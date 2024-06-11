Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц

Росія не братиме участь у саміті миру у Швейцарії, оскільки російський диктатор Володимир Путін продовжує агресивну війну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми зустрінемося з державами з усього світу на першому саміті миру для України у Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру", - сказав він.

Як наголосив Шольц, це ще не перемовини про закінчення війни, бо для цього "Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію та відвести війська".

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"Проте, можливо, вдасться показати шлях яким можна покласти початок процесу, в котрому і РФ колись сидітиме за столом. Коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватися цілей в цій війні, наш меседж буде таким - ми не послабимо нашу підтримку для України, ми і далі стоїмо непохитно на боці українців", - додав канцлер Німеччини.