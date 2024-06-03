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ООН підтвердила свою участь у Глобальному саміті миру

оон,резолюція

В Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН матиме представників на Глобальному саміті миру у Швейцарії, який відбудеться  15-16 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це заявив на пресбрифінгу в понеділок заступник речника генсека ООН Фархан Гак.

Відповідаючи на прохання Укрінформу прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати форум, Гак сказав: "Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті, - ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде".

Також читайте: На Глобальний саміт миру від США поїде віцепрезидентка Гарріс та радник із нацбезпеки Салліван

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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Топ коментарі
+6
Ядерна країна-агресор розпочала війну і лишається членом "ради безпеки оон".
Отже, оон на стороні агресора.
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03.06.2024 21:48
+4
А на який куй ви там потрібні?
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03.06.2024 21:42
+4
а на який куй тей самміт взагалі потрібен?
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03.06.2024 21:58
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А на який куй ви там потрібні?
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03.06.2024 21:42 Відповісти
а на який куй тей самміт взагалі потрібен?
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03.06.2024 21:58 Відповісти
тому що оон не виконує своїх функцій. якесь замкнуте коло.
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03.06.2024 22:28 Відповісти
та пікуй на те оон - з ним все ясно...
в нас саме ж таке замкнуте коло - не перемогти з ним не переізбрати....
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03.06.2024 22:49 Відповісти
А самміт виконує? Які у нього функції, задачі, повноваження, бюджет, штати, охорона? Ще одна грошососатєльна організація.
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04.06.2024 00:02 Відповісти
Ядерна країна-агресор розпочала війну і лишається членом "ради безпеки оон".
Отже, оон на стороні агресора.
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03.06.2024 21:48 Відповісти
А що сильна особистість світу цього Гуттереш не зможе….
зайнятий…. великий лобіст..
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03.06.2024 21:51 Відповісти
А "папа" з Ватікану теж підтвердив свою участь?
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03.06.2024 21:53 Відповісти
15 - 16-те?
17надцятого - ніхто і спомнить - яка така дудня була 15-16....
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03.06.2024 22:03 Відповісти
І нехай привезуть з собою оцю що на фото - оонівську шльондру , сволоту яка обіцяла відвезти Мар'яну Чечелюк у Запоріжжя , а натомість віддала в руки садистів з ДиРи .
.
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03.06.2024 22:16 Відповісти
віли - дуже непогана річ у хаті, і сіно перегорне і встрімляєтсья гарно....
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03.06.2024 22:20 Відповісти
які такі важливі питання там можуть вирішитися? - бубіна сцена?
мальчику не достає виніманія!
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03.06.2024 22:29 Відповісти
А чо б і не поїхати? Прібухнуть нашару, обличчам торганути..
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03.06.2024 22:30 Відповісти
нелох, невтік, нетряпка вирішв зробити свій маленький квн?
і перед ким він там на коліна стане як ***** не буде?
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03.06.2024 22:36 Відповісти
іпсо це все, сказали хлопці, і пішли шукати кацапню...
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03.06.2024 22:41 Відповісти
коли ми почнемо самі щось робити,
а не гавкати на всесвіт - недодали, падли!
тоді і будуть за рибу гроші,,,
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03.06.2024 23:39 Відповісти
 
 