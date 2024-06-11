России на Глобальном саммите мира не будет. Когда придет время для переговоров – решит только Украина, - Шольц

Россия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии, поскольку российский диктатор Владимир Путин продолжает агрессивную войну.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы встретимся с государствами со всего мира на первом саммите мира для Украины в Швейцарии. Там состоится диалог о принципах справедливого и прочного мира", - сказал он.

Как отметил Шольц, это еще не переговоры об окончании войны, потому что для этого "Путин должен дать понять, что он готов закончить свою грубую военную кампанию и отвести войска".

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"Однако, возможно, удастся показать путь, которым можно положить начало процессу, в котором и РФ когда-то будет сидеть за столом. Когда наступит время для этого, решит только Украина. Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким - мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", - добавил канцлер Германии.