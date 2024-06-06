УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8532 відвідувача онлайн
Новини
905 9

Участь Китаю в Саміті миру могла би бути корисною, - Держдепартамент США

Державний департамент США

Участь делегації Китаю в Глобальному саміті миру у Швейцарії могла би бути корисною.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, ми заохочували би Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх зустрічах (у інших форматах. – Ред.), і на нашу думку, їхня присутність була корисною. Ми вважаємо, що їхня присутність була би корисною і в цьому випадку",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Китай провели політичні консультації

Водночас, він висловив позицію, що китайська сторона може вжити інших кроків, які принесли би не меншу користь. Міллер уточнив, що має на увазі припинення допомоги з боку китайських компаній російському оборонно-промисловому комплексу.

Автор: 

Держдепартамент США (1629) Китай (4600)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужною 🤭
показати весь коментар
06.06.2024 23:32 Відповісти
зараз комуняки знову заскавунчать, що не підливають масла у вогонь. )
показати весь коментар
06.06.2024 23:34 Відповісти
Чим корисною?
Навряд Китай припинить допомогати режиму війскових злочинців Кремля. Це треба визнати ЕС та США з Британією й робити відповідні кроки.
показати весь коментар
06.06.2024 23:35 Відповісти
Китай і Росія діють узгоджено, щоб підірвати нинішню глобальну систему. ці дві країни також прагнуть захистити свої економіки з прицілом на майбутнє, оскільки вони від'єднуються від Заходу в рамках нового багатополярного геополітичного порядку.

Китай не буде різко обмежувати свою економічну підтримку Росії, а шукатиме більш приховані канали її надання - через транзит та транзакції через треті країни.
показати весь коментар
06.06.2024 23:42 Відповісти
> то всё четно.

Свіжозареєстроване, ну ти хоча б свій недоязиг вивчило....
показати весь коментар
07.06.2024 00:07 Відповісти
США. Джонсон ввів двох надзвичайно протрампістських конгресменів (по нашому, це як Безуглу та Татарова) в одну з найсекретніших у державі комісій Палати представників - комісію з розвідки та контррозвідки. Один з них вірний лікар Трампа та найзапекліший борець у Конгресі за невизнаня минулих виборів з перемогою Байдена.
ОТТАКА ХНЯ МАЛЯТА! Нетільки в Україні Кремль Козирем рулить , куди які військові надходження на фронтах подавати . Тепер правда генерал Каволи візьме у свої руки прапорець логістичных розведень надходжень для ЗСУ від партнерів
Це все тут за посиланнями
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k

https://www.youtube.com/watch?v=BPDmfblbJQQ&t=13s
показати весь коментар
07.06.2024 05:39 Відповісти
 
 