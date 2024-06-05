Україна та Китай провели політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Україну представляв перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга, а Китай - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.

"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю", - йдеться в повідомленні.

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Сибіга розповів співрозмовнику про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Андрій Сибіга наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є формула миру Президента Володимира Зеленського.

В рамках робочого візиту до Пекіну відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу", - додали в МЗС.

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