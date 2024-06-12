УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11052 відвідувача онлайн
Новини
61 866 162

15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії знижується

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь в Саміті миру, знизилася з 93 до 78.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Виданню цю інформацію на умовах анонімності повідомили кілька дипломатів країн ЄС, знайомих із перебігом підготовки заходу.

Джерела не уточнили, які саме країни чи організації вибули зі списку учасників. Один із дипломатів не виключив, що цей список може поповнитися.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав посадовець.

Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, зауважив, що "ще є трохи часу", аби виправити ситуацію.

Офіційних коментарів від ОП та МЗС України поки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глобальний саміт миру: спільна заява не передбачатиме заклику до виведення російських військ, - NHK 

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц

Автор: 

Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74


Ішак черговий раз обісрався з своїм самітом. І не тільки з самітом. До чого причетне це чмо - там проколи та негаразди. Тупорилий ішак - баласт, ярмо на шиї країни.
показати весь коментар
12.06.2024 08:19
+70
Любителів товкти воду у ступі поменшало.
показати весь коментар
12.06.2024 08:17
+58
А що можуть організувати 5-6 менеджерів, яких ніхто не знає, крім розпилу держбюджету України?
показати весь коментар
12.06.2024 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І от на цих "перефарбованому десятку старих бтр" в 2022 році ВСУ і відбили у ворога значний шмат української землі
показати весь коментар
12.06.2024 08:50 Відповісти
Чергове бла-бла шоу з фуршетними столами
показати весь коментар
12.06.2024 08:43 Відповісти
Про що ж буде казати там наш Найвеличніший? Це просто якась інтрига, всі прямо ждуть потужної промови як ніколи ніде і ні звідки!
показати весь коментар
12.06.2024 08:43 Відповісти
В державі корупція, дермаки і татарови правлять судами і мусорами, поліція почала піаритися па школах і садках дитячих, Тешлаків відмазують...а воно вовка бреше всім. Втекли мусора в Угорщину єдини новини мовчать, Клименко досі на посаді , голова НПУ також при відсустності довіри до цієї ганебної установи. Зато піару мусорів більшає. А втікли за кордон ті хто був не згоден з керівництвом, сраколізи залишилися. Потім також втечуть...Система МВС гнила...но вова не бачить.
показати весь коментар
12.06.2024 08:45 Відповісти
А що він взагалі бачить? Такої мети не було і не буде. "Мы так не договаривались". Це ж здуріти можна, якщо зрозуміти все, до чого привів прихід до влади у 2019. Тому й запропонували такого, щоб не було чим дуріти і тримають на допінгу. Головне, щоб доза була оптимальна, бо і недостачя і передоз - критичні.
показати весь коментар
12.06.2024 09:03 Відповісти
Та заждіть.
Тепер головне, щоб Бубу не примусили підписати якусь *****, яка нам боком вилізе.

Бо цей дурень же ж, як завжди, вважає, що він там буде головним...
показати весь коментар
12.06.2024 08:46 Відповісти
Нова формула миру? Не підпише. Навішо йому. Воно і так сидить у кріслі президента без всяких там формул та інших умовностей.
показати весь коментар
12.06.2024 08:52 Відповісти
Воно то сидить у кріслі, та мета була - знищення країни. Та й крісло вже набридає, виявляється там ще й відповідальність є. Потрібно, щоб єрмак організував вічний бенефіс з оваціями і вихваляннями.
показати весь коментар
12.06.2024 09:08 Відповісти
Вже дещо підписав.

Наприклад те, що виведення військ РФ не буде повісткою самміту.
показати весь коментар
12.06.2024 09:09 Відповісти
Україні треба відмінити цю всю х..ню, нехай всі в ООН звертаються
показати весь коментар
12.06.2024 08:46 Відповісти
Так, ну, судячи з коментарів, якщо і будуть нові вибори, то вони будуть безглузді, бо русня нам точно втюхає нового зєлю замість цього протухлого, і мудрий нарід це схаває опять.
показати весь коментар
12.06.2024 08:50 Відповісти
Хуже не будет? Нехай і далі Осел сидить в кріслі Верховного Головнокомандувача?
показати весь коментар
12.06.2024 08:53 Відповісти
Я не про те.
Про те, що нам втюхають чергову пустишку.
Замість прорсійського клована - якогось суперпатріота-невігласа.
Біля якого гарантовано з'явиться черговий богданчік, а потім - черговий д'Єрьмак.
Бо не може бути водієм той, хто вперше за кермо сів.
показати весь коментар
12.06.2024 08:55 Відповісти
Ну нехай вже тоді Осел. Він знає як сидіти в кріслі та держати булаву.
показати весь коментар
12.06.2024 08:57 Відповісти
Треба дивитись не тільки на минуле людини, а і на характер, на її поведінку.
Я за зєлю саме тому не голосував, що згадав номери калага-95.
Той, хто так жартує про країну, ніколи нічого доброго для неї не зробить.
показати весь коментар
12.06.2024 08:59 Відповісти
Кому пропонуєш дивится , тим хто зєлю обрав ? (( Так вони і досі розповідають що Порошенко "уже б тричі здав " .
показати весь коментар
12.06.2024 18:38 Відповісти
міняйте назву на "розширений рамштайн", це буде зрозуміло, ілюзія "миру" нездійснена, поки існує й..бнута орда з ядерною зброєю
показати весь коментар
12.06.2024 08:54 Відповісти
Аншлагу не буде, піаніно поломилося
показати весь коментар
12.06.2024 08:55 Відповісти
Пропоную прийняти там звернення від всіх присутніх до фуйла та орди - негайно вивести війська з України, компенсувати збитки та відбудувати зруйноване!
Саміт Миру в Дії!
показати весь коментар
12.06.2024 08:56 Відповісти
І?
показати весь коментар
12.06.2024 15:51 Відповісти
...учасником більше учасником менше - какаяразніца для бєнєфіса дешевого актора...
до того ж, якщо шо, то дєрмак "по лінії ФСБ" завжди може запросити Зімбабве і Талібан, вони - перевірені спеціалісти масовки по пустопорожнім заходам
показати весь коментар
12.06.2024 08:59 Відповісти
А може приватний підприємець Миколай Петрович Ємець,прийняти участь у ГігаСаметі ?
Може ще взяти з собою Клавдію Петрівну,її на базарі сусідка може підмінити.
показати весь коментар
12.06.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2024 13:56 Відповісти
Мені здається ,що шоу переносять на світовий рівень ,причому тільки для нашої аудиторії. Заяви про кількість учасників на саміті (конференції в Берліні)--найголовніше І не важливо хто там--вождь племені.чи лідер великої впливової країни Все це перетворюється в великий ППР ( посиділи ,по---ли,роозійшлись) Важливо результат. ПРИЧОМУ ДІЄВИЙ ДЛЯ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ__ФАШИСТСЬКОЮ РАШКОЮ. Такі заходи--це просто політичний піар для деяких лідерів,для інших. ---поговорить,ну а остальних--себе показать і на других подивитись. Політика робиться в тиші і вмінні домовитись дипломатів і,ане гучних політичних заяв.
показати весь коментар
12.06.2024 09:12 Відповісти
Будь яка розумна людина, вибачте це не про це..., тут ні про розум і людина відсутня... Куди поділись стирачі...
показати весь коментар
12.06.2024 09:19 Відповісти
Все, що імпотентна зелена влада здатна робити, це Глобальне Найвеличніше Нікуя.

Глобальний саміт лідерів світу, без глобальних лідерів світу.
Глобальний саміт миру на якому питання миру обговорювати не будуть….
показати весь коментар
12.06.2024 09:22 Відповісти
зеленый Найвеличніше чмо. а ведь это не днище, днище будет впереди.
показати весь коментар
12.06.2024 15:54 Відповісти
Зеленський і його команда - алхіміки навпаки. Все до чого вони токраються перетворюється на лайно.
показати весь коментар
12.06.2024 09:25 Відповісти
І навіть обісратись, Володимир найвеличніший наш Лідер, вміє потужно
показати весь коментар
12.06.2024 09:27 Відповісти
на тому саміті миру немає речення зі словом "мир". і що це за самит? очередний розпил бюджету України.
показати весь коментар
12.06.2024 09:29 Відповісти
Огласите весь список пжлст
показати весь коментар
12.06.2024 09:32 Відповісти
декому бракує концертів оплесків та квітів.
Спрчатку ено-гастрономічні тури по світу а потім концерт.
Ну як же так не всі приїдуть!
показати весь коментар
12.06.2024 09:37 Відповісти
Никто в мире и не сосмевался что из того что задумал "великий" клоун и его помощники, как и положно ничего не получится.. Вот что писало би-би-си еще два года назад по этому поводу

2 мая 2024 года

"На протяжении последнего года дипломатические усилия Киева сконцентрированы на реализации «формулы мира Зеленского». Украинский президент не раз повторял, что только реализация всех ее десяти пунктов способна принести в его страну справедливый мир, а другие мирные планы Киев наотрез отказывается обсуждать.

Кульминация работы над «украинской формулой» - проведение «Глобального саммита мира». По замыслу украинцев, на этом мероприятии лидеры десятков стран мира должны вместе обсудить формулу Зеленского и создать на ее основе некий четкий план достижения мира, который далее будет предоставлен Москве."

Би-би-си рассказывает все, что известно о подготовке этого мероприятия, о трудностях с его организацией, и вообще чего именно стоит ожидать от первого «Глобального саммита мира», который пройдет 15-16 июня в Швейцарии

Обратите особое внимание на ключевую фразу этого шоу,это " который далее будет предоставлен Москве" То есть : кацапов нужно не уничтожать а предоставлять им бумажки из этого шоу.
показати весь коментар
12.06.2024 09:38 Відповісти
Тобто для створення "четкий план достижения мира" потрібно зібрати 90 країн, інакше ніяк.
Але як показує практика, чим більша збирається шобла, тим більший бардак і нульова ймовірність досягти реального результату.
ЗЕ думає, що ця сходка придумає йому як вирішити проблему, яку зелень вирішити самостійно не здатна. Хі-хі!
показати весь коментар
12.06.2024 13:01 Відповісти
Оно привыкло что чем больше соберется народа на его шоу, тем больше денег у него будет. А здесь не так, здесь нужно денно и ночно работать с теми,кто помогает нам в этой войне, а не собирать всех подряд. Как делал Порошенко,которому зеленые сейчас даже не дают выезжать на встречу с ними. Хотя он по факту уже 5 лет как не президент,и в принятии важных гсударственных дел не учавствует. Но его почему то панически боится клоун и кремль. Догадайтесь почему его эта мразь боится. Может быть потому что его называли Бульдозером в этих делах, а не клоуном?
показати весь коментар
13.06.2024 09:46 Відповісти
Саммит мира по Голойбаротьке
показати весь коментар
12.06.2024 09:50 Відповісти
А що за переполох ? Шо там , кажуть що китайці не приїдуть ? І бразильські абєзьяни ?
Мдя , як жаль шо на саміті не буде агрофюрера , північнокорейського біляша і іранських чебуреків .!
А ще - талібів , президента Зімбабве - Мгангагви 🤪, президента Берега Слонової Кістки , отого президента що всцикається , делегації якогось Сомалі , ... і тд. і тп. ??

Господи , на той саміт не приїде - все лайно світу , і я маю тут напитися з горя .??? 😂
показати весь коментар
12.06.2024 09:56 Відповісти
навпаки - від радості)), що світове сміття туди не поїде )))
показати весь коментар
12.06.2024 10:38 Відповісти
"...світове сміття туди не поїде..." Во главе с презом США ?
показати весь коментар
12.06.2024 11:45 Відповісти
Байден і не заявляв про свою Участь в саміті. А ті, хто відмовились то сміття.
показати весь коментар
13.06.2024 13:21 Відповісти
мда.. ********** пропаганда має свій ефект та вплив, і не тільки на імбіцилів в нашій країні а й на представників цивілізованого світу((
показати весь коментар
12.06.2024 10:37 Відповісти
Indeed. Будь-який "представник цивілізованого світу" почитає проєкт фількіної грамоти комюнікє, які всі збираються підписати, і подумає "Шозанах? Навіщо збирається той саміт??"
показати весь коментар
12.06.2024 11:12 Відповісти
Та там і ************ пропаганди не треба. Дивлячись на "зелену діпломатію" хтось замислився: "а нах.. воно мені потрібно?"
показати весь коментар
12.06.2024 11:34 Відповісти
Судячі з очікуваних результатів Україні треба теж скоріше відмовлятися і не ганьбитися...
показати весь коментар
12.06.2024 11:01 Відповісти
Для цих істот поняття "ганьба" не існує.
показати весь коментар
12.06.2024 11:37 Відповісти
А як ви собі це уявляєте? Сами збирають цей "саміт" сами ж і відмовляються?
Це ж зе з єрмаком збирають цей "саміт"...
показати весь коментар
12.06.2024 11:47 Відповісти
Та отож! Велетенської ганьби не уникнути... На радість мерзотнику путіну і його покидькам.
За такий провал дехто має поступити "як офіцер"!
показати весь коментар
12.06.2024 12:32 Відповісти
Розцілувати підлеглих жінок?
показати весь коментар
12.06.2024 17:43 Відповісти
З першоджерел.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом.
- Наших в городе много? спросил Остап напрямик. - Каково настроение? С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

- Что это значит? - спросил Ипполит Матвеевич.

- Это значит, - ответил Остап, - что вы отсталый человек.

- Почему?

- Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?
- И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?- Что же я должен делать? - простонал Ипполит Матвеевич.- Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет.
показати весь коментар
12.06.2024 11:53 Відповісти
Дивно, що ще так мало...
показати весь коментар
12.06.2024 12:45 Відповісти
А кацапи розсмерділись, жах. Як іхня моль з талібами в підері зустрілась, то це велична подія, а все іньше то фуйня, ну і ніші корисні ідіоти в дії, куди без них...
показати весь коментар
12.06.2024 12:50 Відповісти
знаю одно-весь этот хвалёный саммит будет очередной пустой говорильней!
показати весь коментар
12.06.2024 13:50 Відповісти
Ближче до ЕВ 24 з футболу буде більше - тут навіть вибір не стоїть. І навіть фано та голі ноги гниди не допоможуть.
показати весь коментар
12.06.2024 13:52 Відповісти
Нє, ну так нє можна. Дєвачькі замовлені, кінокамери напоготові, фотографи прибули для фіксації самої історичної події 21 сторіччя: виступ зєлєнСКАВО перед світом. Невже кацапи перебили та запросили до себе на баньку ? Зірка зєлєнскаво впала на ИЗЛЕТЕ ?
показати весь коментар
12.06.2024 14:03 Відповісти
я какая реакция Янэлоха ? ножкой тупнул и бу-бу-бу, обидели мышку написяли в норку
показати весь коментар
12.06.2024 15:28 Відповісти
Напалєон, хто вам в палату інтеренет провів.
показати весь коментар
12.06.2024 16:39 Відповісти
15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ Джерело:
показати весь коментар
12.06.2024 16:37 Відповісти
"Приходжу я вранці на роботу, а шеф і питає: -- Ну і де твої 20 паельєр??" 😂
показати весь коментар
12.06.2024 18:24 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩО РОССІЇ НЕ БУДЕ !) ПУТІН ЗАПУТАНИЙ )))
показати весь коментар
12.06.2024 17:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 