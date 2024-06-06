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Зеленский (19011) Индия (394) Нарендра Моди (41) глобальный саммит мира (273)

Зеленский провел разговор с Моди: Рассчитываем на участие Индии в Саммите мира на самом высоком уровне

Зеленський провів розмову із Нарендрою Моді

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации", - говорится в сообщении.

Зеленский и Моди также обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира.

"Рассчитываем на участие Индии на самом высоком уровне. Пригласил Премьер-министра в Украину", - подытожил президент.

Ранее Нарендра Моди заявил, что Индия примет участие в Глобальном саммите мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил президента Перу Болуарте на Глобальный саммит мира
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Топ комментарии
+3
А як би на його місці був якийсь дурачок, то світ би не побачив таку гарну писану торбу.
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06.06.2024 16:55
+1
Він переміг на виборах. По процедурі старий уряд має піти в відставку до формування нового, де він теж буде ПМ.
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06.06.2024 16:47
+1
Молодець Зеленський. Кругом встигає
От що значить молодість і бажання перемогти рассєйський Мордор. Так тримати
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06.06.2024 16:52
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> Prime Minister Narendra Modi on Wednesday tendered his resignation along with the Council of Ministers to President Droupadi Murmu. "The President has accepted the resignation and requested Shri Narendra Modi and the Council of Ministers to continue till the new government assumes office," a press communique said.

Джерело: businesstoday.in

Короткий переклад: моді вчора подав президентові прохання про відставку.
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06.06.2024 16:41 Ответить
Він переміг на виборах. По процедурі старий уряд має піти в відставку до формування нового, де він теж буде ПМ.
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06.06.2024 16:47 Ответить
Молодець Зеленський. Кругом встигає
От що значить молодість і бажання перемогти рассєйський Мордор. Так тримати
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06.06.2024 16:52 Ответить
Шоб ми без нього робили, навіть не знаю...
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06.06.2024 16:53 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок, то світ би не побачив таку гарну писану торбу.
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06.06.2024 16:55 Ответить
Потужно, так тримати
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06.06.2024 17:08 Ответить
президент Индии тебя послал своим отсутствием. И кому этот ворох безпековых угод на туалетной бумаге и твой стэндап-шоу надо на саммите жира?
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06.06.2024 17:08 Ответить
Індії треба бути в пику китайосам , а головне не покупати російської нафти.
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06.06.2024 17:12 Ответить
Цікаво, що думають світові лідери, коли хочеш не хочеш, а вимушені спілкуватися з цим лайном?)))
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06.06.2024 17:18 Ответить
 
 