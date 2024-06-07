Глобальний саміт миру - це лише початок подальших переговорів щодо припинення війни в Україні, - президентка Швейцарії Амхерд
Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Глобальний саміт миру є тільки початком подальших переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За підсумками конференції не буде підписано мирної угоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Амхерд переконана, що для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", зазначивши, що Росія не бере участі в саміті.
"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", - наголосила вона.
Президентка Швейцарії додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.
Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.
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Він практично нічого не вирішує крім того, що найвеличніший на ньому попіариться
шольца з макроном під анекдоти від зе!пересідента?
Рабів готових гинути ні защо у нього ще вистачає