Участь Китаю в Саміті миру могла би бути корисною, - Держдепартамент США
Участь делегації Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії могла би бути корисною.
Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, ми заохочували би Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх зустрічах (у інших форматах. – Ред.), і на нашу думку, їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була би корисною і в цьому випадку",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.
Водночас, він висловив позицію, що китайська сторона може вжити інших кроків, які принесли би не меншу користь. Міллер уточнив, що має на увазі припинення допомоги з боку китайських компаній російському оборонно-промисловому комплексу.
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Навряд Китай припинить допомогати режиму війскових злочинців Кремля. Це треба визнати ЕС та США з Британією й робити відповідні кроки.
Китай не буде різко обмежувати свою економічну підтримку Росії, а шукатиме більш приховані канали її надання - через транзит та транзакції через треті країни.
Свіжозареєстроване, ну ти хоча б свій недоязиг вивчило....
ОТТАКА ХНЯ МАЛЯТА! Нетільки в Україні Кремль Козирем рулить , куди які військові надходження на фронтах подавати . Тепер правда генерал Каволи візьме у свої руки прапорець логістичных розведень надходжень для ЗСУ від партнерів
Це все тут за посиланнями
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
https://www.youtube.com/watch?v=BPDmfblbJQQ&t=13s