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Новости Война
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Швейцария (600) глобальный саммит мира (273)

Глобальный саммит мира - это только начало дальнейших переговоров по прекращению войны в Украине, - президент Швейцарии Амхерд

Президентка Швейцарії Віола Амхерд

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Глобальный саммит мира является только началом дальнейших переговоров по прекращению войны России против Украины. По итогам конференции не будет подписано мирное соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Амхерд убеждена, что для достижения мира "обе стороны должны быть за столом переговоров", отметив, что Россия не участвует в саммите.

"Для нас понятно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - подчеркнула она.

Президент Швейцарии добавила, что Россия также может присутствовать на возможной следующей конференции.

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Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

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Топ комментарии
+3
ні про що
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07.06.2024 12:01
+2
перемовин, кого з ким?
шольца з макроном під анекдоти від зе!пересідента?
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07.06.2024 11:59
+2
"саміт бажань і занепокоїння"...занавіс
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07.06.2024 11:59
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отож війна до останнього. Амир буде із занепокоєнням спостерігати та сподіватися що рашка сама здохне
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07.06.2024 11:51 Ответить
а які інші варіанти? введення в Україну західних військ? далеко не факт, що Захід на це піде в найближчому майбутньому. Задушити ту гідру пекельними санкціями? ну так ці санкції обходять завдяки допомозі китайозів. накласти пекельні санкції на китайозів? не вийде, бо там торгівля на трильйони, світова економіка і т.д і т.п.. тож найбільш вірогідно, що будуть і далі варити ту московську жабу своєю зброєю (спочатку застарілою і тою, яка підлягає списанню - ніхто ж нам не дасть F-35) і нашими життями. підписувати чи штовхати нас до підпису капітуляції (переговори) вони теж навряд чи будуть, бо в такому випадку через кілька років наступними з величезною ймовірністю будуть вже вони самі.
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07.06.2024 12:07 Ответить
А який толк від саміту?

Він практично нічого не вирішує крім того, що найвеличніший на ньому попіариться
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07.06.2024 13:48 Ответить
ну точно ми цього ще не знаємо. однак знаємо інше - це те, як кацапів припікає від цього саміту і як вони разом з комуняками працюють над тим, щоб той саміт відвідало якомога менше країн. Це щось на зразок ООН, яке зараз насправді не працює і не спроможне вплинути на припинення цієї війни, і де у кацапні є право вето. А тут права вето у кацапів вже не буде, та й самих кацапів тут не буде. зараз світ поділений на 3 частини - ті, хто підтримують Україну, ті, хто підтримує кацапів і ті, хто є типу нейтральний. мета цього саміту мабуть у тому, щоб ті нейтральні визначилися, або вони з Україною, або вони з кацапами проти решти світу. комуняки раніше себе били в груди і репетували на весь світ, що вони нейтральні і "не підливають масла у вогонь", то тепер стає вже все більше очевидно, що вони не нейтральні насправді, а займають кацапську сторону і стають на бік зла. і особливо це добре проглядається в контексті того як вони об'їжджають країни і кулуарно їх відмовляють від участі у саміті. як недавно відмовились саудити від участі. вони ж не самі відмовились, а після того як туди з'їздив посланець сі лі х уй. і тепер комуняки вже хочуть провести інший якийсь саміт і навіть говорять, що там буде більше 20-и країн, а може і більше. тож далі буде видно як воно все це буде розвиватися. чи світ об'єднається, щоб натиснути на каців припинити війну, чи світ реально скотиться до 3 Світової війни. я думаю, що з часом на тих самітах має бути приблизно така постановка глобального питання
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07.06.2024 14:13 Ответить
перемовин, кого з ким?
шольца з макроном під анекдоти від зе!пересідента?
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07.06.2024 11:59 Ответить
"саміт бажань і занепокоїння"...занавіс
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07.06.2024 11:59 Ответить
ні про що
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07.06.2024 12:01 Ответить
"Найдите лидера"
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07.06.2024 12:11 Ответить
Найвеличнішого?
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07.06.2024 13:49 Ответить
Таи лише назва про МИР. Усе решта від лукавого.. - «Товарищи! - продолжал Остап. - Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Ну дайте же ДЕНЕГ
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07.06.2024 12:13 Ответить
Назва про мир, а треба про перемогу
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07.06.2024 13:50 Ответить
Х.....згідний на стамбульські протоколи от і дует хоче імплементувати спасєніє морди ліца
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07.06.2024 12:18 Ответить
САММІТ МИРУ - АЛЬТЕРНАТИВА КОРУМПОВАНОЇ І НЕ ЕФЕКТИВНОЇ ООН.
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07.06.2024 12:20 Ответить
Ещё одна падла вылезла , законсервированная .
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07.06.2024 12:27 Ответить
Перемовин з ким? З Зеленским? Пуйла нема, і не буде. Йому перемовини не потрібні. В нього все добре.
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07.06.2024 12:37 Ответить
Не так вже все добре, але ще далеко від поганого.
Рабів готових гинути ні защо у нього ще вистачає
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07.06.2024 13:53 Ответить
 
 