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ООН (4053) глобальный саммит мира (273)

ООН подтвердила свое участие в Глобальном саммите мира

оон,резолюція

В Организации Объединенных Наций подтвердили, что ООН будет иметь представителей на Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом заявил на пресс-брифинге в понедельник заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак.

Отвечая на просьбу Укринформа прокомментировать попытки России и ее сторонников сорвать форум, Гак сказал: "Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать (в Саммите, - ред.). Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет".

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Сейчас известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.
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Топ комментарии
+6
Ядерна країна-агресор розпочала війну і лишається членом "ради безпеки оон".
Отже, оон на стороні агресора.
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03.06.2024 21:48
+4
А на який куй ви там потрібні?
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03.06.2024 21:42
+4
а на який куй тей самміт взагалі потрібен?
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03.06.2024 21:58
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А на який куй ви там потрібні?
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03.06.2024 21:42 Ответить
а на який куй тей самміт взагалі потрібен?
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03.06.2024 21:58 Ответить
тому що оон не виконує своїх функцій. якесь замкнуте коло.
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03.06.2024 22:28 Ответить
та пікуй на те оон - з ним все ясно...
в нас саме ж таке замкнуте коло - не перемогти з ним не переізбрати....
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03.06.2024 22:49 Ответить
А самміт виконує? Які у нього функції, задачі, повноваження, бюджет, штати, охорона? Ще одна грошососатєльна організація.
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04.06.2024 00:02 Ответить
Ядерна країна-агресор розпочала війну і лишається членом "ради безпеки оон".
Отже, оон на стороні агресора.
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03.06.2024 21:48 Ответить
А що сильна особистість світу цього Гуттереш не зможе….
зайнятий…. великий лобіст..
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03.06.2024 21:51 Ответить
А "папа" з Ватікану теж підтвердив свою участь?
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03.06.2024 21:53 Ответить
15 - 16-те?
17надцятого - ніхто і спомнить - яка така дудня була 15-16....
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03.06.2024 22:03 Ответить
І нехай привезуть з собою оцю що на фото - оонівську шльондру , сволоту яка обіцяла відвезти Мар'яну Чечелюк у Запоріжжя , а натомість віддала в руки садистів з ДиРи .
.
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03.06.2024 22:16 Ответить
віли - дуже непогана річ у хаті, і сіно перегорне і встрімляєтсья гарно....
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03.06.2024 22:20 Ответить
які такі важливі питання там можуть вирішитися? - бубіна сцена?
мальчику не достає виніманія!
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03.06.2024 22:29 Ответить
А чо б і не поїхати? Прібухнуть нашару, обличчам торганути..
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03.06.2024 22:30 Ответить
нелох, невтік, нетряпка вирішв зробити свій маленький квн?
і перед ким він там на коліна стане як ***** не буде?
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03.06.2024 22:36 Ответить
іпсо це все, сказали хлопці, і пішли шукати кацапню...
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03.06.2024 22:41 Ответить
коли ми почнемо самі щось робити,
а не гавкати на всесвіт - недодали, падли!
тоді і будуть за рибу гроші,,,
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03.06.2024 23:39 Ответить
 
 