В российском оружии находят все больше компонентов из Китая, - ОП
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украинские военные находят все больше компонентов из Китая в российском оружии.
Об этом рассказал заместитель председателя Офиса президента Владимир Власюк в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Тенденция сейчас такова, что меньше западных компонентов (в оружии - ред.), но больше – не трудно (догадаться), какой страны – компонентов, произведенных в Китае. Конечно, Китай.
Мы находим (много разных вещей) китайского производства", - заявил Власюк.
Как сообщает Reuters, собранные украинскими экспертами с поля боя данные свидетельствуют, что в навигационной системе беспилотников "Орлан" были обнаружены компоненты китайского производства. Эксперты также сообщили об обнаружении китайских деталей в системе управления огнем российских танков.
Reuters отмечает, что не смогло самостоятельно проверить эти разведданные, в частности, могли ли упомянутые компоненты предназначаться для невоенного использования, или были ли они перемещены в Россию третьей стороной.
Китай неоднократно отрицал предоставление России оружия.
Пожалуйста, подождите...
І що нам робити з цим знанням?
заодно бы и список студентов огласили,яки до вас наблыжалыся на бэзпэчну видстань..
Какие списки? В нашей жизни есть многое о чём нужно помнить, но и многое о чём нужно забыть.
Не былоне помню такого.
рубашка с 42 воротником и длиной до пупка и рукавами по пол метра...
весчь просто шикардос...
щаз бы за шекели большие давал примерить...
осталось выяснить наскоко мырыканци любят шекели и трампа...
Очнитесь, господа, уже давно пора отгородиться от Китая, точно так же, как и от раши!
Сами расследователи не уверены кто передал компоненты, а ОПа уже уверена... Месть за то, что Си не позвонил Зе?
Особово це стасуется ТАК ЗВАНОГО РАДБЕЗУ на чолі з кровавим вбивцею і агресором ( грабуючих зерно і унітази у українців . І ношені труселя)
І ЩЕ - Зе стількі фільмів познимав, міг би фільми про китайськи компоненти у російський зброї снимати і на різних мовах кидати у ютуб - нехай мешканці світу дивляться
Военные БПЛА отличаются от невоенных БПЛА надписью "военный БПЛА".
Прилетает короче в дом полцентнера тротила на мопеде, разбираем мопед, а там микросхемы использующиеся в ёлочных гирляндах. Ну всьо, знач мопед не военный, расходимся посоны.