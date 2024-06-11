Зеленский горько разочарован отказом Китая от саммита мира в Швейцарии, - Der Spiegel

Отказ официального Пекина участвовать в саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого он посетил сингапурский саммит по безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что Кремль усиленно, но кулуарно работал над срывом швейцарского саммита. Результатом российских усилий, очевидно, и стало официальное заявление Китая об отказе от участия во встрече в любой форме.

"Поездка Зеленского на сингапурский саммит по безопасности стала его ответом на позицию КНР относительно Саммита мира", - предполагают журналисты Der Spiegel.

В Сингапуре президент Украины заявил, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.

Это чрезвычайно острый спектакль. Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес", - пишет Der Spiegel.

Напомним, в конце мая стало известно, что Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это непосредственно влияет на ситуацию на поле боя. В Европе обеспокоены тем, что Пекин фактически помогает РФ в войне против Украины.

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