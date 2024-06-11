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России на Глобальном саммите мира не будет. Когда придет время для переговоров – решит только Украина, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Россия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает агрессивную войну.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы встретимся с государствами со всего мира на первом саммите мира для Украины в Швейцарии. Там состоится диалог о принципах справедливого и прочного мира", - сказал он.

Как отметил Шольц, это еще не переговоры об окончании войны, потому что для этого "Путин должен дать понять, что он готов закончить свою грубую военную кампанию и отвести войска".

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"Однако, возможно, удастся показать путь, которым можно положить начало процессу, в котором и РФ когда-то будет сидеть за столом. Когда наступит время для этого, решит только Украина. Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким - мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", - добавил канцлер Германии.

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Тільки Народ України і ніяка зевлада
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11.06.2024 15:12 Ответить
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11.06.2024 15:21 Ответить
ЦІКАВО СЛУХАТИ БРЕХНЮ ,КОЛИ ЗНАЄШ ПРАВДУ :

Цього тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. Видання NHK отримало доступ до проекту спільної заяви. До неї увійшли лише деякі з 10 пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.

йдеться про безпеку атомних електростанцій, продовольчу безпеку, а також звільнення всіх ув'язнених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Однак до підсумкового документу НЕ УВІЙШЛИ : ВИВЕДЕННЯ російських війск та ВІДНОВЛЕННЯ територіальної цілісності України. У проекті спільної заяви вказується, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру, та НАГОЛОШУЄТЬСЯ НА ВАЖЛИВОСТІ УЧАСТІ КРАЇНИ-АГРЕСОРКИ В ДИСКУСІЯХ .
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11.06.2024 15:25 Ответить
Схоже на те що Зеленський вже погодився на перемовини ....
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11.06.2024 15:30 Ответить
Якби ж то вирішувала Україна, а не зелені москальські запроданці та шути горохові.
Арахамія, Умєров з Єрмачками та Зеленськими вже одного разу "вирішили" у Стамбулі.
Якщо цим гнидам дати ще раз щось "вирішити" - від України залишиться тільки абзац у підручнику історії.
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11.06.2024 15:26 Ответить
Ну то тепер ви дійшли до тями що не слід обирати до влади з роду -племіні неукраїнців? Вони тут на тимчасовому проживанні а Батьківщина їхня не Україна а десь там за кордоном. І їм ця Україна десь далеко в дупі. Із них виходять прекрасні міняйли, лихварі, банкіри, маляри, адвокати, лікарі, музики, клоуни і аж ніяк не президенти-патріоти України. У них в голові тільки ЗИСК та ЛИХВА. А ми чомусь уперто мріємо що вони такі розумні і свій розум застосують для нашого блага. А в реультаті як сказав один з них---МАЄМО ТЕ ЩО МАЄМО. Бо на території Західної України в селі в 1937р ніколи хлопчика не називали ЛЕОНІДОМ. Був Левко, Лев, Леон та Лейба. Я розпитував своїх дідуся і бабусю чи в селах були за часів польської окупації до 1939 р Леоніди. А у відповідь або Левко або Лейба, а в місті міг бути ще й Леон
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11.06.2024 16:20 Ответить
 
 