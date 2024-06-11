Глобальный саммит мира: совместное заявление не будет предусматривать призыв к выводу российских войск, - NHK
В итоговом заявлении Глобального саммита мира не будет призыва к немедленному выводу российских войск с территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает швейцарский телеканал NHK, который ссылается на проект финального коммюнике саммита, имеющийся в распоряжении редакции.
Отмечается, что такой вариант заявления связан с позицией некоторых стран Азии и Ближнего Востока. Но в материале отмечают, что проект документа еще может существенно измениться.
По информации журналистов NHK, в документе будут упоминаться только три из десяти пунктов формулы мира:
- безопасность атомных электростанций;
- продовольственная безопасность,
- освобождение всех пленных и возвращение в Украину депортированных детей.
При этом вообще не упоминается о выводе российских войск из Украины и восстановлении территориальной целостности Украины. Более того, в проекте совместного заявления также говорится, что все стороны должны принять участие в достижении мира и подчеркивается важность участия России в дискуссиях по этому поводу.
По данным дипломатических источников телеканала, остальные пункты из предложенной Киевом "формулы мира", были намеренно исключены из проекта, поскольку в нем учитывали позицию "некоторых развивающихся стран Азии и Ближнего Востока", которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира. Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.
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А тепер виконуйте наші тридцять три !
Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.
Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.
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А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.
Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою.
Здавалось би падати нижче нікуди. Але ні. https://www.facebook.com/VIKNUKIEV?__cft__[0]=******************************************************************************************************-********************************************-R6LfZo2zjZAMTd-hMoY0ffigTApU0v1-7DD4Pzsg8ILtmpIPUJCM07qlGoQgDF3FbuIt&__tn__=-]K-R Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка видає пост, де у них лектором з історії державотворення виступив ніхто інший як ватопітек і сцикун, який колись ховався в авто від представників Нацкорпусу… Максим Бужанський. Любитель СРСР, колорадських стрічок і 9 Травня.
Що розкаже цінного про історію української державності качок-совк@др@чер. Якого лисого воно треба курсантам, які народились уже явно після Майдану і між Революцією Гідності?
І головне, чим думали організатори, викладачі?
Чому на цю тему не запросили Олександра Алфьорова - шикарного історика, блогера та військового? Чи тяжко було перейти в сусідній корпус і спитати телефон Владлена Мараєва? Розкішного історика з майже мільйонним ютубом.
Скільки буде тривати ця зло€*буча прутня у топовому університеті.
Повіяло таким самим вайбом, як окремі українські умніки хотіли на тлі бомбардування Маріуполя притягти в інститут журналістики КНУ жабу Овсяннікову.
Ватопітекам і любителям совка нічого читати лекції майбутнім офіцерам. І навіть просто псувати повітря в кращих університетах.
Це ганьба запрошувати на піку війни за виживання падло, яке відоме розпалюванням міжнаціональної ворожнечі і ненависті своїми промовами, спрямовані проти Української Повстанської Армії та української мови, бійців російсько-української війни та всіх притомних речей.
Хто наступний читатиме лекції курсантам, які добиватимуть перемогу? Влащенко, Шарій? Деркач? Лєбєдєв? Богуслаєв?
Чим думають сивочолі дорослі полковники з останнього фото, коли показують таку свиню дітям?
UPD. Пост уже стидливо потерли. Але скріни реальні, робила сама. Про такого лектора написали курсанти, які були в афігу від такого потужного лектора-ватопітека.
Попрошу спільноту сходити на сторінку військового інституту і пояснити, чому такі лектори - дно.
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F Marina Daniluk-Yarmolaeva
ЦЕ ГАНЬБА, а не саміт!
Віола Амгред - Я,я - Саміт "миру".
Щольц - Голуби будуть?
Віола Амгред - Натюрліх...на десерт.
Слава потужному та найвеличнішому лідору.
нові відосики вована-клована
Військове підсилення України - це лише формування сильної позиції на пермовинах з Московією .
Але космонавтам які живуть " потужнимконтрнаступомдокордонів91цього літа " важко змирится з реальністю ..
Їм все ще здається - що в України - є мільйони , і мільйони підготовлених за кращими стандартами нато солдат - і ще трохи рік два -три-пять десять - і московитів кінчаться люди -гроші - і будемо пить кофе в криму..
І це всі зелені казочки скажено підтримує непримиримий підпіздєнт Зеленський - який готовий лічно воювать до послєднього
українцявздоха , перед тим як втікти з к"гірким розчаруванням" на ПМЖ в Оман - ПЕРЕМОГА БУЛА БЛИЗЬКА - АЛЕ НЕ ПОВЕЗЛО НАМ З клятим ухилянтським народом ....
Таке враження, що це саміт на захист вимог росії
дупу рвавзавзято відстоював тезу, що "саміт миру -- це глобальна перемога"?
перші два пункти стосуються решти світу,
тільки останній пункт стосується Україини
навіщо було звати країни, котрі наполягали виключити решту пунктів...
якщо б позвали ще Китай та росію, то пунктів ще менше би залишилось
P.S. лєнка - де скумбрія по 8 на шашлички, к***а?!
Червінського звільніть, узурпатори зелені!
понавибирали, блін, лайна квартальского.. ідіоти
ЦЕ ПРОВАЛ! І ПОРАЗКА! І ПЕРЕМОГА росії...
Удобище зелене, в нас справ і проблем купа, а воно то турне за позичені гроші по світу влаштовує, то нахрін кому потрібні саміти.
зЄбанати зелені, а вам то все ще не надоїло? Хоча, то ж все весело і прикольно, саме для вас, дебілів. Вже шостий рік маємо 95 квартал. Хоча, насправді, ну ніхрена ж то все несмішно і зовсім не весело...
Нам потрібер "Саміт Перемоги", а не "Саміт миру"!
Ще й за грощі платників податків США і України.
нема в світі "загальних законів для всіх" - раніше це забезпечувалось лідерством США, а тепер воно прахом пішло
епоха закінчилась