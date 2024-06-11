Зеленський гірко розчарований відмовою Китаю від саміту миру у Швейцарії, - Der Spiegel

Відмова офіційного Пекіна брати участь у саміті миру, який у найближчі вихідні відбудеться у Швейцарії, стала "гірким розчаруванням" для президента України Володимира Зеленського. Через це він відвідав сінгапурський безпековий саміт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

Зазначається, що Кремль посилено, але кулуарно працював над зривом швейцарського саміту. Результатом російських зусиль, очевидно, і стала офіційна заява Китаю про відмову від участі у зустрічі у будь-якій формі.

"Поїздка Зеленського на сінгапурський безпековий саміт стала його відповіддю на позицію КНР щодо Саміту миру", - припускають журналісти Der Spiegel.

В Сінгапурі президент України заявив, що Китай став "знаряддям у руках Путіна" і намагається відмовити окремі держави відправляти свої делегації на швейцарський саміт.

Це надзвичайно гостра вистава. Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – пише Der Spiegel.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, підтримка з боку Китаю дає змогу Росії зміцнювати свою військово-промислову базу, а це безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. У Європі стурбовані тим, що Пекін фактично допомагає РФ у війні проти України.

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