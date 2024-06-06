Зеленський провів розмову із Моді: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - йдеться в повідомленні.

Зеленський та Моді також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні. Запросив Премʼєр-міністра до України", - підсумував президент.

Раніше Нарендра Моді заявив, що Індія візьме участь у Глобальному саміті миру.

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