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Казахстан (855) Глобальний саміт миру (278)

Казахстан ще не визначився щодо участі у Глобальному саміті миру

107 країн візьмуть участь у Глобальному саміті миру

Про це повідомив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про участь нашої держави в цьому саміті поки що невідомо", - відповів Смадіяров журналістам на відповідне запитання в понеділок на брифінгу в Астані.

Раніше Смадіяров заявляв, що участь Казахстану в саміті буде розглянуто з урахуванням графіка міжнародних заходів та офіційної позиції Казахстану з цього питання.

"Казахстан історично підтримує однаково тісні політичні, економічні та культурно-гуманітарні відносини і з Україною, і з Росією", - зазначав Смадіяров.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

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Топ коментарі
+3
Казахстан буде робити те що потрібно Китаю. Саме Китай найбільше інвестує в Кахзахстан і є гарантом незалежності Кахзахстану. ***** в Казахстані сьогодні просто *****, а от Сі "хазяїн *****".
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10.06.2024 11:28
+2
Казахтан тісно пов'язаний не лише з кацапетівкою, але й з Китаєм.
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10.06.2024 11:24
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Казахтан тісно пов'язаний не лише з кацапетівкою, але й з Китаєм.
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10.06.2024 11:24 Відповісти
Казахстан буде робити те що потрібно Китаю. Саме Китай найбільше інвестує в Кахзахстан і є гарантом незалежності Кахзахстану. ***** в Казахстані сьогодні просто *****, а от Сі "хазяїн *****".
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10.06.2024 11:28 Відповісти
бздять казахи, на голові сидить "миролюбна" потвора, під ногами "адекватні" брати потвор з півночі, на сході хитровиї..ний великий брат, цивілізація далеко
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10.06.2024 11:30 Відповісти
А як би ти повівся бадучи в ситуації Казахстана і не маючи вихода в океан ?
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10.06.2024 11:37 Відповісти
чувак, я не Казахстан
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10.06.2024 11:53 Відповісти
Казахстан половину своєї нафти експортує через Новоросійськ,може хай Sea Baby "допоможуть" їм визначитись?
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10.06.2024 11:44 Відповісти
Лі х уй їздив до саудитів, бразильців та і інші країни, щоб відмовити їх лідерів від участі в тому саміті... а в Казахстан навіть їхати не потрібно. просто достатньо подзвонити Токаєву, щоб той не їхав і не посилав туди нікого.
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10.06.2024 11:58 Відповісти
Это называется "и хочется и колется".
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10.06.2024 11:58 Відповісти
Хитрожопа Зважена політика.
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10.06.2024 12:00 Відповісти
сосать иль не сосать...вот в чем вопрос!
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10.06.2024 13:16 Відповісти
 
 