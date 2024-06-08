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ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383) Глобальний саміт миру (278)

Генсек ООН Гутерріш не поїде на Глобальний саміт миру до Швейцарії

гуттериш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш не поїде на Глобальний саміт миру до Швейцарії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Коментуючи запитання від журналіста, чи представлятиме Гутерріш ООН на Саміті миру, Дюжаррік відповів:

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", – зазначив речник генсека. Він також додав, всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Додамо, що США на конференції представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник із національної безпеки Джейк Салліван.

Автор: 
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Топ коментарі
+43
От гутєріш от за мір і справєдліфость. І дійсно який такий саміт миру? Я ж запроданець хто плате там і танцюю…. ООН то збіговисько підаоастіф…
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08.06.2024 02:13
+40
перевірте відправника останніх переказів на офшорні рахунки цього кідара

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08.06.2024 02:25
+39
Гутеррешу,заборгованість по зарплаті закрили за пів року на карточку "МІР"?
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08.06.2024 02:16
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От гутєріш от за мір і справєдліфость. І дійсно який такий саміт миру? Я ж запроданець хто плате там і танцюю…. ООН то збіговисько підаоастіф…
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08.06.2024 02:13 Відповісти
Гутеррешу,заборгованість по зарплаті закрили за пів року на карточку "МІР"?
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08.06.2024 02:16 Відповісти
перевірте відправника останніх переказів на офшорні рахунки цього кідара

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08.06.2024 02:25 Відповісти
....киньте цього п ! дора у вулик,там звернення пропущено,має починатись: "Любі друзі"...,а дальше по тексту
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08.06.2024 02:57 Відповісти
Треба було *того 3,14а* написати, а то якось незручно вийшло.
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08.06.2024 05:05 Відповісти
Вказівний палець Ющенка не бачиш?
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09.06.2024 08:18 Відповісти
Він нього завжди стирчав.
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09.06.2024 08:19 Відповісти
звісно не поїде, бо він буде допомагати бойовикам Хамасу у Газі. позорисько лівацьке корумповане.
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08.06.2024 02:30 Відповісти
Старий неадекват.
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08.06.2024 02:42 Відповісти
Стара комуняцька мерзота.
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08.06.2024 02:57 Відповісти
Таке саме ззабочене як уся оон та і весь імпотентний саміт... Шапіто...
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08.06.2024 03:01 Відповісти
а чого не поїде? зайнятий?? здається, начебто в Ірані не справляють на сорок днів панахиду та сорокоуст...
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08.06.2024 03:18 Відповісти
Гуттераш не дурень. Бачить, що цей саміт - це підрив основ існуванню ООН.
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08.06.2024 03:20 Відповісти
Яким саме боком - це підрив основ існуванню ООН?
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08.06.2024 08:14 Відповісти
Тим боком, що тишком-нишком формуються нові альтернативні глобальні спільноти. Але на це піде багато часу
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08.06.2024 08:16 Відповісти
Якщо в такому сенсі, то згоден
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08.06.2024 08:20 Відповісти
Повідомляється що вибухи пролунали в районі Стрілецької бухти, Балаклавської ТЕС

Також повідомляється що одному з кораблів надірвали здоров'я.

Чекаємо ранку та хороших новин https://t.me/pecherymordora356
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08.06.2024 03:21 Відповісти
По Крыму сегодня ночью хорошо прилетало. Рашисты конечно же скажут что все сбили но, делов там ЗСУ наворотили немало.
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08.06.2024 05:09 Відповісти
То есть глава организации решил не отстаивать принцип суверенитета и территориальной целостности каждой страны, который определён в Уставе этой же организации. Дно оно такое.
Кстати, в истории подобные мудаки своими действиями способствовали возникновению мировых войн. Неужели это ущербное не может это осознать
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08.06.2024 03:23 Відповісти
Так і є.

Мрію побачити цю прорашенську ропуху на лаві підсудних.
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08.06.2024 11:06 Відповісти
Зашквар.... І ще один товстий гвіздок у труну для ООН.
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08.06.2024 04:24 Відповісти
Який там гвіздок?? Якщо сама Україна не полишає спроб на щось там вплинути саме в ООН. Кислиця носиться зі своїми пустопорожніми заявами, мов актор стендапу
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08.06.2024 08:18 Відповісти
Це ганьбище! Навіть, якщо той саміт відносно України конкретно нічого не вирішить (а воно так і буде), цей запроданець повинен був виступати в перших рядах хоча б із загальними фразами.
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08.06.2024 05:02 Відповісти
Генсек оон гуляш приєднався до коаліції дирявих : фіцо ,та орбарана
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08.06.2024 05:10 Відповісти
Це чмо залюбки поїде на *********** саміт миру.
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08.06.2024 05:13 Відповісти
От шо теперка маємо робити, га?
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08.06.2024 05:21 Відповісти
Гроші не пахнуть, що і потрібно було довести. Гутіку це чудово вдається...
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08.06.2024 05:29 Відповісти
Кремль не дал добро!?
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08.06.2024 06:25 Відповісти
Не заважайте пану Гуттерішу! Він зайнятий проблемою виживання ХАМАСу в Секторі Газа. І діточок цих терористів...
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08.06.2024 06:57 Відповісти
Тонька Гуттеріш разом із своїм речником зустрічають учасників саміту.
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08.06.2024 07:05 Відповісти
то те ООН, що виступає за мир в усьому світі
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08.06.2024 07:12 Відповісти
Хто гуттерішу платить,під ту музику він і танцює
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08.06.2024 07:15 Відповісти
Антоніо гошта дінейро, муйто гошта, дінейро уж русуж.
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08.06.2024 07:41 Відповісти
Vot skotiniaka , nehochet reiting u Bubochki podnimati......
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08.06.2024 07:49 Відповісти
Цікаво, якими більш важливими справами буде займатись
цей підар у цей час !?
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08.06.2024 08:11 Відповісти
ООН підаraси!
Україні давно пора вийти з цього гей-клубу.
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08.06.2024 08:12 Відповісти
Оон це кішенькова організація терористів і пройдисвітів, яку дивним чином утримують країни світу аби був мир? Це просто нонсенс.
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08.06.2024 08:28 Відповісти
путин не отпустил
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08.06.2024 08:44 Відповісти
Скільки паразитів-дармоїдів живуть за рахунок платників податків. Реально жахлива кількість людей-паразитів .....
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08.06.2024 09:19 Відповісти
Молодий Гутерріш влаштувався пожежником і розповідає другу:
- Ти знаєш, непогана робота. Зарплата пристойна, форма гарна, соцпакет, сухпайок, люди поважають, дівчина пишається! Колектив чудовий, хлопці дружні…усе б добре… Але як пожежа - то хоч звільняйся!
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08.06.2024 09:34 Відповісти
воно поїде до ***** замість Швейцарії, бо ***** дав більше грошей.
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08.06.2024 09:41 Відповісти
Шлюхєріш краще до пуйла зганяє і посвяткує дєнь рускава язіка
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08.06.2024 09:42 Відповісти
Ну да, навіщо ж Генсеку ООН Саміт миру за участі 107 країн ? Конкуруюча фірма …

Це як попа з УПЦ (МП) запрошувати на богослужіння греко-католиків
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08.06.2024 09:53 Відповісти
Це говорить проте,що сама по собі ООН повністю прокацапське збіговисько.
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08.06.2024 11:54 Відповісти
Оон давно треба розпустити, від неї тільки шкода, а витрачає мільярди.
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08.06.2024 12:09 Відповісти
Правова демонсрація та ігнор "легітимності 🤡"
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08.06.2024 12:24 Відповісти
А що таке? Миротворець Гуттереш більше не хоче миру?
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08.06.2024 12:26 Відповісти
воздух чище будет без этого антиУкраинского и антисемитского говна!
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08.06.2024 13:00 Відповісти
Це непотрібне кодло давно втратило моки ісовість. Клуб для запроданців
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08.06.2024 13:26 Відповісти
ООН - одна из самых коррумпированых международных организаций, это гадюшник всех коррупционеров мира давно пора распустить, ибо он не справляется даже с ДЕКОРАТИВНЫМИ функциями, которое на него возложены: создать видимость существования международной общности на Земле и возможности прийти к согласию и консенсусу!
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08.06.2024 16:37 Відповісти
Скорее всего этот уже последний в ООН, как начальник данной конторы. Эта война тоже закончится. И ООН сразу перестанет быть. Нужны уже давно иные методы, действия в мире. Это назрело давно. После событий на Балканах. Когда резня просто ужаснула мир. И старые рычаги ООН не сработали абсолютно. И Красный Крест также следом улетит. Они сдохли давно. Бабло опять победило.
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08.06.2024 17:58 Відповісти
 
 