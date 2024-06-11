Зеленський гірко розчарований відмовою Китаю від саміту миру у Швейцарії, - Der Spiegel
Відмова офіційного Пекіна брати участь у саміті миру, який у найближчі вихідні відбудеться у Швейцарії, стала "гірким розчаруванням" для президента України Володимира Зеленського. Через це він відвідав сінгапурський безпековий саміт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.
Зазначається, що Кремль посилено, але кулуарно працював над зривом швейцарського саміту. Результатом російських зусиль, очевидно, і стала офіційна заява Китаю про відмову від участі у зустрічі у будь-якій формі.
"Поїздка Зеленського на сінгапурський безпековий саміт стала його відповіддю на позицію КНР щодо Саміту миру", - припускають журналісти Der Spiegel.
В Сінгапурі президент України заявив, що Китай став "знаряддям у руках Путіна" і намагається відмовити окремі держави відправляти свої делегації на швейцарський саміт.
Це надзвичайно гостра вистава. Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – пише Der Spiegel.
Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, підтримка з боку Китаю дає змогу Росії зміцнювати свою військово-промислову базу, а це безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. У Європі стурбовані тим, що Пекін фактично допомагає РФ у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Це всі знають у світі але грають у 🙈🙉🙊
все зробив так
щоб фуйло з Сцінавсіх глузували з нього
Якби не робив все по "мєтодичкам кремля"
той не виглядав би клоуном..
а може він цього й бажає??
В нормальному житті це важка медична проблема - хтось "наполеон", хтось "цариця савська", а хтось - "президент України".
Правильно до Зеленського нікого не допускають - він може когось і виделкою ткнути...
Схід справа делікатна...з його традиціями ,церемоніями, дипломатією... Це тобі не уєм на роялі...
Ну хоть поржем...
зе!деградація:
2019 - зазирнути у щоколадне вічко *******
2024 зазирнути у щоколадне вічко лі *** (навіть не сі вінніпуху)
Мятеж" против Ермака в Киеве / The Times: Ермак - "самая большая проблема" Зеленского / №754 Швец
https://youtu.be/nM1oqJcF14c?si=Qez86Bi2rJGE3-IF
Тому придурками я особисто зараз рахую москальку Соколову янину, Сергія Стерненко, КЕРИВНИЦТВО СБУ яке відкрило на неї справу та інших
Нормальними людьми виявились Корчинський, ЗАБУЖКО, Ницой, і багато української культурноі відомої інтелігенції.
в ще Швец говорит, що Ермак був з Козаком на телефоні до останніх хвилин перед вторгненням і Козак запевняв що вторгнення не буде , Ермак це говорив Зе і відтоді і шашлики від Зе на травень. А те що Ермак літав постійно у Берлин на презідентскои літаку на багатогодинни перемовини з Козаком у 2021 році- теж питання про що вони розмовляли.
Висновок - усі втрати і жертви Україні є ефективна для раши праця Ермака. А як він прибрав Залужного , і Україна одразу почала втрачати території
У демократичной країні він сидів би у вʼязниці з перших днів війни .
Поки йде війна орки будуть продавати їм ресурси дешевше ринку і за юані які косоокі самі друкують... тому що оркам потрібні додаткові гроші та західні технології які вони самі не виробляють і це їм доставляють в тому числі через китайців...
Україна ніяк не може вплинути на їх політику тому що це міліарди долларів... єдині хто можуть вплинути це ЄС або штати погрозою підняття податків на китайську продукції за підтримку орків ... але штати наоборот зняли додаткові мита з приходом Байдена...
Європейський і американський великий бізнес глибоко завязаний на китайській промплощадці, а зараз при рості цін на сировину через війну і в умовах інфляції ... Азія це єдина зона яка має доступ до дешевих ресурсів з із знижкою 20-30% тому не думаю що хтось з європейських чи американських політиків наважить йти проти власного великого бізнесу та почне вводити якісь механізми реального тиску....
Та і такий тиск підніме ціни на продукцію і спровокує новий виток інфляції від надмірного друку грошей під час ковіду... а центральні банки G7 уже хочуть знижувати процентні ставки щоб не посипалась банківська система і їм потрібна для цього стабільність цін...
Для України замкнене коло...
І до речі - щось пропала тема ХУТИНА У ГААГУ.
говорять , якщо тяжко побороти спротив, то треба його очолити . Що і зробили Козак Патрушев пропхав Ермака до голови ОПУ
це самий швидкий спосіб виправити сітуацію І ВСТУПИТИ ДО НАТО.
статуяЄрмак!" Не можна посадити того, хто сам узурпував владу і тепер керує країною. Заходу Дєрьмак, схоже, ок, нашій опозиції і народу - також. Ніхто ні гу-гу.
Для чого росії зривати саміт, якщо він ставить задачу залучити росію? Ця інформаційна маячня-маніпуляція, щоб суспільство підтримувало політику умиротворення агресора?
На збуджену публіку, квіти, оплески, киданням бюстгальтерів на сцену?
А тут гість з ложі відмовився взагалі від дармового квитка і присутності на виступі !
Що ж лишається впасти в істерику, топати ножками і жалітися мамі.
Купіть хтось дитині морозива, бо зовсім в не пристані.
Якщо укр платники податків, то серйозно загублені гроші. То життя воїнів!