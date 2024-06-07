США призвали страны ООН поддержать позицию Украины на Саммите мира: Участие международного сообщества будет иметь решающее значение

США в ООН призвали международное сообщество поддержать позицию Украины во время Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Организации Роберт Вуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участие международного сообщества в предстоящем Саммите мира для Украины, который принимает Швейцария, будет иметь решающее значение для обеспечения нашей общей цели - поддержания международного мира и безопасности. Мы призываем все страны поддержать стремление Украины к справедливому и прочному миру, соответствующему принципам и целям Устава ООН", - заявил американский дипломат.

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Он отметил, что наступление РФ на Харьков, а также продолжение атак на мирные города, поражение энергообъектов, жилых домов, торговых центров в Украине лишь подчеркивает, что Путин не заинтересован в мире.

"Это также напоминает о его преданности незаконной завоевательной войне - несмотря на потрясающие потери", - добавил представитель США.

В этой связи дипломат выразил сожаление, что Россия не поддержала переговоры и готовность к длительному миру.

"Мы надеемся, что это изменится и позволит успешно провести второй саммит уже при (конструктивном. - Ред.) участии России",- отметил представитель США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в ее стремлении к справедливому и прочному миру, основанному на положениях Устава ООН.

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"Мы продолжим призывать к установлению справедливости для жертв этой захватнической войны и добиваться ответственности виновных", - заявил представитель США.

Ранее, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Глобальный саммит мира является только началом дальнейших переговоров о прекращении войны России против Украины. По итогам конференции не будет подписано мирного соглашения.