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охрана (700) Швейцария (601) глобальный саммит мира (273)

Швейцария мобилизовала 4 тыс. военных для охраны Глобального саммита мира. Район проведения конференции будут патрулировать истребители, - El Mundo

Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Глобального саміту миру

Армия Швейцарии с понедельника, 3 июня, мобилизовала около 4 тысяч военнослужащих. Их привлекут для охраны Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня на курорте Биргеншток, что вблизи города Люцерн.

Об этом пишет El Mundo, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, военнослужащие будут помогать в обеспечении безопасности мирного саммита относительно Украины. Они будут оказывать поддержку полиции в выполнении таких задач, как охрана критически важных объектов, наблюдение за воздушным пространством и логистика. Контингент будет выполнять свои задачи до 19 июня.

Кроме этого, в районе проведения двухдневной конференции будут действовать и другие меры безопасности, а также ограничения. Сообщается, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать ограничения воздушного пространства, которые будут касаться некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов.

Также место проведения саммита будут патрулировать истребители F/A 18.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
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От для чого витрачаються такі гроші на оце дійство? Щоб в черговий раз висловити занепокоєння? Чи щоб задовольнити амбіції Зєрмака?
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03.06.2024 23:47 Ответить
Ізраїль свого часу не вкладався в інформаційні кампанії подібного толку.
Результат: ООН визнало Палестину, Міжнародний суд зобов'язав зупинити наступ на ХАМАС, МКС видав ордер на арешт Нетаньяху, по всій Європі - масові мітинги на підтримку терористів.
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04.06.2024 07:41 Ответить
Яка інформаційна компанія? Про що ви. В ООН не мають інформації, а це дійство Зєрмака її надасть? Приклад Ізраїлю дуже недоречний, там інша історія.
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04.06.2024 09:31 Ответить
Якщо цікаво, послухайте Ауслендера.
Він добре все пояснив. Чому Ізраїль вщент програв ХАМАСу інформаційну війну.
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04.06.2024 10:11 Ответить
Тому що вважають себе обраними, а інших - самі знаєте ким.
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04.06.2024 10:27 Ответить
В результаті - сиділи і самозадоволено милувались своєю правотою, а заодно - руйнуваннями в Газі.
В той час як ХАМАС всіма силами по всьому світу малював з себе безневинну жертву, яку терміново треба рятувати від сіоністських агресорів. І намалював.
Так і з цим самітом. Якщо не проведемо ми, проведе росія, де гучно заявить, що нада дагаварівацца от сєрєдіни і глубжє. І світ сумно похитає головою.
Досвід забування, хто жертва, а хто - кат, вже отриманий у випадку з Ізраїлем і ХАМАСом.
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04.06.2024 10:31 Ответить
Бюргеншток - мальовнича гора, з трьох боків оточена озером. Гірський курорт.
Швейцарський рекламний плакат 1898 року.

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04.06.2024 00:00 Ответить
Бюргеншток. Плакат 1940 року.

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04.06.2024 00:16 Ответить
 
 