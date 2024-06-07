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Новини Війна
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Швейцарія (842) Глобальний саміт миру (278)

Глобальний саміт миру - це лише початок подальших переговорів щодо припинення війни в Україні, - президентка Швейцарії Амхерд

Президентка Швейцарії Віола Амхерд

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Глобальний саміт миру є тільки початком подальших переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За підсумками конференції не буде підписано мирної угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Амхерд переконана, що для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", зазначивши, що Росія не бере участі в саміті.

"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", - наголосила вона.

Президентка Швейцарії додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.

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Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що на Глобальному саміті миру не обговорюватимуться мирні переговори.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Також читайте: Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру

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Топ коментарі
+3
ні про що
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07.06.2024 12:01
+2
перемовин, кого з ким?
шольца з макроном під анекдоти від зе!пересідента?
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07.06.2024 11:59
+2
"саміт бажань і занепокоїння"...занавіс
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07.06.2024 11:59
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отож війна до останнього. Амир буде із занепокоєнням спостерігати та сподіватися що рашка сама здохне
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07.06.2024 11:51 Відповісти
а які інші варіанти? введення в Україну західних військ? далеко не факт, що Захід на це піде в найближчому майбутньому. Задушити ту гідру пекельними санкціями? ну так ці санкції обходять завдяки допомозі китайозів. накласти пекельні санкції на китайозів? не вийде, бо там торгівля на трильйони, світова економіка і т.д і т.п.. тож найбільш вірогідно, що будуть і далі варити ту московську жабу своєю зброєю (спочатку застарілою і тою, яка підлягає списанню - ніхто ж нам не дасть F-35) і нашими життями. підписувати чи штовхати нас до підпису капітуляції (переговори) вони теж навряд чи будуть, бо в такому випадку через кілька років наступними з величезною ймовірністю будуть вже вони самі.
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07.06.2024 12:07 Відповісти
А який толк від саміту?

Він практично нічого не вирішує крім того, що найвеличніший на ньому попіариться
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07.06.2024 13:48 Відповісти
ну точно ми цього ще не знаємо. однак знаємо інше - це те, як кацапів припікає від цього саміту і як вони разом з комуняками працюють над тим, щоб той саміт відвідало якомога менше країн. Це щось на зразок ООН, яке зараз насправді не працює і не спроможне вплинути на припинення цієї війни, і де у кацапні є право вето. А тут права вето у кацапів вже не буде, та й самих кацапів тут не буде. зараз світ поділений на 3 частини - ті, хто підтримують Україну, ті, хто підтримує кацапів і ті, хто є типу нейтральний. мета цього саміту мабуть у тому, щоб ті нейтральні визначилися, або вони з Україною, або вони з кацапами проти решти світу. комуняки раніше себе били в груди і репетували на весь світ, що вони нейтральні і "не підливають масла у вогонь", то тепер стає вже все більше очевидно, що вони не нейтральні насправді, а займають кацапську сторону і стають на бік зла. і особливо це добре проглядається в контексті того як вони об'їжджають країни і кулуарно їх відмовляють від участі у саміті. як недавно відмовились саудити від участі. вони ж не самі відмовились, а після того як туди з'їздив посланець сі лі х уй. і тепер комуняки вже хочуть провести інший якийсь саміт і навіть говорять, що там буде більше 20-и країн, а може і більше. тож далі буде видно як воно все це буде розвиватися. чи світ об'єднається, щоб натиснути на каців припинити війну, чи світ реально скотиться до 3 Світової війни. я думаю, що з часом на тих самітах має бути приблизно така постановка глобального питання
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07.06.2024 14:13 Відповісти
перемовин, кого з ким?
шольца з макроном під анекдоти від зе!пересідента?
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07.06.2024 11:59 Відповісти
"саміт бажань і занепокоїння"...занавіс
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07.06.2024 11:59 Відповісти
ні про що
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07.06.2024 12:01 Відповісти
"Найдите лидера"
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07.06.2024 12:11 Відповісти
Найвеличнішого?
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07.06.2024 13:49 Відповісти
Таи лише назва про МИР. Усе решта від лукавого.. - «Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Ну дайте же ДЕНЕГ
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07.06.2024 12:13 Відповісти
Назва про мир, а треба про перемогу
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07.06.2024 13:50 Відповісти
Х.....згідний на стамбульські протоколи от і дует хоче імплементувати спасєніє морди ліца
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07.06.2024 12:18 Відповісти
САММІТ МИРУ - АЛЬТЕРНАТИВА КОРУМПОВАНОЇ І НЕ ЕФЕКТИВНОЇ ООН.
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07.06.2024 12:20 Відповісти
Ещё одна падла вылезла , законсервированная .
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07.06.2024 12:27 Відповісти
Перемовин з ким? З Зеленским? Пуйла нема, і не буде. Йому перемовини не потрібні. В нього все добре.
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07.06.2024 12:37 Відповісти
Не так вже все добре, але ще далеко від поганого.
Рабів готових гинути ні защо у нього ще вистачає
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07.06.2024 13:53 Відповісти
 
 