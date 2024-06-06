Глобальний саміт миру буде зосереджено на поверненні дітей в Україну та на продовольчій безпеці, - ОП

На Глобальному саміті миру серед тем, які обговорюватимуть, буде повернення викрадених українських дітей з РФ, а також продовольча безпека.

Про це заявив радник глави ОП Владислав Власюк під час першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні, співорганізатором якого стала Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Він (Саміт глобального миру. - Ред.) буде зосереджений на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об’єднувати якомога більшу кількість країн", - пояснив він.

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Відповідаючи на запитання, про результати роботи Саміту миру, зазначив, що "це формула миру особливо з точки зору забезпечення продовольчої безпеки", додавши, що єдина країна, яку можна звинувачувати за порушення продовольчої безпеки - це Росія.

Власюк наголосив, що продовольча безпека залишається глобальною ціллю для всього світу.

"Ми вже поставили десятки поставок зерна, олії до Африканських країн, Ємену… Ми не залишаємо африканські країни наодинці зі своєю проблемою, але Росія створює цю проблему", - підсумував радник глави Офісу Президента.

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