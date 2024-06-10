На Глобальний саміт миру зареєструвалось 90 держав та організацій, - Reuters

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Росію не запросили на саміт, але уряд Швейцарії зазначив у заяві, що зібрання буде спрямоване на "спільне визначення дорожньої карти" щодо того, як залучити її та Україну до майбутнього мирного процесу.

Ініціатива проведення саміту належить президенту Володимиру Зеленському. У січні Швейцарія погодилася організувати цей захід і намагалася заручитися підтримкою країн, які мають кращі відносини з Москвою, ніж провідні західні держави. Видання зазначає, що відсутність РФ на саміті спонукала її впливових союзників, таких як Китай, заявити про "безглуздість" мирних переговорів без участі обох сторін конфлікту - і Росії, і України.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомив, що на саміті обговорюватимуться питання, які викликають широке міжнародне занепокоєння. Зокрема, йтиметься про ядерну та продовольчу безпеку, свободу судноплавства, а також гуманітарні питання, такі як проблеми військовополонених.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.