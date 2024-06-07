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США закликали країни ООН підтримати позицію України на Саміті миру: Участь міжнародної спільноти матиме вирішальне значення

США

США в ООН закликали міжнародне співтовариство підтримати позицію України під час Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це заявив у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при Організації Роберт Вуд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Участь міжнародної спільноти в майбутньому Саміті миру для України, який приймає Швейцарія, матиме вирішальне значення для забезпечення нашої спільної мети – підтримання міжнародного миру та безпеки. Ми закликаємо всі країни підтримати прагнення України до справедливого й тривалого миру, що відповідає принципам і цілям Статуту ООН", - заявив американський дипломат.

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Він зазначив, що наступ РФ на Харків, а також продовження атак на мирні міста, ураження енергооб’єктів, житлових будинків, торговельних центрів в Україні лише підкреслює, що Путін не зацікавлений у мирі.

"Це також нагадує про його відданість незаконній завойовницькій війні – попри приголомшливі втрати", - додав представник США.

У цьому зв’язку дипломат висловив жаль, що Росія не підтримала переговори та готовність до тривалого миру.

"Ми сподіваємося, що це зміниться і дасть змогу успішно провести другий саміт уже за (конструктивною, – ред.) участю Росії",- зазначив представник США.

Він також наголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в її прагненні до справедливого й міцного миру, заснованого на положеннях Статуту ООН.

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"Ми продовжимо закликати до встановлення справедливості для жертв цієї загарбницької війни та домагатися відповідальності винних", - заявив представник США.

Раніше, президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Глобальний саміт миру є тільки початком подальших переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За підсумками конференції не буде підписано мирної угоди.

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Політики не вміють говорити, просити, пропонувати і т. і. Тільки закликати. Що з ними не так?
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07.06.2024 18:53 Відповісти
Україна добровільно відмовилася від семи з 10 пунктів так званої "формули Зеленського миру", і серед них найголовніший пункт: параша має забратися зі своїми військами з території України.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/5/7187503 Ось тут це все проаналізовано.

Тепер питання: яку позицію України закликають підтримати США?
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07.06.2024 18:59 Відповісти
(під "добровільно відмовилася" розуміється, звісно, відмова від обговорення на "саміті миру".)
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07.06.2024 19:09 Відповісти
Чесонуть один одному по вухам та спільно сказати - ***** - кака? Так це вже чули, це всі знають...
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07.06.2024 19:11 Відповісти
Чесно я не зрозумів. Яку позицію України треба підтримати ? Завершення війни, відступ кацапів з України чи ще щось ?
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07.06.2024 19:29 Відповісти
Ядерна та енергетична безпека,продовольча безпека(безпека судноплавства В Чорному та Азовському морях).обмін військовополоненими всіх на всіх.Все!!! Де тут хоч один пункт про мир в Україні? Особливо гармонійно вписується у цю мирну "формулу"продовольча безпека, яка б дозволяла вивозити українську с/г продукцію морем. Поляки ж не пропускають вантажі на кордоні,а не красти ця зелена наволоч не вміє! От і просувають морський шлях! А обмін полонених залишили ,як ширму,прекрасно розуміючи,що це ні до чого московитів не зобов"яже!Азовців вже визволив? Люба дія цих зелених ********* апріорі не може бути на користь України!
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07.06.2024 20:45 Відповісти
 
 