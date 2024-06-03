ООН підтвердила свою участь у Глобальному саміті миру

В Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН матиме представників на Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це заявив на пресбрифінгу в понеділок заступник речника генсека ООН Фархан Гак.

Відповідаючи на прохання Укрінформу прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати форум, Гак сказав: "Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті, - ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде".

Також читайте: На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.