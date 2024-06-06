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Власюк (6) глобальный саммит мира (273)

Глобальный саммит мира будет сосредоточен на возвращении детей в Украину и на продовольственной безопасности, - ОП

В ОП розповіли, що обговорюватимуть на Глобальному саміті миру

На Глобальном саммите мира среди тем, которые будут обсуждать, будет возвращение похищенных украинских детей из РФ, а также продовольственная безопасность.

Об этом заявил советник главы ОП Владислав Власюк во время первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне, соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Он (Саммит глобального мира. - Ред.) будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность пищевых продуктов, те вещи, которые будут объединять как можно большее количество стран", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темы мирных переговоров не будет на Глобальном саммите мира, - Шольц

Отвечая на вопрос, о результатах работы Саммита мира, отметил, что "это формула мира особенно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности", добавив, что единственная страна, которую можно обвинять за нарушение продовольственной безопасности - это Россия.

Власюк отметил, что продовольственная безопасность остается глобальной целью для всего мира.

"Мы уже поставили десятки поставок зерна, масла в Африканские страны, Йемен... Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", - подытожил советник главы Офиса Президента.

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Топ комментарии
+14
пффффф, форум ни о чем, шобы бубачька был лишь в лучах софитов как в квартале кадата
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06.06.2024 15:33
+11
Анонсували ядерну та продовольчу безпеку і обмін військовополонених Тепер вже про дітей Завтра про що?
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06.06.2024 15:28
+11
Ні про що - оце і є лозунг шабашу миру: міру - мір, вайнє - піпіська...
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06.06.2024 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Анонсували ядерну та продовольчу безпеку і обмін військовополонених Тепер вже про дітей Завтра про що?
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06.06.2024 15:28 Ответить
Ні про що - оце і є лозунг шабашу миру: міру - мір, вайнє - піпіська...
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06.06.2024 15:39 Ответить
вийшов "Глобальний пук" ЗЄлі -

іспанськая ганьба України 👿

.
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06.06.2024 16:06 Ответить
І ЗЄля ще пред'яви кидав сі та Діду!

щоб приїхали порєшать як зерно Чорним морем возити?
так само, як і досі - в терводах НАТО

.
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06.06.2024 16:08 Ответить
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06.06.2024 16:37 Ответить
Завтра про боротьбу з мишами, що зжерли зерно. Ойц, не те... Не на часі!!
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06.06.2024 15:33 Ответить
пффффф, форум ни о чем, шобы бубачька был лишь в лучах софитов как в квартале кадата
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06.06.2024 15:33 Ответить
Єрмачня народила мишиня - як ці два питання визначають мир для України? Українці з голоду не пухнуть (принаймні, зараз), дітей повернуть, щоб їх батьки звідси вивезли разом з собою, чи, не дай Боже, тут їх не вбила рашистська ракета або бомба. Яким боком це до миру? У мене щось якось інше питання ятрить душу: наскільки нас ще вистачить? Який запас міцності ми усі маємо? Ми вже посипались, чи ще ні?
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06.06.2024 15:37 Ответить
Післязавтра -- лекція про шкоду абортів. Доповідач -- академік медицини Хлєстаков. Та дайте вже нашому наймерзеннійшому хоч десь посвітити пикою!
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06.06.2024 15:37 Ответить
Перднули в воду
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06.06.2024 15:40 Ответить
Мабуть, варто перейменувати "саміт" в "галаконцерт".
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06.06.2024 15:41 Ответить
А про МИР там взагалі щось буде ??? Бо усі три пункта про, що завгодно ОКРІМ МИРУ ! Вже тут наробив дєлов... "Кінець епохи світла" поки настає.
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06.06.2024 15:41 Ответить
Для чого це зібрання?
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06.06.2024 15:42 Ответить
ой, а як пафосно починали.
дванадцять пунктів.
ультиматум кацапії.

грьобана профанація!
нема ніяких механізмів, повернути вкрадених дітей. скоріш за все, маленькі вже з іншим ім'ям прізвищем та документами, а старші в кацапських інтернатах, як наші полонені воїни, інваліди зі зламаною психікою.
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06.06.2024 15:43 Ответить
Ну, не усяка комедія тягне на трагедію
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06.06.2024 19:33 Ответить
Може радникам різного штибу краще тримати язика за зубами? Не в їх компетенції питання зовнішньої політики.
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06.06.2024 15:45 Ответить
И кто второй раз приедет на подобный "форум мира"?
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06.06.2024 15:46 Ответить
А кто сказал про еще раз?
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06.06.2024 16:19 Ответить
подобный "форум мира"
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06.06.2024 16:31 Ответить
Да пофиг. Меняем шильдики и все. Нас там нет.
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06.06.2024 15:54 Ответить
"Союз меча и...как его....орала" создавался тоже для помощи детям....
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06.06.2024 15:56 Ответить
Это просто позор
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06.06.2024 16:03 Ответить
Посміховисько...
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06.06.2024 16:18 Ответить
Короче самит испустил дух еще до начала, как и задумывалось кремлевскими заказчиками.
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06.06.2024 16:23 Ответить
А до чого тут саміт миру якщо про мир мова нейтиме? Чи це в контексті мир-це світ?
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06.06.2024 16:29 Ответить
и как же оказались украинские дети, угнанными в кацапское рабсто, когда США и Запад заблоговременно предупреждал ОП о дате нападения?
и кто за это понес ответственность со стороны СНБО, Миноборони и ОР?
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06.06.2024 16:35 Ответить
"....буде зосереджений на таких темах, як повернення дітей в Україну, безпека харчових продуктів, ті речі, які будуть об'єднувати якомога більшу кількість країн", -

ось і головна мета збіговиська. "Ті речі"- то гроші, які ЗЕ буде виклянчувати у максимальній кількості у найбільшої кількості держав.
Бо там працює формула НЕмиру, а мІрА, уZкава мІрА.
ЗЕ та його холуї дорвалися до влади щоб "воровать, НЕвоевать", а в Україні бабло скінчується. Така бідоська! Світ має вирішити цю проблему ЗЕшахраїв!
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06.06.2024 16:45 Ответить
Цікаво: яким чином продовольча безпека країн Африки, Європи, Близького Сходу та ін. забезпечить мир в Україні? Русня поплентається слідом за збіжжям і потоне по дорозі? Ракети перестануть літать, бомби падати на мирні міста? Рашисти раптом втечуть з цієї планети на Альдебаран?

Щось мені здається, що це такий самий "саміт миру", як і "гарантії безпеки", які найвеличніше понапідписувало - ніщо з проекцією у майбутньому стати меньшим ніщо...
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06.06.2024 16:47 Ответить
Творіння "найвеличнішого"ZeZeдента ********** просто неперевершене. Кацапи аплодують стоячи.
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06.06.2024 16:51 Ответить
якась фуйня....а де припинення війни на кордонах 1991...Балаболи зелені
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06.06.2024 17:16 Ответить
А на закінчення війни ні.То нахрена від тоді здався 100 років цей саммітЦе якась дурілова картонка від пінгвінів.
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06.06.2024 18:59 Ответить
В результаті буде пшик і багато воні на маравоні.
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07.06.2024 02:07 Ответить
 
 