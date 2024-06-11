Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц
Росія не братиме участь у саміті миру у Швейцарії, оскільки російський диктатор Володимир Путін продовжує агресивну війну.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми зустрінемося з державами з усього світу на першому саміті миру для України у Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру", - сказав він.
Як наголосив Шольц, це ще не перемовини про закінчення війни, бо для цього "Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію та відвести війська".
"Проте, можливо, вдасться показати шлях яким можна покласти початок процесу, в котрому і РФ колись сидітиме за столом. Коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватися цілей в цій війні, наш меседж буде таким - ми не послабимо нашу підтримку для України, ми і далі стоїмо непохитно на боці українців", - додав канцлер Німеччини.
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Цього тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. Видання NHK отримало доступ до проекту спільної заяви. До неї увійшли лише деякі з 10 пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.
йдеться про безпеку атомних електростанцій, продовольчу безпеку, а також звільнення всіх ув'язнених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.
Однак до підсумкового документу НЕ УВІЙШЛИ : ВИВЕДЕННЯ російських війск та ВІДНОВЛЕННЯ територіальної цілісності України. У проекті спільної заяви вказується, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру, та НАГОЛОШУЄТЬСЯ НА ВАЖЛИВОСТІ УЧАСТІ КРАЇНИ-АГРЕСОРКИ В ДИСКУСІЯХ .
Арахамія, Умєров з Єрмачками та Зеленськими вже одного разу "вирішили" у Стамбулі.
Якщо цим гнидам дати ще раз щось "вирішити" - від України залишиться тільки абзац у підручнику історії.