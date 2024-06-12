РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10025 посетителей онлайн
Новости
2 787 34

Надежды на участие Китая в Саммите мира призрачны, - Никифоров

Речник Зеленського Сергій Никифоров

Не стоит надеяться на участие Китая в Глобальном Саммите мира, который вскоре состоится в Швейцарии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Громадське".

По его словам, Китай до сих пор не подтвердил, что его делегация будет участвовать в саммите. Поэтому, как сказал Никифоров, "надежды на то, что китайская делегация будет участвовать в саммите, являются призрачными".

Также читайте: Зеленский горько разочарован отказом Китая от саммита мира в Швейцарии, - Der Spiegel

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Китая не будет на Глобальном саммите мира

По данным СМИ, Китай подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном мирном саммите, который состоится в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без позитива воспринимает этот факт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Китая обусловлена ожиданием, чем закончится война, развязанная Россией против Украины, потому что от этого зависят дальнейшие действия КНР.

Автор: 

Китай (2987) Сергей Никифоров (156) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Дегенерат та крадій з жОПи.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23
+15
Примарним є сам т.з саміт. Тупорилий ішак вчергове обісрався, що і не дивно.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23
+14
Нікіфоров тупо сидить на державній зарплаті і ні**я не робить.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо за ісусик?
показать весь комментарий
12.06.2024 07:22 Ответить
Дегенерат та крадій з жОПи.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23 Ответить
Бекае-мекае - недалеко вiдкотився вiд зешлепера.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:34 Ответить
*****.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:39 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 08:32 Ответить
Золоті слова…

Але розуміе він що це означае і що Україна повинна обмежети контакти з кітаем?
показать весь комментарий
12.06.2024 07:22 Ответить
Примарним є сам т.з саміт. Тупорилий ішак вчергове обісрався, що і не дивно.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23 Ответить
Нікіфоров тупо сидить на державній зарплаті і ні**я не робить.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:23 Ответить
Чому не робить , нікіфорофф тупо перебиває журналістів які ставлять зеленському незручні запитання (зручні питання скінчились)
показать весь комментарий
12.06.2024 08:06 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 07:25 Ответить
Бідоносець..
показать весь комментарий
12.06.2024 07:35 Ответить
путин своей войной укрепляет НАТО!

Если страны НАТО раньше тратили на оборонку 1% от ВВП, то сейчас они тратят 2%!

Страны НАТО вооружаются, увеличивают количество армии, массово закупают оружие!

Выгодно ли Китаю усиление НАТО? Нет! Так как Китай считает НАТО своим противником.

Чем дольше путин будет вести войну - тем больше будет усиливаться НАТО!

Поэтому Китай должен приструнить путина и заставить его сматывать удочки.

Нашему МЗС нужно донести эту позицию до Китая.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:38 Ответить
Довести позіцію до союзника рашці,це те саме,що алкоголіку розповідати про пагубність спиртного.
показать весь комментарий
12.06.2024 07:50 Ответить
Навіть агрохімія не вмовив своїх жовтопиких дружбанів?
показать весь комментарий
12.06.2024 07:38 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
12.06.2024 08:00 Ответить
Примарними взагалі є надії на цей саміт - авантюру Єрмака з фсб для здачі України.
показать весь комментарий
12.06.2024 08:04 Ответить
Боже, яка сумна новина ..
показать весь комментарий
12.06.2024 08:06 Ответить
Точно, тепер китайці не будуть вчити напам'ять цитати найвеличнішого Лідора в світі. І навіть не будуть знати ... Лідора.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:40 Ответить
Найвеличніший думає, що він може органіщувати щось більш глобальне і дієве ніж в рамках ООН. Але замість того, щоб розвивати успіх, досягнутий в рамках ООН він почав зменшувати вимоги України до 3-х пунктів, де немає ні виведення військ кацапстану, ні санкцій, ні репарацій, тобто, нічого з головного, що є в резолюціях ООН (яке б воно не було, але воно проголосувало ключові рішення щодо війни проти України). А найвеличніший тупо чи спеціально зливає ті рішення в унітаз)
показать весь комментарий
12.06.2024 08:14 Ответить
дЄрмак переконав свого підопитного кролика, що він потужніший за ООН. Тепер Лідор буде носитись по світу з промовами про Бахмут фортецю або я не здав жодного метра своєї (наголошую своєї) землі. А ШО ? Він як завжди нічого не обіцяв, не крав, і не брехав.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:43 Ответить
Аргентина відмовилась,шукають на що замінити "муку",була надія на китайську синтетику,бо легалізований канабіс вже не вставляє "наполеончика",а Китай послав Єрмака.Що ж тепер робити,до кого бігти за марафєтом?Може треба бубочці підписати "гарантії безпеки" з афганським Талібаном?
показать весь комментарий
12.06.2024 08:15 Ответить
Цікаво чому
Може тому що китайози наш ворог ?
Може тому що войовничий запал кацапів давно би згас, якби не постійне підживлення китайозами ? Вони фактично утримають срасію.
Що іще вам треба ?
показать весь комментарий
12.06.2024 08:22 Ответить
Україні ворог, а Єрмаку джерело халявних грошей.
показать весь комментарий
12.06.2024 08:49 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
12.06.2024 08:36 Ответить
Китайці не зацікавлені у мирі. Вони отримують прибутки від війни.
показать весь комментарий
12.06.2024 08:46 Ответить
А от цікаво хто у світі не отримує прибутки від українсько-кацапської війни ? Крім простих українців та воїнів. зеєлєнская ? Не повірю ! дЄрмак ? Та ви здуріли вже. США чи Шольц ? Ага, вони взимку сніг не продадуть задурно.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:38 Ответить
Тільки зараз стало зрозуміло нащо потрібен спікер найпотужнейшого спікера: виходити з сумним **...м та говорити речі, які не новина вже з неділю
показать весь комментарий
12.06.2024 08:51 Ответить
Китай не хоче з шулєрами і нелегітимом зустрічатися
показать весь комментарий
12.06.2024 10:02 Ответить
навіщо той саміт, якщо питання закінчення війни та виводу кацовійськ з України навіть не буде розглядатися? який це саміт миру?
просто актьорішка хоче чергових овацій......
показать весь комментарий
12.06.2024 10:07 Ответить
А ти зроби селфі, де карті Китаю язик, або "фак" показуєш. Звична справа. Зразу прорив у дружніх стосунках.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:24 Ответить
Китай зацікавлений забити стрілку США на найвищому рівні, його не цікавлять Науру, Берег слонової кістки, і що там ще збереться на самміт.
показать весь комментарий
12.06.2024 11:30 Ответить
Погано працює оцей Никифоров ! Дуже погано ! Си треба було заманити. Що він не знає чим ? То який він секретар.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:34 Ответить
 
 