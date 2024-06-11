Зеленский горько разочарован отказом Китая от саммита мира в Швейцарии, - Der Spiegel
Отказ официального Пекина участвовать в саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого он посетил сингапурский саммит по безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.
Отмечается, что Кремль усиленно, но кулуарно работал над срывом швейцарского саммита. Результатом российских усилий, очевидно, и стало официальное заявление Китая об отказе от участия во встрече в любой форме.
"Поездка Зеленского на сингапурский саммит по безопасности стала его ответом на позицию КНР относительно Саммита мира", - предполагают журналисты Der Spiegel.
В Сингапуре президент Украины заявил, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.
Это чрезвычайно острый спектакль. Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес", - пишет Der Spiegel.
Напомним, в конце мая стало известно, что Китай не будет участвовать в Саммите мира из-за того, что там не будет России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это непосредственно влияет на ситуацию на поле боя. В Европе обеспокоены тем, что Пекин фактически помогает РФ в войне против Украины.
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Це всі знають у світі але грають у 🙈🙉🙊
все зробив так
щоб фуйло з Сцінавсіх глузували з нього
Якби не робив все по "мєтодичкам кремля"
той не виглядав би клоуном..
а може він цього й бажає??
В нормальному житті це важка медична проблема - хтось "наполеон", хтось "цариця савська", а хтось - "президент України".
Правильно до Зеленського нікого не допускають - він може когось і виделкою ткнути...
Схід справа делікатна...з його традиціями ,церемоніями, дипломатією... Це тобі не уєм на роялі...
Ну хоть поржем...
зе!деградація:
2019 - зазирнути у щоколадне вічко *******
2024 зазирнути у щоколадне вічко лі *** (навіть не сі вінніпуху)
Мятеж" против Ермака в Киеве / The Times: Ермак - "самая большая проблема" Зеленского / №754 Швец
https://youtu.be/nM1oqJcF14c?si=Qez86Bi2rJGE3-IF
Тому придурками я особисто зараз рахую москальку Соколову янину, Сергія Стерненко, КЕРИВНИЦТВО СБУ яке відкрило на неї справу та інших
Нормальними людьми виявились Корчинський, ЗАБУЖКО, Ницой, і багато української культурноі відомої інтелігенції.
в ще Швец говорит, що Ермак був з Козаком на телефоні до останніх хвилин перед вторгненням і Козак запевняв що вторгнення не буде , Ермак це говорив Зе і відтоді і шашлики від Зе на травень. А те що Ермак літав постійно у Берлин на презідентскои літаку на багатогодинни перемовини з Козаком у 2021 році- теж питання про що вони розмовляли.
Висновок - усі втрати і жертви Україні є ефективна для раши праця Ермака. А як він прибрав Залужного , і Україна одразу почала втрачати території
У демократичной країні він сидів би у вʼязниці з перших днів війни .
Поки йде війна орки будуть продавати їм ресурси дешевше ринку і за юані які косоокі самі друкують... тому що оркам потрібні додаткові гроші та західні технології які вони самі не виробляють і це їм доставляють в тому числі через китайців...
Україна ніяк не може вплинути на їх політику тому що це міліарди долларів... єдині хто можуть вплинути це ЄС або штати погрозою підняття податків на китайську продукції за підтримку орків ... але штати наоборот зняли додаткові мита з приходом Байдена...
Європейський і американський великий бізнес глибоко завязаний на китайській промплощадці, а зараз при рості цін на сировину через війну і в умовах інфляції ... Азія це єдина зона яка має доступ до дешевих ресурсів з із знижкою 20-30% тому не думаю що хтось з європейських чи американських політиків наважить йти проти власного великого бізнесу та почне вводити якісь механізми реального тиску....
Та і такий тиск підніме ціни на продукцію і спровокує новий виток інфляції від надмірного друку грошей під час ковіду... а центральні банки G7 уже хочуть знижувати процентні ставки щоб не посипалась банківська система і їм потрібна для цього стабільність цін...
Для України замкнене коло...
І до речі - щось пропала тема ХУТИНА У ГААГУ.
говорять , якщо тяжко побороти спротив, то треба його очолити . Що і зробили Козак Патрушев пропхав Ермака до голови ОПУ
це самий швидкий спосіб виправити сітуацію І ВСТУПИТИ ДО НАТО.
статуяЄрмак!" Не можна посадити того, хто сам узурпував владу і тепер керує країною. Заходу Дєрьмак, схоже, ок, нашій опозиції і народу - також. Ніхто ні гу-гу.
Для чого росії зривати саміт, якщо він ставить задачу залучити росію? Ця інформаційна маячня-маніпуляція, щоб суспільство підтримувало політику умиротворення агресора?
На збуджену публіку, квіти, оплески, киданням бюстгальтерів на сцену?
А тут гість з ложі відмовився взагалі від дармового квитка і присутності на виступі !
Що ж лишається впасти в істерику, топати ножками і жалітися мамі.
Купіть хтось дитині морозива, бо зовсім в не пристані.
Якщо укр платники податків, то серйозно загублені гроші. То життя воїнів!