Надії на участь Китаю у Саміті миру є примарними, - Никифоров

Не варто сподіватися на участь Китаю у Глобальному Саміті миру, що невдовзі відбудеться у Швейцарії.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у етері телемаратону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, Китай досі не підтвердив, що його делегація братиме участь у саміті. Тож, як сказав Никифоров, "надії на те, що китайська делегація братиме участь у саміті, є примарними".

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії планує 15-16 червня провести дводенну конференцію, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Наразі відомо про 107 країн та міжнародних організацій, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Китаю не буде на Глобальному саміті миру

За даними ЗМІ, Китай підтвердив, що не братиме участі у Глобальному мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає цей факт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від цього залежать подальші дії КНР.