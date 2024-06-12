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15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, - СМИ

Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії знижується

Количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира, снизилось с 93 до 78.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Изданию эту информацию на условиях анонимности сообщили несколько дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мероприятия.

Источники не уточнили, какие именно страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться.

"Моя цель - иметь семейное фото почти на 80 человек", - сказал чиновник.

Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участников, отметил, что "еще есть немного времени", чтобы исправить ситуацию.

Официальных комментариев от ОП и МИД Украины пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальный саммит мира: совместное заявление не будет предусматривать призыв к выводу российских войск, - NHK

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России на Глобальном саммите мира не будет. Когда придет время для переговоров – решит только Украина, - Шольц

Автор: 

Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+74


Ішак черговий раз обісрався з своїм самітом. І не тільки з самітом. До чого причетне це чмо - там проколи та негаразди. Тупорилий ішак - баласт, ярмо на шиї країни.
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12.06.2024 08:19
+70
Любителів товкти воду у ступі поменшало.
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12.06.2024 08:17
+58
А що можуть організувати 5-6 менеджерів, яких ніхто не знає, крім розпилу держбюджету України?
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12.06.2024 08:19
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І от на цих "перефарбованому десятку старих бтр" в 2022 році ВСУ і відбили у ворога значний шмат української землі
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12.06.2024 08:50 Ответить
Чергове бла-бла шоу з фуршетними столами
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12.06.2024 08:43 Ответить
Про що ж буде казати там наш Найвеличніший? Це просто якась інтрига, всі прямо ждуть потужної промови як ніколи ніде і ні звідки!
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12.06.2024 08:43 Ответить
В державі корупція, дермаки і татарови правлять судами і мусорами, поліція почала піаритися па школах і садках дитячих, Тешлаків відмазують...а воно вовка бреше всім. Втекли мусора в Угорщину єдини новини мовчать, Клименко досі на посаді , голова НПУ також при відсустності довіри до цієї ганебної установи. Зато піару мусорів більшає. А втікли за кордон ті хто був не згоден з керівництвом, сраколізи залишилися. Потім також втечуть...Система МВС гнила...но вова не бачить.
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12.06.2024 08:45 Ответить
А що він взагалі бачить? Такої мети не було і не буде. "Мы так не договаривались". Це ж здуріти можна, якщо зрозуміти все, до чого привів прихід до влади у 2019. Тому й запропонували такого, щоб не було чим дуріти і тримають на допінгу. Головне, щоб доза була оптимальна, бо і недостачя і передоз - критичні.
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12.06.2024 09:03 Ответить
Та заждіть.
Тепер головне, щоб Бубу не примусили підписати якусь *****, яка нам боком вилізе.

Бо цей дурень же ж, як завжди, вважає, що він там буде головним...
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12.06.2024 08:46 Ответить
Нова формула миру? Не підпише. Навішо йому. Воно і так сидить у кріслі президента без всяких там формул та інших умовностей.
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12.06.2024 08:52 Ответить
Воно то сидить у кріслі, та мета була - знищення країни. Та й крісло вже набридає, виявляється там ще й відповідальність є. Потрібно, щоб єрмак організував вічний бенефіс з оваціями і вихваляннями.
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12.06.2024 09:08 Ответить
Вже дещо підписав.

Наприклад те, що виведення військ РФ не буде повісткою самміту.
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12.06.2024 09:09 Ответить
Україні треба відмінити цю всю х..ню, нехай всі в ООН звертаються
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12.06.2024 08:46 Ответить
Так, ну, судячи з коментарів, якщо і будуть нові вибори, то вони будуть безглузді, бо русня нам точно втюхає нового зєлю замість цього протухлого, і мудрий нарід це схаває опять.
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12.06.2024 08:50 Ответить
Хуже не будет? Нехай і далі Осел сидить в кріслі Верховного Головнокомандувача?
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12.06.2024 08:53 Ответить
Я не про те.
Про те, що нам втюхають чергову пустишку.
Замість прорсійського клована - якогось суперпатріота-невігласа.
Біля якого гарантовано з'явиться черговий богданчік, а потім - черговий д'Єрьмак.
Бо не може бути водієм той, хто вперше за кермо сів.
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12.06.2024 08:55 Ответить
Ну нехай вже тоді Осел. Він знає як сидіти в кріслі та держати булаву.
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12.06.2024 08:57 Ответить
Треба дивитись не тільки на минуле людини, а і на характер, на її поведінку.
Я за зєлю саме тому не голосував, що згадав номери калага-95.
Той, хто так жартує про країну, ніколи нічого доброго для неї не зробить.
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12.06.2024 08:59 Ответить
Кому пропонуєш дивится , тим хто зєлю обрав ? (( Так вони і досі розповідають що Порошенко "уже б тричі здав " .
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12.06.2024 18:38 Ответить
міняйте назву на "розширений рамштайн", це буде зрозуміло, ілюзія "миру" нездійснена, поки існує й..бнута орда з ядерною зброєю
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12.06.2024 08:54 Ответить
Аншлагу не буде, піаніно поломилося
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12.06.2024 08:55 Ответить
Пропоную прийняти там звернення від всіх присутніх до фуйла та орди - негайно вивести війська з України, компенсувати збитки та відбудувати зруйноване!
Саміт Миру в Дії!
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12.06.2024 08:56 Ответить
І?
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12.06.2024 15:51 Ответить
...учасником більше учасником менше - какаяразніца для бєнєфіса дешевого актора...
до того ж, якщо шо, то дєрмак "по лінії ФСБ" завжди може запросити Зімбабве і Талібан, вони - перевірені спеціалісти масовки по пустопорожнім заходам
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12.06.2024 08:59 Ответить
А може приватний підприємець Миколай Петрович Ємець,прийняти участь у ГігаСаметі ?
Може ще взяти з собою Клавдію Петрівну,її на базарі сусідка може підмінити.
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12.06.2024 09:00 Ответить
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12.06.2024 13:56 Ответить
Мені здається ,що шоу переносять на світовий рівень ,причому тільки для нашої аудиторії. Заяви про кількість учасників на саміті (конференції в Берліні)--найголовніше І не важливо хто там--вождь племені.чи лідер великої впливової країни Все це перетворюється в великий ППР ( посиділи ,по---ли,роозійшлись) Важливо результат. ПРИЧОМУ ДІЄВИЙ ДЛЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ__ФАШИСТСЬКОЮ РАШКОЮ. Такі заходи--це просто політичний піар для деяких лідерів,для інших. ---поговорить,ну а остальних--себе показать і на других подивитись. Політика робиться в тиші і вмінні домовитись дипломатів і,ане гучних політичних заяв.
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12.06.2024 09:12 Ответить
Будь яка розумна людина, вибачте це не про це..., тут ні про розум і людина відсутня... Куди поділись стирачі...
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12.06.2024 09:19 Ответить
Все, що імпотентна зелена влада здатна робити, це Глобальне Найвеличніше Нікуя.

Глобальний саміт лідерів світу, без глобальних лідерів світу.
Глобальний саміт миру на якому питання миру обговорювати не будуть….
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12.06.2024 09:22 Ответить
зеленый Найвеличніше чмо. а ведь это не днище, днище будет впереди.
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12.06.2024 15:54 Ответить
Зеленський і його команда - алхіміки навпаки. Все до чого вони токраються перетворюється на лайно.
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12.06.2024 09:25 Ответить
І навіть обісратись, Володимир найвеличніший наш Лідер, вміє потужно
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12.06.2024 09:27 Ответить
на тому саміті миру немає речення зі словом "мир". і що це за самит? очередний розпил бюджету України.
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12.06.2024 09:29 Ответить
Огласите весь список пжлст
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12.06.2024 09:32 Ответить
декому бракує концертів оплесків та квітів.
Спрчатку ено-гастрономічні тури по світу а потім концерт.
Ну як же так не всі приїдуть!
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12.06.2024 09:37 Ответить
Никто в мире и не сосмевался что из того что задумал "великий" клоун и его помощники, как и положно ничего не получится.. Вот что писало би-би-си еще два года назад по этому поводу

2 мая 2024 года

"На протяжении последнего года дипломатические усилия Киева сконцентрированы на реализации «формулы мира Зеленского». Украинский президент не раз повторял, что только реализация всех ее десяти пунктов способна принести в его страну справедливый мир, а другие мирные планы Киев наотрез отказывается обсуждать.

Кульминация работы над «украинской формулой» - проведение «Глобального саммита мира». По замыслу украинцев, на этом мероприятии лидеры десятков стран мира должны вместе обсудить формулу Зеленского и создать на ее основе некий четкий план достижения мира, который далее будет предоставлен Москве."

Би-би-си рассказывает все, что известно о подготовке этого мероприятия, о трудностях с его организацией, и вообще чего именно стоит ожидать от первого «Глобального саммита мира», который пройдет 15-16 июня в Швейцарии

Обратите особое внимание на ключевую фразу этого шоу,это " который далее будет предоставлен Москве" То есть : кацапов нужно не уничтожать а предоставлять им бумажки из этого шоу.
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12.06.2024 09:38 Ответить
Тобто для створення "четкий план достижения мира" потрібно зібрати 90 країн, інакше ніяк.
Але як показує практика, чим більша збирається шобла, тим більший бардак і нульова ймовірність досягти реального результату.
ЗЕ думає, що ця сходка придумає йому як вирішити проблему, яку зелень вирішити самостійно не здатна. Хі-хі!
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12.06.2024 13:01 Ответить
Оно привыкло что чем больше соберется народа на его шоу, тем больше денег у него будет. А здесь не так, здесь нужно денно и ночно работать с теми,кто помогает нам в этой войне, а не собирать всех подряд. Как делал Порошенко,которому зеленые сейчас даже не дают выезжать на встречу с ними. Хотя он по факту уже 5 лет как не президент,и в принятии важных гсударственных дел не учавствует. Но его почему то панически боится клоун и кремль. Догадайтесь почему его эта мразь боится. Может быть потому что его называли Бульдозером в этих делах, а не клоуном?
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13.06.2024 09:46 Ответить
Саммит мира по Голойбаротьке
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12.06.2024 09:50 Ответить
А що за переполох ? Шо там , кажуть що китайці не приїдуть ? І бразильські абєзьяни ?
Мдя , як жаль шо на саміті не буде агрофюрера , північнокорейського біляша і іранських чебуреків .!
А ще - талібів , президента Зімбабве - Мгангагви 🤪, президента Берега Слонової Кістки , отого президента що всцикається , делегації якогось Сомалі , ... і тд. і тп. ??

Господи , на той саміт не приїде - все лайно світу , і я маю тут напитися з горя .??? 😂
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12.06.2024 09:56 Ответить
навпаки - від радості)), що світове сміття туди не поїде )))
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12.06.2024 10:38 Ответить
"...світове сміття туди не поїде..." Во главе с презом США ?
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12.06.2024 11:45 Ответить
Байден і не заявляв про свою Участь в саміті. А ті, хто відмовились то сміття.
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13.06.2024 13:21 Ответить
мда.. ********** пропаганда має свій ефект та вплив, і не тільки на імбіцилів в нашій країні а й на представників цивілізованого світу((
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12.06.2024 10:37 Ответить
Indeed. Будь-який "представник цивілізованого світу" почитає проєкт фількіної грамоти комюнікє, які всі збираються підписати, і подумає "Шозанах? Навіщо збирається той саміт??"
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12.06.2024 11:12 Ответить
Та там і ************ пропаганди не треба. Дивлячись на "зелену діпломатію" хтось замислився: "а нах.. воно мені потрібно?"
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12.06.2024 11:34 Ответить
Судячі з очікуваних результатів Україні треба теж скоріше відмовлятися і не ганьбитися...
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12.06.2024 11:01 Ответить
Для цих істот поняття "ганьба" не існує.
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12.06.2024 11:37 Ответить
А як ви собі це уявляєте? Сами збирають цей "саміт" сами ж і відмовляються?
Це ж зе з єрмаком збирають цей "саміт"...
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12.06.2024 11:47 Ответить
Та отож! Велетенської ганьби не уникнути... На радість мерзотнику путіну і його покидькам.
За такий провал дехто має поступити "як офіцер"!
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12.06.2024 12:32 Ответить
Розцілувати підлеглих жінок?
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12.06.2024 17:43 Ответить
З першоджерел.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом.
- Наших в городе много? спросил Остап напрямик. - Каково настроение? С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич.

- Это значит, - ответил Остап, - что вы отсталый человек.

- Почему?

- Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?
- И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет.
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12.06.2024 11:53 Ответить
Дивно, що ще так мало...
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12.06.2024 12:45 Ответить
А кацапи розсмерділись, жах. Як іхня моль з талібами в підері зустрілась, то це велична подія, а все іньше то фуйня, ну і ніші корисні ідіоти в дії, куди без них...
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12.06.2024 12:50 Ответить
знаю одно-весь этот хвалёный саммит будет очередной пустой говорильней!
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12.06.2024 13:50 Ответить
Ближче до ЕВ 24 з футболу буде більше - тут навіть вибір не стоїть. І навіть фано та голі ноги гниди не допоможуть.
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12.06.2024 13:52 Ответить
Нє, ну так нє можна. Дєвачькі замовлені, кінокамери напоготові, фотографи прибули для фіксації самої історичної події 21 сторіччя: виступ зєлєнСКАВО перед світом. Невже кацапи перебили та запросили до себе на баньку ? Зірка зєлєнскаво впала на ИЗЛЕТЕ ?
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12.06.2024 14:03 Ответить
я какая реакция Янэлоха ? ножкой тупнул и бу-бу-бу, обидели мышку написяли в норку
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12.06.2024 15:28 Ответить
Напалєон, хто вам в палату інтеренет провів.
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12.06.2024 16:39 Ответить
15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ Джерело:
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12.06.2024 16:37 Ответить
"Приходжу я вранці на роботу, а шеф і питає: -- Ну і де твої 20 паельєр??" 😂
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12.06.2024 18:24 Ответить
ГОЛОВНЕ ЩО РОССІЇ НЕ БУДЕ !) ПУТІН ЗАПУТАНИЙ )))
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12.06.2024 17:34 Ответить
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