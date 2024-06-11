Глобальный саммит мира: совместное заявление не будет предусматривать призыв к выводу российских войск, - NHK

В итоговом заявлении Глобального саммита мира не будет призыва к немедленному выводу российских войск с территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает швейцарский телеканал NHK, который ссылается на проект финального коммюнике саммита, имеющийся в распоряжении редакции.

Отмечается, что такой вариант заявления связан с позицией некоторых стран Азии и Ближнего Востока. Но в материале отмечают, что проект документа еще может существенно измениться.

По информации журналистов NHK, в документе будут упоминаться только три из десяти пунктов формулы мира:

безопасность атомных электростанций;

продовольственная безопасность,

освобождение всех пленных и возвращение в Украину депортированных детей.

При этом вообще не упоминается о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности Украины. Более того, в проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира и подчеркивается важность участия России в дискуссиях по этому поводу.

По данным дипломатических источников телеканала, остальные пункты из предложенной Киевом "формулы мира", были намеренно исключены из проекта, поскольку в нем учитывали позицию "некоторых развивающихся стран Азии и Ближнего Востока", которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира. Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

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