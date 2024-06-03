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Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру. Район проведення конференції патрулюватимуть винищувачі, - El Mundo

Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру

Армія Швейцарії з понеділка, 3 червня, мобілізувала близько 4 тисячі військовослужбовців. Їх залучать для охорони Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток, що поблизу міста Люцерн.

Про це пише El Mundo, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, військовослужбовці будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту щодо України. Вони надаватимуть підтримку поліції у виконанні таких завдань, як охорона критично важливих об'єктів, спостереження за повітряним простором і логістика. Контингент буде воконувати свої завдання до 19 червня.

Крім цього, у районі проведення дводенної конференції діятимуть й інші заходи безпеки, а також обмеження. Повідомляється, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть обмеження повітряного простору, які стосуватимуться некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів.

Також місце проведення саміту патрулюватимуть винищувачі F/A 18.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії. 
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От для чого витрачаються такі гроші на оце дійство? Щоб в черговий раз висловити занепокоєння? Чи щоб задовольнити амбіції Зєрмака?
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03.06.2024 23:47 Відповісти
Ізраїль свого часу не вкладався в інформаційні кампанії подібного толку.
Результат: ООН визнало Палестину, Міжнародний суд зобов'язав зупинити наступ на ХАМАС, МКС видав ордер на арешт Нетаньяху, по всій Європі - масові мітинги на підтримку терористів.
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04.06.2024 07:41 Відповісти
Яка інформаційна компанія? Про що ви. В ООН не мають інформації, а це дійство Зєрмака її надасть? Приклад Ізраїлю дуже недоречний, там інша історія.
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04.06.2024 09:31 Відповісти
Якщо цікаво, послухайте Ауслендера.
Він добре все пояснив. Чому Ізраїль вщент програв ХАМАСу інформаційну війну.
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04.06.2024 10:11 Відповісти
Тому що вважають себе обраними, а інших - самі знаєте ким.
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04.06.2024 10:27 Відповісти
В результаті - сиділи і самозадоволено милувались своєю правотою, а заодно - руйнуваннями в Газі.
В той час як ХАМАС всіма силами по всьому світу малював з себе безневинну жертву, яку терміново треба рятувати від сіоністських агресорів. І намалював.
Так і з цим самітом. Якщо не проведемо ми, проведе росія, де гучно заявить, що нада дагаварівацца от сєрєдіни і глубжє. І світ сумно похитає головою.
Досвід забування, хто жертва, а хто - кат, вже отриманий у випадку з Ізраїлем і ХАМАСом.
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04.06.2024 10:31 Відповісти
Бюргеншток - мальовнича гора, з трьох боків оточена озером. Гірський курорт.
Швейцарський рекламний плакат 1898 року.

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04.06.2024 00:00 Відповісти
Бюргеншток. Плакат 1940 року.

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04.06.2024 00:16 Відповісти
 
 