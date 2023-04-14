В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП

Украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском оружии.

Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Владимир Власюк в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (в оружии - ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай.

Мы находим (много разных вещей) китайского производства", - заявил Власюк.

Как сообщает Reuters, собранные украинскими экспертами с поля боя данные свидетельствуют, что в навигационной системе беспилотников "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.

Читайте также: Китай не будет продавать оружие сторонам войны в Украине и будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, - глава МИД Цинь Ган

Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эти разведданные, в частности, могли ли упомянутые компоненты предназначаться для невоенного использования, или были ли они перемещены в Россию третьей стороной.

Китай неоднократно отрицал предоставление России оружия.