Глобальний саміт миру: спільна заява не передбачатиме заклику до виведення російських військ, - NHK

У підсумковій заяві Глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє швейцарський телеканал NHK, який посилається на проєкт фінального комюніке саміту, що є у розпорядженні редакції.

Зазначається, що такий варіант заяви пов'язаний з позицією деяких країн Азії та Близького Сходу. Але у матеріалі наголошують, що проєкт документа ще може суттєво змінитися.

За інформацією журналістів NHK, у документі будуть згадуватися лише три з десяти пунктів формули миру:

безпека атомних електростанцій;

продовольча безпека,

звільнення усіх полонених та повернення в Україну депортованих дітей.

При цьому взагалі не згадується про виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності України. І навіть більше, у проєкті спільної заяви також йдеться, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру та підкреслюється важливість участі Росії в дискусіях щодо цього.

За даними дипломатичних джерел телеканалу, решта пунктів із запропонованої Києвом "формули миру", були навмисно виключені з проєкту, оскільки у ньому враховували позицію "деяких країн Азії та Близького Сходу, що розвиваються", які зацікавлені у співпраці з Росією.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру. Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

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