Участь Китаю в Саміті миру могла би бути корисною, - Держдепартамент США

Участь делегації Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії могла би бути корисною.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми заохочували би Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх зустрічах (у інших форматах. – Ред.), і на нашу думку, їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була би корисною і в цьому випадку",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Водночас, він висловив позицію, що китайська сторона може вжити інших кроків, які принесли би не меншу користь. Міллер уточнив, що має на увазі припинення допомоги з боку китайських компаній російському оборонно-промисловому комплексу.