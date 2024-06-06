Зеленський провів розмову із Моді: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - йдеться в повідомленні.
Зеленський та Моді також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.
"Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні. Запросив Премʼєр-міністра до України", - підсумував президент.
Раніше Нарендра Моді заявив, що Індія візьме участь у Глобальному саміті миру.
Топ коментарі
+3 Pan Lipko
показати весь коментар06.06.2024 16:55
+1 Andrew Moon
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+1 Vlad Milko
показати весь коментар06.06.2024 16:52
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Джерело: businesstoday.in
Короткий переклад: моді вчора подав президентові прохання про відставку.
От що значить молодість і бажання перемогти рассєйський Мордор. Так тримати