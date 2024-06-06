Глобальный саммит мира будет сосредоточен на возвращении детей в Украину и на продовольственной безопасности, - ОП
На Глобальном саммите мира среди тем, которые будут обсуждать, будет возвращение похищенных украинских детей из РФ, а также продовольственная безопасность.
Об этом заявил советник главы ОП Владислав Власюк во время первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", проходящего в Вашингтоне, соорганизатором которого стала Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Он (Саммит глобального мира. - Ред.) будет сосредоточен на таких темах, как возвращение детей в Украину, безопасность пищевых продуктов, те вещи, которые будут объединять как можно большее количество стран", - пояснил он.
Отвечая на вопрос, о результатах работы Саммита мира, отметил, что "это формула мира особенно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности", добавив, что единственная страна, которую можно обвинять за нарушение продовольственной безопасности - это Россия.
Власюк отметил, что продовольственная безопасность остается глобальной целью для всего мира.
"Мы уже поставили десятки поставок зерна, масла в Африканские страны, Йемен... Мы не оставляем африканские страны наедине со своей проблемой, но Россия создает эту проблему", - подытожил советник главы Офиса Президента.
Пожалуйста, подождите...
іспанськая ганьба України 👿
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щоб приїхали порєшать як зерно Чорним морем возити?
так само, як і досі - в терводах НАТО
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дванадцять пунктів.
ультиматум кацапії.
грьобана профанація!
нема ніяких механізмів, повернути вкрадених дітей. скоріш за все, маленькі вже з іншим ім'ям прізвищем та документами, а старші в кацапських інтернатах, як наші полонені воїни, інваліди зі зламаною психікою.
и кто за это понес ответственность со стороны СНБО, Миноборони и ОР?
ось і головна мета збіговиська. "Ті речі"- то гроші, які ЗЕ буде виклянчувати у максимальній кількості у найбільшої кількості держав.
Бо там працює формула НЕмиру, а мІрА, уZкава мІрА.
ЗЕ та його холуї дорвалися до влади щоб "воровать, НЕвоевать", а в Україні бабло скінчується. Така бідоська! Світ має вирішити цю проблему ЗЕшахраїв!
Щось мені здається, що це такий самий "саміт миру", як і "гарантії безпеки", які найвеличніше понапідписувало - ніщо з проекцією у майбутньому стати меньшим ніщо...