15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь в Саміті миру, знизилася з 93 до 78.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Виданню цю інформацію на умовах анонімності повідомили кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки заходу.

Джерела не уточнили, які саме країни чи організації вибули зі списку учасників. Один із дипломатів не виключив, що цей список може поповнитися.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав посадовець.

Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, зауважив, що "ще є трохи часу", аби виправити ситуацію.

Офіційних коментарів від ОП та МЗС України поки немає.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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