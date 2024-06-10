Швейцарія фіксує збільшення кібератак та дезінформації напередодні Глобального саміту миру, - президентка Амгерд
Влада Швейцарії фіксує збільшення кібератак, а також дезінформації напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться на її території 15-16 червня.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіла президентка Швейцарії Віола Амгред, кібеатаки почастішали останніми тижнями. Також політикиня зазначила, що у російських ЗМІ з'явились нападки щодо неї. Проте Швейцарія не планує викликати посла РФ.
Своєю чергою глава МЗС Швейцарії Іньяціо Кассіс зазначив, що існує явна "зацікавленість" у зриві конференції. Проте дипломат уникнув прямої відповіді, коли його запитали, чи причетна до згаданих дій Росія.
Раніше повідомлялося, що армія Швейцарії з понеділка, 3 червня, мобілізувала близько 4 тисячі військовослужбовців. Їх залучать для охорони Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток, що поблизу міста Люцерн.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
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