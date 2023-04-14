РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7184 посетителя онлайн
Новости За рубежом
4 091 27
Китай (2393) Власюк (3)

В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орлан

Украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском оружии.

Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Владимир Власюк в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (в оружии - ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай.

Мы находим (много разных вещей) китайского производства", - заявил Власюк.

Как сообщает Reuters, собранные украинскими экспертами с поля боя данные свидетельствуют, что в навигационной системе беспилотников "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.

Читайте также: Китай не будет продавать оружие сторонам войны в Украине и будет регулировать экспорт товаров двойного назначения, - глава МИД Цинь Ган

Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эти разведданные, в частности, могли ли упомянутые компоненты предназначаться для невоенного использования, или были ли они перемещены в Россию третьей стороной.

Китай неоднократно отрицал предоставление России оружия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
А что, разве у кого то были сомнения, что китаёзо будет поставлять рашистам оружие?

Очнитесь, господа, уже давно пора отгородиться от Китая, точно так же, как и от раши!
показать весь комментарий
14.04.2023 20:16
+5
Ок.
І що нам робити з цим знанням?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:04
+4
Так ,курва,у всьому є китайські копмоненти(Відкриття((
показать весь комментарий
14.04.2023 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ок.
І що нам робити з цим знанням?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:04 Ответить
да просто вспомнить, шо без технологий мырыканськых это просто зонтики с термосами...брешу,ще вельветовые сорочкы...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:16 Ответить
Сколько вам лет? Панталоны женские с начёсом "Дружба" в руках держали?
показать весь комментарий
14.04.2023 21:14 Ответить
вы в те года панталоны носили?
заодно бы и список студентов огласили,яки до вас наблыжалыся на бэзпэчну видстань..
показать весь комментарий
14.04.2023 21:19 Ответить
Мама заставляла. Уважаемый Дон, не могла же я в подъезде переодеваться.
Какие списки? В нашей жизни есть многое о чём нужно помнить, но и многое о чём нужно забыть. Не было не помню такого.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:56 Ответить
про китайцев я ещё всё понял в начале 80-ых...
рубашка с 42 воротником и длиной до пупка и рукавами по пол метра...
весчь просто шикардос...
щаз бы за шекели большие давал примерить...
показать весь комментарий
14.04.2023 22:13 Ответить
ми повинні знати що московити виготовляють зброю і поповнюють втрати, а ми тільки руку простягнули і просимо...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:26 Ответить
підозру повинен визивати любий кацапський виріб БЕЗ китайських компонентів
показать весь комментарий
14.04.2023 20:08 Ответить
совсем всё запутали...то не токо кацапы убеждённые ******?
осталось выяснить наскоко мырыканци любят шекели и трампа...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:10 Ответить
Так ,курва,у всьому є китайські копмоненти(Відкриття((
показать весь комментарий
14.04.2023 20:14 Ответить
А что, разве у кого то были сомнения, что китаёзо будет поставлять рашистам оружие?

Очнитесь, господа, уже давно пора отгородиться от Китая, точно так же, как и от раши!
показать весь комментарий
14.04.2023 20:16 Ответить
И чем скорее тем лучше.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:43 Ответить
Reuters зазначає, що не змогло самостійно перевірити ці розвіддані, зокрема, чи могли згадані компоненти призначатися для невійськового використання, або чи були вони переміщені до Росії третьою стороною.

Сами расследователи не уверены кто передал компоненты, а ОПа уже уверена... Месть за то, что Си не позвонил Зе?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:18 Ответить
Як неочікувано...
показать весь комментарий
14.04.2023 20:24 Ответить
Ще потяніть кота за яйця пернери і ми то там все буде китайське і не тільки.Час і ще раз час граєте проти нас кожен день.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:32 Ответить
Треба робити виставку тих компонентів і показувати іі в ООН і Брюсселі - а поруч фото загинувших українців
Особово це стасуется ТАК ЗВАНОГО РАДБЕЗУ на чолі з кровавим вбивцею і агресором ( грабуючих зерно і унітази у українців . І ношені труселя)
І ЩЕ - Зе стількі фільмів познимав, міг би фільми про китайськи компоненти у російський зброї снимати і на різних мовах кидати у ютуб - нехай мешканці світу дивляться
показать весь комментарий
14.04.2023 20:33 Ответить
роисся - безунитазная страна с засранными труселями
показать весь комментарий
14.04.2023 20:36 Ответить
это все равно что сказать - ,, мы все больше находим китайских комплектующих в китайских телефонах ,, ............пора забывать за роисское оружие , там от него остались танки на памятниках , труханы им тоже китайцы шьют и пилотки , даже их любимую водяру они пьют из дешевых сортов спирта , который закупают в том же китае или в самом лучшем случае из индии , жратва у них помойная , у нас даже свиней лучше кормят , страна не способная ДЛЯ СЕБЯ !!!! ни чего сделать , говно жрать будут из выгребной ямы , а качественный продукт трактарами давить , ...........тут нет ни чего удивительного , как говорил их мид в лице лошади - лаврова - ,, дебилы ***,,
показать весь комментарий
14.04.2023 20:35 Ответить
Огосспади, ну какая же чушь.

Военные БПЛА отличаются от невоенных БПЛА надписью "военный БПЛА".

Прилетает короче в дом полцентнера тротила на мопеде, разбираем мопед, а там микросхемы использующиеся в ёлочных гирляндах. Ну всьо, знач мопед не военный, расходимся посоны.
показать весь комментарий
14.04.2023 20:35 Ответить
ну, то хай хламідія надішле телеграму до цк кпк із привітаннями!! уже надіслав? чи з дєрьмаком складають текст?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:49 Ответить
Ви ніколи не купували китайські товари ?
показать весь комментарий
14.04.2023 20:52 Ответить
Ну скажем так, если речь идёт о рос. самоделкой-БПЛА, то там не только китайское, но и корейское(южно причём). Те же фотоаппараты с хорошей камерой и соответственно обладающей определённой четкостью. Для разведки на передке пойдёт. В Украине и этого не делают, всё нужно купить готовым продуктом или ждать пока подарят.
показать весь комментарий
14.04.2023 21:04 Ответить
та вот Запчать заказала на Али Экспресс)))от Мерседеса за 50 евро....Польская стоит 90 евро. А Оригинал из Германии 180 евро! Разница конечно в Качестве,но эта запчасть должна соответствовать по качеству как...дерево на любом дереве))) но Разница в Стране Производителе и Затратах на Раб силу!)
показать весь комментарий
14.04.2023 21:16 Ответить
Как говорят , скажи мне правду смотря в глаза , есть проблема , там нет глаз , щель.
показать весь комментарий
14.04.2023 22:11 Ответить
Якщо з наших (і не тільки) магазинів видалити китайські товари, то полиці стануть схожими на радянські. Фото для зразку. )

показать весь комментарий
14.04.2023 22:20 Ответить
Чи отак. )))

показать весь комментарий
14.04.2023 22:22 Ответить
зато китайские компании захватывают наши рынки))) разорвите отношения и все
показать весь комментарий
15.04.2023 19:12 Ответить
 
 