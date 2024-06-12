15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, - СМИ

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира, снизилось с 93 до 78.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Изданию эту информацию на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мероприятия.

Источники не уточнили, какие именно страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться.

"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник.

Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участников, отметил, что "еще есть немного времени", чтобы исправить ситуацию.

Официальных комментариев от ОП и МИД Украины пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальный саммит мира: совместное заявление не будет предусматривать призыв к выводу российских войск, - NHK

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России на Глобальном саммите мира не будет. Когда придет время для переговоров – решит только Украина, - Шольц