим більший бардак і нульова ймовірність досягти реального результату.
ЗЕ думає, що ця сходка придумає йому як вирішити проблему, яку зелень вирішити самостійно не здатна. Хі-хі!
Мдя , як жаль шо на саміті не буде агрофюрера , північнокорейського біляша і іранських чебуреків .!
А ще - талібів , президента Зімбабве - Мгангагви 🤪, президента Берега Слонової Кістки , отого президента що всцикається , делегації якогось Сомалі , ... і тд. і тп. ??
Господи , на той саміт не приїде - все лайно світу , і я маю тут напитися з горя .??? 😂
фількіної грамотикомюнікє, які всі збираються підписати, і подумає "Шозанах? Навіщо збирається той саміт??"
Це ж зе з єрмаком збирають цей "саміт"...
За такий провал дехто має поступити "як офіцер"!
Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом.
- Наших в городе много? спросил Остап напрямик. - Каково настроение? С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?
- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич.
- Это значит, - ответил Остап, - что вы отсталый человек.
- Почему?
- Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?
- И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет.