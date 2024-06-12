Надежды на участие Китая в Саммите мира призрачны, - Никифоров

Не стоит надеяться на участие Китая в Глобальном Саммите мира, который вскоре состоится в Швейцарии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

По его словам, Китай до сих пор не подтвердил, что его делегация будет участвовать в саммите. Поэтому, как сказал Никифоров, "надежды на то, что китайская делегация будет участвовать в саммите, являются призрачными".

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.