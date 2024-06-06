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Глобальний саміт миру буде зосереджено на поверненні дітей в Україну та на продовольчій безпеці, - ОП

В ОП розповіли, що обговорюватимуть на Глобальному саміті миру

На Глобальному саміті миру серед тем, які обговорюватимуть, буде повернення викрадених українських дітей з РФ, а також продовольча безпека.

Про це заявив радник глави ОП Владислав Власюк під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Він (Саміт глобального миру. - Ред.) буде зосереджений на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об’єднувати якомога більшу кількість країн", - пояснив він.

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Відповідаючи на запитання, про результати роботи Саміту миру, зазначив, що "це формула миру особливо з точки зору забезпечення продовольчої безпеки", додавши, що єдина країна, яку можна звинувачувати за порушення продовольчої безпеки - це Росія.

Власюк наголосив, що продовольча безпека залишається глобальною ціллю для всього світу.

"Ми вже поставили десятки поставок зерна, олії до Африканських країн, Ємену… Ми не залишаємо африканські країни наодинці зі своєю проблемою, але Росія створює цю проблему", - підсумував радник глави Офісу Президента.

Також читайте: У російській зброї знаходять дедалі більше компонентів з Китаю, - ОП

Автор: 

Власюк Владислав (12) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
пффффф, форум ни о чем, шобы бубачька был лишь в лучах софитов как в квартале кадата
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06.06.2024 15:33
+11
Анонсували ядерну та продовольчу безпеку і обмін військовополонених Тепер вже про дітей Завтра про що?
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06.06.2024 15:28
+11
Ні про що - оце і є лозунг шабашу миру: міру - мір, вайнє - піпіська...
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06.06.2024 15:39
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Анонсували ядерну та продовольчу безпеку і обмін військовополонених Тепер вже про дітей Завтра про що?
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06.06.2024 15:28 Відповісти
Ні про що - оце і є лозунг шабашу миру: міру - мір, вайнє - піпіська...
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06.06.2024 15:39 Відповісти
вийшов "Глобальний пук" ЗЄлі -

іспанськая ганьба України 👿

.
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06.06.2024 16:06 Відповісти
І ЗЄля ще пред'яви кидав сі та Діду!

щоб приїхали порєшать як зерно Чорним морем возити?
так само, як і досі - в терводах НАТО

.
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06.06.2024 16:08 Відповісти
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06.06.2024 16:37 Відповісти
Завтра про боротьбу з мишами, що зжерли зерно. Ойц, не те... Не на часі!!
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06.06.2024 15:33 Відповісти
пффффф, форум ни о чем, шобы бубачька был лишь в лучах софитов как в квартале кадата
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06.06.2024 15:33 Відповісти
Єрмачня народила мишиня - як ці два питання визначають мир для України? Українці з голоду не пухнуть (принаймні, зараз), дітей повернуть, щоб їх батьки звідси вивезли разом з собою, чи, не дай Боже, тут їх не вбила рашистська ракета або бомба. Яким боком це до миру? У мене щось якось інше питання ятрить душу: наскільки нас ще вистачить? Який запас міцності ми усі маємо? Ми вже посипались, чи ще ні?
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06.06.2024 15:37 Відповісти
Післязавтра -- лекція про шкоду абортів. Доповідач -- академік медицини Хлєстаков. Та дайте вже нашому наймерзеннійшому хоч десь посвітити пикою!
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06.06.2024 15:37 Відповісти
Перднули в воду
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06.06.2024 15:40 Відповісти
Мабуть, варто перейменувати "саміт" в "галаконцерт".
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06.06.2024 15:41 Відповісти
А про МИР там взагалі щось буде ??? Бо усі три пункта про, що завгодно ОКРІМ МИРУ ! Вже тут наробив дєлов... "Кінець епохи світла" поки настає.
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06.06.2024 15:41 Відповісти
Для чого це зібрання?
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06.06.2024 15:42 Відповісти
ой, а як пафосно починали.
дванадцять пунктів.
ультиматум кацапії.

грьобана профанація!
нема ніяких механізмів, повернути вкрадених дітей. скоріш за все, маленькі вже з іншим ім'ям прізвищем та документами, а старші в кацапських інтернатах, як наші полонені воїни, інваліди зі зламаною психікою.
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06.06.2024 15:43 Відповісти
Ну, не усяка комедія тягне на трагедію
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06.06.2024 19:33 Відповісти
Може радникам різного штибу краще тримати язика за зубами? Не в їх компетенції питання зовнішньої політики.
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06.06.2024 15:45 Відповісти
И кто второй раз приедет на подобный "форум мира"?
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06.06.2024 15:46 Відповісти
А кто сказал про еще раз?
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06.06.2024 16:19 Відповісти
подобный "форум мира"
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06.06.2024 16:31 Відповісти
Да пофиг. Меняем шильдики и все. Нас там нет.
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06.06.2024 15:54 Відповісти
"Союз меча и...как его....орала" создавался тоже для помощи детям....
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06.06.2024 15:56 Відповісти
Это просто позор
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06.06.2024 16:03 Відповісти
Посміховисько...
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06.06.2024 16:18 Відповісти
Короче самит испустил дух еще до начала, как и задумывалось кремлевскими заказчиками.
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06.06.2024 16:23 Відповісти
А до чого тут саміт миру якщо про мир мова нейтиме? Чи це в контексті мир-це світ?
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06.06.2024 16:29 Відповісти
и как же оказались украинские дети, угнанными в кацапское рабсто, когда США и Запад заблоговременно предупреждал ОП о дате нападения?
и кто за это понес ответственность со стороны СНБО, Миноборони и ОР?
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06.06.2024 16:35 Відповісти
"....буде зосереджений на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об'єднувати якомога більшу кількість країн", -

ось і головна мета збіговиська. "Ті речі"- то гроші, які ЗЕ буде виклянчувати у максимальній кількості у найбільшої кількості держав.
Бо там працює формула НЕмиру, а мІрА, уZкава мІрА.
ЗЕ та його холуї дорвалися до влади щоб "воровать, НЕвоевать", а в Україні бабло скінчується. Така бідоська! Світ має вирішити цю проблему ЗЕшахраїв!
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06.06.2024 16:45 Відповісти
Цікаво: яким чином продовольча безпека країн Африки, Європи, Близького Сходу та ін. забезпечить мир в Україні? Русня поплентається слідом за збіжжям і потоне по дорозі? Ракети перестануть літать, бомби падати на мирні міста? Рашисти раптом втечуть з цієї планети на Альдебаран?

Щось мені здається, що це такий самий "саміт миру", як і "гарантії безпеки", які найвеличніше понапідписувало - ніщо з проекцією у майбутньому стати меньшим ніщо...
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06.06.2024 16:47 Відповісти
Творіння "найвеличнішого"ZeZeдента ********** просто неперевершене. Кацапи аплодують стоячи.
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06.06.2024 16:51 Відповісти
якась фуйня....а де припинення війни на кордонах 1991...Балаболи зелені
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06.06.2024 17:16 Відповісти
А на закінчення війни ні.То нахрена від тоді здався 100 років цей саммітЦе якась дурілова картонка від пінгвінів.
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06.06.2024 18:59 Відповісти
В результаті буде пшик і багато воні на маравоні.
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07.06.2024 02:07 Відповісти
 
 