РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12569 посетителей онлайн
Новости
801 6
США (24808) Совбез ООН (1093) глобальный саммит мира (273)

США призвали страны ООН поддержать позицию Украины на Саммите мира: Участие международного сообщества будет иметь решающее значение

США

США в ООН призвали международное сообщество поддержать позицию Украины во время Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при Организации Роберт Вуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участие международного сообщества в предстоящем Саммите мира для Украины, который принимает Швейцария, будет иметь решающее значение для обеспечения нашей общей цели - поддержания международного мира и безопасности. Мы призываем все страны поддержать стремление Украины к справедливому и прочному миру, соответствующему принципам и целям Устава ООН", - заявил американский дипломат.

Читайте также: 155-мм гаубицы, ракеты к HIMARS и боеприпасы: Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи от США. СПИСОК

Он отметил, что наступление РФ на Харьков, а также продолжение атак на мирные города, поражение энергообъектов, жилых домов, торговых центров в Украине лишь подчеркивает, что Путин не заинтересован в мире.

"Это также напоминает о его преданности незаконной завоевательной войне - несмотря на потрясающие потери", - добавил представитель США.

В этой связи дипломат выразил сожаление, что Россия не поддержала переговоры и готовность к длительному миру.

"Мы надеемся, что это изменится и позволит успешно провести второй саммит уже при (конструктивном. - Ред.) участии России",- отметил представитель США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в ее стремлении к справедливому и прочному миру, основанному на положениях Устава ООН.

Читайте также: Президент Аргентины Милей, вероятнее всего, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - СМИ

"Мы продолжим призывать к установлению справедливости для жертв этой захватнической войны и добиваться ответственности виновных", - заявил представитель США.

Ранее, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Глобальный саммит мира является только началом дальнейших переговоров о прекращении войны России против Украины. По итогам конференции не будет подписано мирного соглашения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Політики не вміють говорити, просити, пропонувати і т. і. Тільки закликати. Що з ними не так?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:53 Ответить
Україна добровільно відмовилася від семи з 10 пунктів так званої "формули Зеленського миру", і серед них найголовніший пункт: параша має забратися зі своїми військами з території України.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/5/7187503 Ось тут це все проаналізовано.

Тепер питання: яку позицію України закликають підтримати США?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:59 Ответить
(під "добровільно відмовилася" розуміється, звісно, відмова від обговорення на "саміті миру".)
показать весь комментарий
07.06.2024 19:09 Ответить
Чесонуть один одному по вухам та спільно сказати - ***** - кака? Так це вже чули, це всі знають...
показать весь комментарий
07.06.2024 19:11 Ответить
Чесно я не зрозумів. Яку позицію України треба підтримати ? Завершення війни, відступ кацапів з України чи ще щось ?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:29 Ответить
Ядерна та енергетична безпека,продовольча безпека(безпека судноплавства В Чорному та Азовському морях).обмін військовополоненими всіх на всіх.Все!!! Де тут хоч один пункт про мир в Україні? Особливо гармонійно вписується у цю мирну "формулу"продовольча безпека, яка б дозволяла вивозити українську с/г продукцію морем. Поляки ж не пропускають вантажі на кордоні,а не красти ця зелена наволоч не вміє! От і просувають морський шлях! А обмін полонених залишили ,як ширму,прекрасно розуміючи,що це ні до чого московитів не зобов"яже!Азовців вже визволив? Люба дія цих зелених ********* апріорі не може бути на користь України!
показать весь комментарий
07.06.2024 20:45 Ответить
 
 