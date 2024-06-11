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Україна (5689) Швейцарія (842) Глобальний саміт миру (278)

Глобальний саміт миру: спільна заява не передбачатиме заклику до виведення російських військ, - NHK

Глобальний саміт миру у Швейцарії

У підсумковій заяві Глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє швейцарський телеканал NHK,  який посилається на проєкт фінального комюніке саміту, що є у розпорядженні редакції.

Зазначається, що такий варіант заяви пов'язаний з позицією деяких країн Азії та Близького Сходу. Але у матеріалі наголошують, що проєкт документа ще може суттєво змінитися.

За інформацією журналістів NHK, у документі будуть згадуватися лише три з десяти пунктів формули миру:

  • безпека атомних електростанцій;
  • продовольча безпека,
  • звільнення усіх полонених та повернення в Україну депортованих дітей.

При цьому взагалі не згадується про виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності України. І навіть більше, у проєкті спільної заяви також йдеться, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру та підкреслюється важливість участі Росії в дискусіях щодо цього.

За даними дипломатичних джерел телеканалу, решта пунктів із запропонованої Києвом "формули миру", були навмисно виключені з проєкту, оскільки у ньому враховували позицію "деяких країн Азії та Близького Сходу, що розвиваються", які зацікавлені у співпраці з Росією.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру. Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

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Топ коментарі
+45
Ну, і тоді питання - а накуй тоді цей самі жиру?
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11.06.2024 10:51
+37
це перемога зешобли чи ще ні ?
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11.06.2024 10:48
+28
Безглуздий захід.Як і все,до чого причетний Зегевара.
Слава потужному та найвеличнішому лідору.
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11.06.2024 10:59
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це перемога зешобли чи ще ні ?
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11.06.2024 10:48 Відповісти
а скільки грошей на це витратили!
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11.06.2024 10:53 Відповісти
ЦЕ хитрий_план...оманський план.....
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11.06.2024 11:03 Відповісти
Так! У випадку виникнення питавнь, гондурасєя скаже -- ми виконали всі ваші аж три вимоги!
А тепер виконуйте наші тридцять три !
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11.06.2024 11:12 Відповісти
Ми не виграємо війну з нинішньою владоюhttps://republic.com.ua/article/mi-ne-vigra%d1%94mo-vijnu-z-ninishnoyu-vladoyu.html#respond

Бо істинним шанувальникам усього російського і корпоративів Газпрому не потрібна рішуча перемога.

Саме тому у нас цілий рік Зеленський та Єрмак піарились на формулі миру та саміті у Швейцарії.

.

А от Bloomberg уже відрив кістяк фінальної заяви, де слова не буде сказано про виведення російських військ з території України, репарації та покарання Росії за знущання над українцями.

Зате буде щось про продовольчу безпеку дітей Африки. І повернення викрадених дітей. З атомною безпекою.

Здавалось би падати нижче нікуди. Але ні. https://www.facebook.com/VIKNUKIEV?__cft__[0]=******************************************************************************************************-********************************************-R6LfZo2zjZAMTd-hMoY0ffigTApU0v1-7DD4Pzsg8ILtmpIPUJCM07qlGoQgDF3FbuIt&__tn__=-]K-R Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка видає пост, де у них лектором з історії державотворення виступив ніхто інший як ватопітек і сцикун, який колись ховався в авто від представників Нацкорпусу… Максим Бужанський. Любитель СРСР, колорадських стрічок і 9 Травня.

Що розкаже цінного про історію української державності качок-совк@др@чер. Якого лисого воно треба курсантам, які народились уже явно після Майдану і між Революцією Гідності?

І головне, чим думали організатори, викладачі?

Чому на цю тему не запросили Олександра Алфьорова - шикарного історика, блогера та військового? Чи тяжко було перейти в сусідній корпус і спитати телефон Владлена Мараєва? Розкішного історика з майже мільйонним ютубом.

Скільки буде тривати ця зло€*буча прутня у топовому університеті.

Повіяло таким самим вайбом, як окремі українські умніки хотіли на тлі бомбардування Маріуполя притягти в інститут журналістики КНУ жабу Овсяннікову.

Ватопітекам і любителям совка нічого читати лекції майбутнім офіцерам. І навіть просто псувати повітря в кращих університетах.

Це ганьба запрошувати на піку війни за виживання падло, яке відоме розпалюванням міжнаціональної ворожнечі і ненависті своїми промовами, спрямовані проти Української Повстанської Армії та української мови, бійців російсько-української війни та всіх притомних речей.

Хто наступний читатиме лекції курсантам, які добиватимуть перемогу? Влащенко, Шарій? Деркач? Лєбєдєв? Богуслаєв?

Чим думають сивочолі дорослі полковники з останнього фото, коли показують таку свиню дітям?

UPD. Пост уже стидливо потерли. Але скріни реальні, робила сама. Про такого лектора написали курсанти, які були в афігу від такого потужного лектора-ватопітека.

Попрошу спільноту сходити на сторінку військового інституту і пояснити, чому такі лектори - дно.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__tn__=-UC*F Marina Daniluk-Yarmolaeva
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11.06.2024 11:13 Відповісти
Якщо це не брехня, то Україна перша повинна відмовитися від участі у такому "саміті миру"!
ЦЕ ГАНЬБА, а не саміт!
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11.06.2024 11:28 Відповісти
Ви певно з Місяця? Україна його організовує і фінансує! Невже ви ще не розумієте, що все що роблять зЕрмаки, то вистава для лохторату?
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11.06.2024 11:41 Відповісти
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11.06.2024 12:24 Відповісти
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11.06.2024 12:26 Відповісти
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11.06.2024 12:28 Відповісти
пАтужно!
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11.06.2024 10:50 Відповісти
Щольц - Альо Берн?! Віола Амгред?! Саміт "миру"?!
Віола Амгред - Я,я - Саміт "миру".
Щольц - Голуби будуть?
Віола Амгред - Натюрліх...на десерт.
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11.06.2024 11:40 Відповісти
Ну, і тоді питання - а накуй тоді цей самі жиру?
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11.06.2024 10:51 Відповісти
Безглуздий захід.Як і все,до чого причетний Зегевара.
Слава потужному та найвеличнішому лідору.
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11.06.2024 10:59 Відповісти
Нічо! Єрмак готує другий, ще потужніший саміт. Це буде потужно! І Санич і далі кататиметься по світу з чистою совістю і порожньою головою. А взагалі це схоже ра якийсь мазохізм, коли задоаолення отримуєш без результату, якого нема, а від збоченого процесу. Щось схоже на анекдот про мисливця - мазохіста і ведмедя.
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11.06.2024 11:14 Відповісти
ЦЕЙ ГЛОБАЛЬНИЙ САМІТ - то групова імітація типу членом Єрмака по нетряпціякійсь в позі роялю
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11.06.2024 11:16 Відповісти
А для самоствердження "найвеличнійшого лЄгітЬомного лідора"! У сявок з криворогої підворотні клепи ж ні на що не має, окрім...шоу з піаніной.
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11.06.2024 11:08 Відповісти
Треба було підключити спільноту лгбт та грету тумберг. Ефект був би більший . В так гундоса рабиня бенермака поїхала за гроші українських платників пошаро.ся та дати у дупу ерьмаку
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11.06.2024 10:52 Відповісти
Все, як завжди, закінчиться пшиком!
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11.06.2024 10:52 Відповісти
Та так,як в тому анекдоті *все пішло в гудок*.
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11.06.2024 12:13 Відповісти
Зелені пох**рили даже своє ж ''дітище''. Не то настільки криволапі, чи так сильно ******* гроші.
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11.06.2024 10:52 Відповісти
черговий пук у калюжу зеленого недоумка.....
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11.06.2024 10:52 Відповісти
Гумористи і в цьому обкакались! То питання, а вони в чомусь здатні, чи тільки смішити людей і обкрадати народ?
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11.06.2024 10:52 Відповісти
це типу злив територій? потужної вам потужності.
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11.06.2024 10:53 Відповісти
Саміт для відбілювання агресора, терористів, масових вбивць, викрадачів і гвалтівників дітей щоб зробити їх договороздатними на міжнародній арені за рахунок жертви агресії України руками її зрадників і ворожих колаборантів
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11.06.2024 11:32 Відповісти
Просочилася інфа про про вже готову резолюцію самміту - "Мир- це харашо!"
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11.06.2024 10:53 Відповісти
грім рака вбив
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11.06.2024 10:55 Відповісти
таке просте питання? хто потім Україні даватиме зброю та кошти на зброю, коли Україна сама НЕ наполяга на виведенні окупантів, та проводить мирний самміт???
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11.06.2024 10:55 Відповісти
Нічого там не буде - потужна балаканина
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11.06.2024 10:56 Відповісти
Позорище під керивництвом ермака Агент відпрацював в інтересах раши - злив форум к чертовой бабушке
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11.06.2024 10:57 Відповісти
Глобальний пердь в калюжу.
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11.06.2024 10:57 Відповісти
Зібрались, потусувались, забезпечили "я же легитимный, со мной мировые лидеры за ручку здороваются", розбіглись.
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11.06.2024 10:58 Відповісти
Глобальний саміт миру передбачатиме
нові відосики вована-клована
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11.06.2024 10:58 Відповісти
Нучно просто пєрєстать стрєлять!
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11.06.2024 11:00 Відповісти
Все в дусі трускавецької "дипломатії".
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11.06.2024 11:00 Відповісти
Нажаль, Україні просто фізично не дадуть перемогти кацапів..... Ця перемога нікому окрім простих українців зовсім не потрібна.....
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11.06.2024 11:01 Відповісти
Головна проблема в тому , що самій українській недовладі ця перемога і нах не потрібна.
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11.06.2024 11:14 Відповісти
Захід потихеньку протискає договорнячок по лінії розмежування.

Військове підсилення України - це лише формування сильної позиції на пермовинах з Московією .

Але космонавтам які живуть " потужнимконтрнаступомдокордонів91цього літа " важко змирится з реальністю ..

Їм все ще здається - що в України - є мільйони , і мільйони підготовлених за кращими стандартами нато солдат - і ще трохи рік два -три-пять десять - і московитів кінчаться люди -гроші - і будемо пить кофе в криму..

І це всі зелені казочки скажено підтримує непримиримий підпіздєнт Зеленський - який готовий лічно воювать до послєднього українця вздоха , перед тим як втікти з к"гірким розчаруванням" на ПМЖ в Оман - ПЕРЕМОГА БУЛА БЛИЗЬКА - АЛЕ НЕ ПОВЕЗЛО НАМ З клятим ухилянтським народом ....
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11.06.2024 11:01 Відповісти
класика смішного, коли гора народжує мишу )))
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11.06.2024 11:02 Відповісти
патужно
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11.06.2024 11:09 Відповісти
Коротше, Великий Дипломат Єрьмак як завжди обісрався...
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11.06.2024 11:09 Відповісти
Тепер зрозуміло навішо так запрошували країни Азі і Сходу.
Таке враження, що це саміт на захист вимог росії
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11.06.2024 11:09 Відповісти
Нахєр ті страни, шо не можуть сказати шо путін-*****,?
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11.06.2024 11:10 Відповісти
оон 2 а не саміт миру
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11.06.2024 11:10 Відповісти
сенс тоді цієї клоунади ? зібратись похавати безкоштовно і кави випити ?
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11.06.2024 11:10 Відповісти
І на цій хні тряпка піариться вже 2 роки. Ну шо зефілітіки вам подобається серіал?
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11.06.2024 11:11 Відповісти
Це ще одна нагода для зЄ і його шобли покрасуватися в камуфляжних піжамах перед деякими лідерами країн світу. Може хтось
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11.06.2024 11:12 Відповісти
Гора народила мишу
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11.06.2024 11:14 Відповісти
То була навіть не миша - то був порожній пук. І взагалі те, що здавалося вагітністю, виявилося здуттям живота.
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11.06.2024 11:22 Відповісти
Що на це скаже Кулеба, який на днях дупу рвав завзято відстоював тезу, що "саміт миру -- це глобальна перемога"?
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11.06.2024 11:14 Відповісти
Потужно та змістовно

перші два пункти стосуються решти світу,
тільки останній пункт стосується Україини

навіщо було звати країни, котрі наполягали виключити решту пунктів...
якщо б позвали ще Китай та росію, то пунктів ще менше би залишилось
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11.06.2024 11:15 Відповісти
Звичайний білий шум від зеленогнід.
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11.06.2024 11:16 Відповісти
Співгромадяне, не бентежтесь. Хтось насправді очікував чогось результативного від анального блазня? Чи від лєнкі апалченкі з її клубом перших леді та серів, скумбріями та іншими шмарами. Всі питання будуть після Української перемоги.

P.S. лєнка - де скумбрія по 8 на шашлички, к***а?!
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11.06.2024 11:20 Відповісти
за "розмінування Чонгарів та шатли", гальмування розвитку ЗСУ та оборонки, мародерство, корупцію, кумівство, здачу за одну добу усього Півдня України, обезголовлення ЗСУ у критичний момент оборони, загибель тисяч українців, мільйони поламаних доль, чисельні порушення Конституції України, її законів, утиски Свободі Слова, Найвеличнівшиве Зеленське-Підєрмачне має ДОВГО сидіти за гратами разом з усією бандою зелених подєльників-мародерів, а не дороговалютні, БЕЗРЕЗУЛЬТАТИВНІ бенефіси одного дешевого актора влаштовувати...
Червінського звільніть, узурпатори зелені!
понавибирали, блін, лайна квартальского.. ідіоти
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11.06.2024 11:23 Відповісти
"говорили-балакали"! І це результат багатомісячних героїчних зусиль (дуже недешевих) нашого напівлегального Президента?!

ЦЕ ПРОВАЛ! І ПОРАЗКА! І ПЕРЕМОГА росії...
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11.06.2024 11:23 Відповісти
Ну і нахіба то шоу?! Для чого? Попіаритись, іпальниками поторгувати, відосіки познімати?
Удобище зелене, в нас справ і проблем купа, а воно то турне за позичені гроші по світу влаштовує, то нахрін кому потрібні саміти.
зЄбанати зелені, а вам то все ще не надоїло? Хоча, то ж все весело і прикольно, саме для вас, дебілів. Вже шостий рік маємо 95 квартал. Хоча, насправді, ну ніхрена ж то все несмішно і зовсім не весело...
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11.06.2024 11:25 Відповісти
Пустопорожні балачки про ніщо
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11.06.2024 11:25 Відповісти
Країни Азії та Близького сходу заробляють на війні і торгівлі з орками... звичайно що вони будуть проти...
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11.06.2024 11:28 Відповісти
Головне піар і просрали кошти ...Перднув Зеля в калюжу...
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11.06.2024 11:34 Відповісти
Як забезпечити безпеку ЗАЕС якщо там москалі?
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11.06.2024 11:34 Відповісти
Невже не ясно,що ці "проекти" які дивним чином вже є у ... "розпорядженні" ...- є ІПСО та ще одна спроба раши з приниження значення у Світі Саміту?? Ще й такий заголовок забійний!
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11.06.2024 11:40 Відповісти
та на хєра ота заява? дивні люди. головне, що парочка неголених мужичків у зелених кальсонах - один маленький нарік, інший високий - за наш рахунок "аттянутся в альпах, патаргуют їб...ами", та повернуться до неньки заробляти на фортифікаціях... ото і весь сенс!!
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11.06.2024 11:52 Відповісти
Це і є той потужний дипломатичний переможний прорив Зельоних, про який вже декілька місяців трублять не зупиняючись по всім каналам?
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11.06.2024 12:05 Відповісти
Чергова пуста говорильня,на яку Засрашка х...й ложила!
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11.06.2024 12:11 Відповісти
Це якийсь "Cаміт капітуляції".

Нам потрібер "Саміт Перемоги", а не "Саміт миру"!
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11.06.2024 12:24 Відповісти
О Б І С Р А Л И С Я. Oh, Scheisse...
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11.06.2024 12:28 Відповісти
❌ у€т@ якась , прости Господ
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11.06.2024 12:39 Відповісти
Глобальний саміт миру: спільна заява не передбачатиме заклику до виведення російських військ, - NHK Джерело: Висновок простий - Зеленський провдить самміт миру НА ПІДТРИМКУ КРЕМЛЯ
Ще й за грощі платників податків США і України.
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11.06.2024 12:50 Відповісти
Клоунятко провело по клавишам свой пипиркой🎹🤡
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11.06.2024 12:59 Відповісти
Правильно,хай залишаються,вони ж нам поганого нічого не зробили,і не зроблять..?Як це вони ,ще не додумались сформувати кінцеву заяву,про виведення всііх українських війскь,з територій які по їхній конституції,мають статус російських!І
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11.06.2024 13:02 Відповісти
"виведення всііх українських війскь,з територій які по їхній конституції,мають статус російських!" - це буде в резолюції наступного "потужного саміту справедливого миру для мальчіков в трусіках", під головуванням Кєтая, за участю росії.
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11.06.2024 14:43 Відповісти
ця "саміт миру" - узаконення окупації, повний провал зе-влади
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11.06.2024 13:20 Відповісти
Приблизно все рівно що всім натовпом перднути.Оця заява на більтше не варта.Вже двічі ООН було голусування всіх країн толку нуль !Ці п"дори путінські розуміють лише одне силу і їх треба знищувати !
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11.06.2024 13:39 Відповісти
....геніально-патужний пшик
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11.06.2024 14:03 Відповісти
скільки ще потрібно доказів, що і оон лайно, і його підмінники лайно ?

нема в світі "загальних законів для всіх" - раніше це забезпечувалось лідерством США, а тепер воно прахом пішло

епоха закінчилась
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11.06.2024 14:45 Відповісти
Короче витратили мільйони коштів платників податків, щоб Зеленський покатався по світу і отримаємо ми з цього якусь "стурбованість"
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11.06.2024 15:42 Відповісти
якщо не буде вимоги ***** йти ***** з України - то ***** такий самміт потрібний?
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11.06.2024 16:07 Відповісти
Я це бачу... Виходить зе -лідор і гаваріт : "Уважаємиє гаспада, сери і серухі, а так же леді енд джентельмени ! Січас я абасцу пєрвих трі ряда, астальниє наблюдают радугу !!! " Бурниє апладісмєнти від зєльоних і райдужних єврапєйцаф...
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11.06.2024 16:13 Відповісти
 
 