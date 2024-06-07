Глобальный саммит мира - это только начало дальнейших переговоров по прекращению войны в Украине, - президент Швейцарии Амхерд

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Глобальный саммит мира является только началом дальнейших переговоров по прекращению войны России против Украины. По итогам конференции не будет подписано мирное соглашение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Амхерд убеждена, что для достижения мира "обе стороны должны быть за столом переговоров", отметив, что Россия не участвует в саммите.

"Для нас понятно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", - подчеркнула она.

Президент Швейцарии добавила, что Россия также может присутствовать на возможной следующей конференции.

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Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что на Глобальном саммите мира не будут обсуждаться мирные переговоры.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

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