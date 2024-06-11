России на Глобальном саммите мира не будет. Когда придет время для переговоров – решит только Украина, - Шольц
Россия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает агрессивную войну.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы встретимся с государствами со всего мира на первом саммите мира для Украины в Швейцарии. Там состоится диалог о принципах справедливого и прочного мира", - сказал он.
Как отметил Шольц, это еще не переговоры об окончании войны, потому что для этого "Путин должен дать понять, что он готов закончить свою грубую военную кампанию и отвести войска".
"Однако, возможно, удастся показать путь, которым можно положить начало процессу, в котором и РФ когда-то будет сидеть за столом. Когда наступит время для этого, решит только Украина. Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким - мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", - добавил канцлер Германии.
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Цього тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. Видання NHK отримало доступ до проекту спільної заяви. До неї увійшли лише деякі з 10 пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.
йдеться про безпеку атомних електростанцій, продовольчу безпеку, а також звільнення всіх ув'язнених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.
Однак до підсумкового документу НЕ УВІЙШЛИ : ВИВЕДЕННЯ російських війск та ВІДНОВЛЕННЯ територіальної цілісності України. У проекті спільної заяви вказується, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру, та НАГОЛОШУЄТЬСЯ НА ВАЖЛИВОСТІ УЧАСТІ КРАЇНИ-АГРЕСОРКИ В ДИСКУСІЯХ .
Арахамія, Умєров з Єрмачками та Зеленськими вже одного разу "вирішили" у Стамбулі.
Якщо цим гнидам дати ще раз щось "вирішити" - від України залишиться тільки абзац у підручнику історії.