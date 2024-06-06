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Новини
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Зеленський провів розмову із Моді: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

Зеленський провів розмову із Нарендрою Моді

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб привітати його з перемогою на виборах. Побажав якнайшвидшого формування уряду та плідної роботи задля процвітання індійської нації", - йдеться в повідомленні.

Зеленський та Моді також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

"Розраховуємо на участь Індії на найвищому рівні. Запросив Премʼєр-міністра до України", - підсумував президент.

Раніше Нарендра Моді заявив, що Індія візьме участь у Глобальному саміті миру.

Читайте: Зеленський запросив президентку Перу Болуарте на Глобальний саміт миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Індія (668) Нарендра Моді (47) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
А як би на його місці був якийсь дурачок, то світ би не побачив таку гарну писану торбу.
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06.06.2024 16:55
+1
Він переміг на виборах. По процедурі старий уряд має піти в відставку до формування нового, де він теж буде ПМ.
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06.06.2024 16:47
+1
Молодець Зеленський. Кругом встигає
От що значить молодість і бажання перемогти рассєйський Мордор. Так тримати
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06.06.2024 16:52
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> Prime Minister Narendra Modi on Wednesday tendered his resignation along with the Council of Ministers to President Droupadi Murmu. "The President has accepted the resignation and requested Shri Narendra Modi and the Council of Ministers to continue till the new government assumes office," a press communique said.

Джерело: businesstoday.in

Короткий переклад: моді вчора подав президентові прохання про відставку.
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06.06.2024 16:41 Відповісти
Він переміг на виборах. По процедурі старий уряд має піти в відставку до формування нового, де він теж буде ПМ.
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06.06.2024 16:47 Відповісти
Молодець Зеленський. Кругом встигає
От що значить молодість і бажання перемогти рассєйський Мордор. Так тримати
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06.06.2024 16:52 Відповісти
Шоб ми без нього робили, навіть не знаю...
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06.06.2024 16:53 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок, то світ би не побачив таку гарну писану торбу.
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06.06.2024 16:55 Відповісти
Потужно, так тримати
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06.06.2024 17:08 Відповісти
президент Индии тебя послал своим отсутствием. И кому этот ворох безпековых угод на туалетной бумаге и твой стэндап-шоу надо на саммите жира?
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06.06.2024 17:08 Відповісти
Індії треба бути в пику китайосам , а головне не покупати російської нафти.
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06.06.2024 17:12 Відповісти
Цікаво, що думають світові лідери, коли хочеш не хочеш, а вимушені спілкуватися з цим лайном?)))
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06.06.2024 17:18 Відповісти
 
 