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Надії на участь Китаю у Саміті миру є примарними, - Никифоров

Речник Зеленського Сергій Никифоров

Не варто сподіватися на участь Китаю у Глобальному Саміті миру, що невдовзі відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у етері телемаратону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, Китай досі не підтвердив, що його делегація братиме участь у саміті. Тож, як сказав Никифоров, "надії на те, що китайська делегація братиме участь у саміті, є примарними".

Також читайте: Участь Китаю в Саміті миру могла би бути корисною, - Держдепартамент США

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.

Автор: 

Китай (4618) Сергій Никифоров (162) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+19
Дегенерат та крадій з жОПи.
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12.06.2024 07:23
+15
Примарним є сам т.з саміт. Тупорилий ішак вчергове обісрався, що і не дивно.
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12.06.2024 07:23
+14
Нікіфоров тупо сидить на державній зарплаті і ні**я не робить.
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12.06.2024 07:23
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Шо за ісусик?
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12.06.2024 07:22 Відповісти
Дегенерат та крадій з жОПи.
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12.06.2024 07:23 Відповісти
Бекае-мекае - недалеко вiдкотився вiд зешлепера.
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12.06.2024 07:34 Відповісти
*****.
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12.06.2024 07:39 Відповісти
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12.06.2024 08:32 Відповісти
Золоті слова…

Але розуміе він що це означае і що Україна повинна обмежети контакти з кітаем?
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12.06.2024 07:22 Відповісти
Примарним є сам т.з саміт. Тупорилий ішак вчергове обісрався, що і не дивно.
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12.06.2024 07:23 Відповісти
Нікіфоров тупо сидить на державній зарплаті і ні**я не робить.
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12.06.2024 07:23 Відповісти
Чому не робить , нікіфорофф тупо перебиває журналістів які ставлять зеленському незручні запитання (зручні питання скінчились)
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12.06.2024 08:06 Відповісти
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12.06.2024 07:25 Відповісти
Бідоносець..
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12.06.2024 07:35 Відповісти
путин своей войной укрепляет НАТО!

Если страны НАТО раньше тратили на оборонку 1% от ВВП, то сейчас они тратят 2%!

Страны НАТО вооружаются, увеличивают количество армии, массово закупают оружие!

Выгодно ли Китаю усиление НАТО? Нет! Так как Китай считает НАТО своим противником.

Чем дольше путин будет вести войну - тем больше будет усиливаться НАТО!

Поэтому Китай должен приструнить путина и заставить его сматывать удочки.

Нашему МЗС нужно донести эту позицию до Китая.
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12.06.2024 07:38 Відповісти
Довести позіцію до союзника рашці,це те саме,що алкоголіку розповідати про пагубність спиртного.
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12.06.2024 07:50 Відповісти
Навіть агрохімія не вмовив своїх жовтопиких дружбанів?
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12.06.2024 07:38 Відповісти
Шапіто...
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12.06.2024 08:00 Відповісти
Примарними взагалі є надії на цей саміт - авантюру Єрмака з фсб для здачі України.
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12.06.2024 08:04 Відповісти
Боже, яка сумна новина ..
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12.06.2024 08:06 Відповісти
Точно, тепер китайці не будуть вчити напам'ять цитати найвеличнішого Лідора в світі. І навіть не будуть знати ... Лідора.
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12.06.2024 14:40 Відповісти
Найвеличніший думає, що він може органіщувати щось більш глобальне і дієве ніж в рамках ООН. Але замість того, щоб розвивати успіх, досягнутий в рамках ООН він почав зменшувати вимоги України до 3-х пунктів, де немає ні виведення військ кацапстану, ні санкцій, ні репарацій, тобто, нічого з головного, що є в резолюціях ООН (яке б воно не було, але воно проголосувало ключові рішення щодо війни проти України). А найвеличніший тупо чи спеціально зливає ті рішення в унітаз)
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12.06.2024 08:14 Відповісти
дЄрмак переконав свого підопитного кролика, що він потужніший за ООН. Тепер Лідор буде носитись по світу з промовами про Бахмут фортецю або я не здав жодного метра своєї (наголошую своєї) землі. А ШО ? Він як завжди нічого не обіцяв, не крав, і не брехав.
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12.06.2024 14:43 Відповісти
Аргентина відмовилась,шукають на що замінити "муку",була надія на китайську синтетику,бо легалізований канабіс вже не вставляє "наполеончика",а Китай послав Єрмака.Що ж тепер робити,до кого бігти за марафєтом?Може треба бубочці підписати "гарантії безпеки" з афганським Талібаном?
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12.06.2024 08:15 Відповісти
Цікаво чому
Може тому що китайози наш ворог ?
Може тому що войовничий запал кацапів давно би згас, якби не постійне підживлення китайозами ? Вони фактично утримають срасію.
Що іще вам треба ?
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12.06.2024 08:22 Відповісти
Україні ворог, а Єрмаку джерело халявних грошей.
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12.06.2024 08:49 Відповісти
Идиот.
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12.06.2024 08:36 Відповісти
Китайці не зацікавлені у мирі. Вони отримують прибутки від війни.
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12.06.2024 08:46 Відповісти
А от цікаво хто у світі не отримує прибутки від українсько-кацапської війни ? Крім простих українців та воїнів. зеєлєнская ? Не повірю ! дЄрмак ? Та ви здуріли вже. США чи Шольц ? Ага, вони взимку сніг не продадуть задурно.
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12.06.2024 14:38 Відповісти
Тільки зараз стало зрозуміло нащо потрібен спікер найпотужнейшого спікера: виходити з сумним **...м та говорити речі, які не новина вже з неділю
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12.06.2024 08:51 Відповісти
Китай не хоче з шулєрами і нелегітимом зустрічатися
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12.06.2024 10:02 Відповісти
навіщо той саміт, якщо питання закінчення війни та виводу кацовійськ з України навіть не буде розглядатися? який це саміт миру?
просто актьорішка хоче чергових овацій......
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12.06.2024 10:07 Відповісти
А ти зроби селфі, де карті Китаю язик, або "фак" показуєш. Звична справа. Зразу прорив у дружніх стосунках.
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12.06.2024 11:24 Відповісти
Китай зацікавлений забити стрілку США на найвищому рівні, його не цікавлять Науру, Берег слонової кістки, і що там ще збереться на самміт.
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12.06.2024 11:30 Відповісти
Погано працює оцей Никифоров ! Дуже погано ! Си треба було заманити. Що він не знає чим ? То який він секретар.
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12.06.2024 14:34 Відповісти
 
 