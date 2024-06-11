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Зеленський гірко розчарований відмовою Китаю від саміту миру у Швейцарії, - Der Spiegel

Глобальний саміт миру

Відмова офіційного Пекіна брати участь у саміті миру, який у найближчі вихідні відбудеться у Швейцарії, стала "гірким розчаруванням" для президента України Володимира Зеленського. Через це він відвідав сінгапурський безпековий саміт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

Зазначається, що Кремль посилено, але кулуарно працював над зривом швейцарського саміту. Результатом російських зусиль, очевидно, і стала офіційна заява Китаю про відмову від участі у зустрічі у будь-якій формі.

"Поїздка Зеленського на сінгапурський безпековий саміт стала його відповіддю на позицію КНР щодо Саміту миру", - припускають журналісти Der Spiegel.

В Сінгапурі президент України заявив, що Китай став "знаряддям у руках Путіна" і намагається відмовити окремі держави відправляти свої делегації на швейцарський саміт. 

Це надзвичайно гостра вистава. Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі.  Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – пише Der Spiegel.

Нагадаємо,  наприкінці травня стало відомо, що  Китай не братиме участі у Саміті миру через те, що там не буде Росії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, підтримка з боку Китаю дає змогу Росії зміцнювати свою військово-промислову базу, а це безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. У Європі стурбовані тим, що Пекін фактично допомагає РФ у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія фіксує збільшення кібератак та дезінформації напередодні Глобального саміту миру, - президентка Амгерд

Автор: 
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Топ коментарі
+18
коли зе!прострочений відкриває рота не по написаному, то ховайся в жито!
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11.06.2024 09:57
+15
Без допомоги Китаю Засрашка вже б не мала можливості так воювати.
Це всі знають у світі але грають у 🙈🙉🙊
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11.06.2024 09:57
+13
Ох уж эта криворожская дипломатия...
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11.06.2024 09:57
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Зєлєньський нє знаєт горєчі параженій ...
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11.06.2024 09:54 Відповісти
"он паражєнья ат пабєди нє атлічіт"
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11.06.2024 11:57 Відповісти
Только вкус опорожнений
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11.06.2024 13:08 Відповісти
Відкрилися иому очі - шо Китаи в спарці з рашкою?
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11.06.2024 09:55 Відповісти
Без допомоги Китаю Засрашка вже б не мала можливості так воювати.
Це всі знають у світі але грають у 🙈🙉🙊
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11.06.2024 09:57 Відповісти
Хтось повірив що комуняки можуть бути за мир?
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11.06.2024 09:56 Відповісти
Ох уж эта криворожская дипломатия...
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11.06.2024 09:57 Відповісти
криворагульська та трішечки обрізана, мабуть по тім'ячку?
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11.06.2024 10:19 Відповісти
коли зе!прострочений відкриває рота не по написаному, то ховайся в жито!
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11.06.2024 09:57 Відповісти
Бг-ггг... Ни убавить , ни прибавить, чи йому за себе не соромно, хтозна... Другими словами , шлепер не мог 2 слова связать по смыслу, а этот не может связать 2 речення.
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11.06.2024 10:30 Відповісти
ЗЕлений..
все зробив так
щоб фуйло з Сцінавсіх глузували з нього
Якби не робив все по "мєтодичкам кремля"
той не виглядав би клоуном..
а може він цього й бажає??
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11.06.2024 09:58 Відповісти
сначала Зе играл роль президента в кино,а потом продолжил играть роль президента, с 2019 года.
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11.06.2024 09:59 Відповісти
А ща он вошел в охоту... як телка, шобы случился весенний отел. Но ведь может произойти и осенний, бо притормаживает и ранты попутал.
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11.06.2024 12:48 Відповісти
А шо Китай?Як він перене це гірке розчарування ?Напевне Сінь дістане інфаркт ?Весь Китай в траурі.
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11.06.2024 10:01 Відповісти
А Україна розачарована зеленою владою..корупція на кожному кроці, порушення прав громадян, поліція перетвориралась в злочинне угруповання.
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11.06.2024 10:02 Відповісти
То нюхни.
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11.06.2024 10:03 Відповісти
Воно "розчароване". Немає меж дивам - за кого таки тримає себе Зеленський?
В нормальному житті це важка медична проблема - хтось "наполеон", хтось "цариця савська", а хтось - "президент України".
Правильно до Зеленського нікого не допускають - він може когось і виделкою ткнути...
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11.06.2024 10:05 Відповісти
У спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України. Про це https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20240611_06/index.html йдеться в публікації на сайті швейцарського телеканалу NHK, який посилається на проєкт фінального комюніке саміту, що є в розпорядженні редакції.
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11.06.2024 10:05 Відповісти
А у вас сумніви були щодо цього? Зеленський же сам говорив, що на цей "саміт" виносяться лише 3 питання: ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими включно з поверненням викрадених дітей. Все. Про територіальну цілісність ніхто говорити не збирається, бо це не має підтримки у країн глобального півдня. Про репарації і покарання агресора тим більше.
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11.06.2024 10:17 Відповісти
Нужно "потужно" разочаровываться!
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11.06.2024 10:09 Відповісти
Ні, те що витворяє блазень, українцям давно не в радість. А все, що те чмо творить, тільки шкодить Україні.
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11.06.2024 10:16 Відповісти
Соплі підтерти є кому?
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11.06.2024 10:11 Відповісти
То потрібно ще було ,пану Зеленському науй Китай послати - бо що ще гірше можна було зневажити імператора Сі ,як прилюдно обізвавши лакеєм Кремля.
Схід справа делікатна...з його традиціями ,церемоніями, дипломатією... Це тобі не уєм на роялі...
Ну хоть поржем...
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11.06.2024 10:16 Відповісти
Сказали би простіше "Знов обісрався"
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11.06.2024 10:16 Відповісти
Тобто натяк на те, що заради участі вузькооких уйо6ків зе! навіть готовий був піти на поступки у чомусь???
зе!деградація:
2019 - зазирнути у щоколадне вічко *******
2024 зазирнути у щоколадне вічко лі *** (навіть не сі вінніпуху)
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11.06.2024 10:16 Відповісти
Цікаве інтервью Швеца ( я не его фанат😀). Він стверджує що Ермак, котрий всюди головує 🤣, перетворив той швейцарський форум в бульбочку без зміста. Усі важливі питання із повістки дня знищени .

Мятеж" против Ермака в Киеве / The Times: Ермак - "самая большая проблема" Зеленского / №754 Швец
https://youtu.be/nM1oqJcF14c?si=Qez86Bi2rJGE3-IF
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11.06.2024 10:19 Відповісти
так фанат чи фанатка?
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11.06.2024 10:21 Відповісти
Привіт Shu, теж рада Вас бачити .
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11.06.2024 10:31 Відповісти
І мені приємно, що у Вас майорить словацький прапорець... Бракує Вельта, щоб "оцінити" наш гумор у закінченнях.
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12.06.2024 01:55 Відповісти
Це не гумор- це кокетство
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12.06.2024 16:19 Відповісти
Блин, интересный вопросец...
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11.06.2024 10:32 Відповісти
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11.06.2024 10:41 Відповісти
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11.06.2024 10:42 Відповісти
Треба звільнити того ректора і міністра освіти. Бо придуркам нечего робити в освітній сфері і ТРАВИТИ ВІДОМОГО ПРОФЕССОРА ФІЛОЛОГІЇ . Тількі придурок може приї@тися до слів Фаріон , що військові мають розмовляти державною мовою ( БЛИН, це ж по уставу)
Тому придурками я особисто зараз рахую москальку Соколову янину, Сергія Стерненко, КЕРИВНИЦТВО СБУ яке відкрило на неї справу та інших
Нормальними людьми виявились Корчинський, ЗАБУЖКО, Ницой, і багато української культурноі відомої інтелігенції.
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11.06.2024 10:51 Відповісти
Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що . Омбудсмен Дмитро Лубінець (АТУ ТАКОГО)побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Джерело:
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11.06.2024 11:08 Відповісти
Лубінець теж придурок
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11.06.2024 12:47 Відповісти
А ще цікава думка - Украіну не приймають у НАТО через Ермака . У Ермака уся родина працює у ФСБ, і бувший посол США у РФ назвав Ермака дуже ЕФІЕКТИВНИМ ДЛЯ РФ.

в ще Швец говорит, що Ермак був з Козаком на телефоні до останніх хвилин перед вторгненням і Козак запевняв що вторгнення не буде , Ермак це говорив Зе і відтоді і шашлики від Зе на травень. А те що Ермак літав постійно у Берлин на презідентскои літаку на багатогодинни перемовини з Козаком у 2021 році- теж питання про що вони розмовляли.

Висновок - усі втрати і жертви Україні є ефективна для раши праця Ермака. А як він прибрав Залужного , і Україна одразу почала втрачати території
У демократичной країні він сидів би у вʼязниці з перших днів війни .
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11.06.2024 10:29 Відповісти
Дык, кто его главный протэжэ... Ату обоих, тем более просроченные. Об уцененные я молчу. Ешкин корень, а красный клен недавно нашел в чюмадан-Одесса.
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11.06.2024 10:37 Відповісти
Я теж рада Вас бачити. Ви семена клена посадите у горщик осінню і вони обовʼязково зійдуть весною . Так ви зможете контролювати сітуацію
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11.06.2024 10:40 Відповісти
Навзаем, а в какое время , осенью?
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11.06.2024 10:44 Відповісти
Як листя з клена опадають . Але вони можуть зійти і через рік і через два. Тому у горщику ліпше контролювати вашу мрію
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11.06.2024 10:53 Відповісти
Про пока шо несбыточную мрiю приятно улыбнуло
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11.06.2024 11:12 Відповісти
Китаю вигідна довга війна в Україні тому він буде всіляко затягувати і підтримувати....

Поки йде війна орки будуть продавати їм ресурси дешевше ринку і за юані які косоокі самі друкують... тому що оркам потрібні додаткові гроші та західні технології які вони самі не виробляють і це їм доставляють в тому числі через китайців...

Україна ніяк не може вплинути на їх політику тому що це міліарди долларів... єдині хто можуть вплинути це ЄС або штати погрозою підняття податків на китайську продукції за підтримку орків ... але штати наоборот зняли додаткові мита з приходом Байдена...

Європейський і американський великий бізнес глибоко завязаний на китайській промплощадці, а зараз при рості цін на сировину через війну і в умовах інфляції ... Азія це єдина зона яка має доступ до дешевих ресурсів з із знижкою 20-30% тому не думаю що хтось з європейських чи американських політиків наважить йти проти власного великого бізнесу та почне вводити якісь механізми реального тиску....
Та і такий тиск підніме ціни на продукцію і спровокує новий виток інфляції від надмірного друку грошей під час ковіду... а центральні банки G7 уже хочуть знижувати процентні ставки щоб не посипалась банківська система і їм потрібна для цього стабільність цін...

Для України замкнене коло...
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11.06.2024 10:19 Відповісти
Ну тоді нехай йде у відставку. Цей Саміт "мила" -ні про що ,пуста імітація діяльності Дєрьмака і Ко.
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11.06.2024 10:26 Відповісти
Е таке російське слово « вихолощення» . Ермак із форуму ВИХОЛОСТИВ СУТЬ ПРОБЛЕМИ- агресію раши проти України. Тобто хорошо попрацював. Я коли нещодавно почула остаточний перечень питань на форумі - офуела. Кацапи з китайцями зараз ржуть .

І до речі - щось пропала тема ХУТИНА У ГААГУ.

говорять , якщо тяжко побороти спротив, то треба його очолити . Що і зробили Козак Патрушев пропхав Ермака до голови ОПУ
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11.06.2024 10:38 Відповісти
Так патриоты говорят, шо разборки во время войны - не допустимы...
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11.06.2024 10:50 Відповісти
Мабуть, разборки нужно было взять в кавычки, бо я имел ввиду требование перевыборов. Устав в сторонке нервно курит, там ваапше - тише воды, ниже травы и есть сэр.
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11.06.2024 11:01 Відповісти
Треба відокремити питання Ермака і питання виборів. Треба Ермака садити у вʼязницю . А головування ОПУ повернути під Богдана. Той вроде не дурак і не із ермаковськой команди

це самий швидкий спосіб виправити сітуацію І ВСТУПИТИ ДО НАТО.
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11.06.2024 11:06 Відповісти
Не ошибемся если всех , зескопом, - на кичу; чего стоит , ко всему, еще и безмозглая.
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11.06.2024 11:14 Відповісти
ЗЫ... д`ермак автоматом вiдокремлений, он же учрежден бубиком неофициально. Сменится правитель, вся непотрiб вiдпаде по умолчанию.
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11.06.2024 11:17 Відповісти
"Да кто ж єго посадит! Он же статуя Єрмак!" Не можна посадити того, хто сам узурпував владу і тепер керує країною. Заходу Дєрьмак, схоже, ок, нашій опозиції і народу - також. Ніхто ні гу-гу.
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11.06.2024 11:15 Відповісти
Патріотів на фронті вбивають , а у кабінетах сидять Тимошенки і гетьманцеви - далеко не патріоти
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11.06.2024 11:01 Відповісти
Опять же , я имею ввиду не кабинетных, посмотрите видео, https://videos.cnscdn.com/8/a/d/b/8adb687970da01457e9560f2c1619109/original.mp4.
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11.06.2024 11:04 Відповісти
а памятаєте абизяну абхазску у якої Український паспорт з привозу з Одеси як то гімно топило за комуняцкий китай
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11.06.2024 10:29 Відповісти
Не засмучуйся бубачка. Вдар болтом по клавішах.
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11.06.2024 10:30 Відповісти
ВоФка,не переживай ти так,залізай в теплу ванночку Наташі Мосейчук і занюхай "горе" БИДЛОЗЕПАНОМ,Андрій Борисович подбає,щоб тобі було комфортно.
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11.06.2024 10:36 Відповісти
ввечері буде записаний потужний гундос про потужне розчарування
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11.06.2024 10:40 Відповісти
Типо, понты не прошли.
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11.06.2024 12:04 Відповісти
Політичний когнітивний дисонанс із "самітом миру" - Зазначається, що Кремль посилено, але кулуарно працював над зривом швейцарського саміту та Росію не запросили на саміт, але уряд Швейцарії зазначив у заяві, що зібрання буде спрямоване на "спільне визначення дорожньої карти" щодо того, як залучити її та Україну до майбутнього мирного процесу. Джерело:
Для чого росії зривати саміт, якщо він ставить задачу залучити росію? Ця інформаційна маячня-маніпуляція, щоб суспільство підтримувало політику умиротворення агресора?
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11.06.2024 10:43 Відповісти
Кому ще не зрозуміло, що все, за що береться тупа Зелена скотина і його кремлівський виродок Дерьмак, перетворюється на кривавий позор для України?
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11.06.2024 10:46 Відповісти
А чому ЗЕ розчарований? Міг би радіти! Пан Сі , копіюючи його правління, просто побачив мир у очах Путіна! Чому ЗЕ можна було три роки бачити мир у кривавих очах, а Сі не можна?
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11.06.2024 10:55 Відповісти
Буде розповідати, що во всьом винен Китай, а він тут не причьом, зробив що зміг.
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11.06.2024 10:56 Відповісти
А на що воно розраховувало?
На збуджену публіку, квіти, оплески, киданням бюстгальтерів на сцену?
А тут гість з ложі відмовився взагалі від дармового квитка і присутності на виступі !
Що ж лишається впасти в істерику, топати ножками і жалітися мамі.
Купіть хтось дитині морозива, бо зовсім в не пристані.
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11.06.2024 11:04 Відповісти
Доречі, хто платив за організацію концерта ?
Якщо укр платники податків, то серйозно загублені гроші. То життя воїнів!
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11.06.2024 11:09 Відповісти
Гундос, прямо як баба з казки про Золоту рибку, яка вважала, що схопила Бога за бороду і усі повинні кругом неї танцювати. І дотупцялася ніжками до розбитого корита.
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11.06.2024 11:13 Відповісти
 
 