Глобальний саміт миру буде зосереджено на поверненні дітей в Україну та на продовольчій безпеці, - ОП
На Глобальному саміті миру серед тем, які обговорюватимуть, буде повернення викрадених українських дітей з РФ, а також продовольча безпека.
Про це заявив радник глави ОП Владислав Власюк під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Він (Саміт глобального миру. - Ред.) буде зосереджений на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об’єднувати якомога більшу кількість країн", - пояснив він.
Відповідаючи на запитання, про результати роботи Саміту миру, зазначив, що "це формула миру особливо з точки зору забезпечення продовольчої безпеки", додавши, що єдина країна, яку можна звинувачувати за порушення продовольчої безпеки - це Росія.
Власюк наголосив, що продовольча безпека залишається глобальною ціллю для всього світу.
"Ми вже поставили десятки поставок зерна, олії до Африканських країн, Ємену… Ми не залишаємо африканські країни наодинці зі своєю проблемою, але Росія створює цю проблему", - підсумував радник глави Офісу Президента.
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іспанськая ганьба України 👿
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щоб приїхали порєшать як зерно Чорним морем возити?
так само, як і досі - в терводах НАТО
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дванадцять пунктів.
ультиматум кацапії.
грьобана профанація!
нема ніяких механізмів, повернути вкрадених дітей. скоріш за все, маленькі вже з іншим ім'ям прізвищем та документами, а старші в кацапських інтернатах, як наші полонені воїни, інваліди зі зламаною психікою.
и кто за это понес ответственность со стороны СНБО, Миноборони и ОР?
ось і головна мета збіговиська. "Ті речі"- то гроші, які ЗЕ буде виклянчувати у максимальній кількості у найбільшої кількості держав.
Бо там працює формула НЕмиру, а мІрА, уZкава мІрА.
ЗЕ та його холуї дорвалися до влади щоб "воровать, НЕвоевать", а в Україні бабло скінчується. Така бідоська! Світ має вирішити цю проблему ЗЕшахраїв!
Щось мені здається, що це такий самий "саміт миру", як і "гарантії безпеки", які найвеличніше понапідписувало - ніщо з проекцією у майбутньому стати меньшим ніщо...