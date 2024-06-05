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Україна та Китай провели політичні консультації

Китай та Україна провели політичні консультації

Україна та Китай провели політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Україну представляв перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга, а Китай - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.

"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю", - йдеться в повідомленні.

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Сибіга розповів співрозмовнику про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії.

"Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Андрій Сибіга наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є формула миру Президента Володимира Зеленського.

В рамках робочого візиту до Пекіну відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу", - додали в МЗС.

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Автор: 

Китай (4600) МЗС (4123) Сибіга Андрій (407)


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Топ коментарі
+17
Найбезглуздіше збіговисько. Пиятика за сільським клубом після дискотеки має більший сенс.
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05.06.2024 17:30
+17
Єрмачня продовжує загравати з комуняками.
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05.06.2024 17:32
+14
Можна ще Хламідію підтягнути ,щоб розповів ,що Китай - круто
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05.06.2024 17:39
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05.06.2024 17:23 Відповісти
Андрій Сибіга-ексзам Єомака
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05.06.2024 17:23 Відповісти
Найбезглуздіше збіговисько. Пиятика за сільським клубом після дискотеки має більший сенс.
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05.06.2024 17:30 Відповісти
Єрмачня продовжує загравати з комуняками.
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05.06.2024 17:32 Відповісти
Можна ще Хламідію підтягнути ,щоб розповів ,що Китай - круто
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05.06.2024 17:39 Відповісти
Давідка такой молодой і мудрий Кетай впєрєді.
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06.06.2024 01:16 Відповісти
Обговорювали упаковку з великою дупою для України.
Щоб оформлення виглядало цілком переможним.
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05.06.2024 17:34 Відповісти
Це тільки означає, що Зеля та Єрмак мають намір зійтись з рашею та китайцями десь посередині. Яку/які області України їм буде не шкода віддати?
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05.06.2024 17:40 Відповісти
їм ?
вони всі здадуть !
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05.06.2024 20:34 Відповісти
З посіпаками *уйла про співпрацю домовляються?
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05.06.2024 17:44 Відповісти
ви здається перепутали хто чий посіпака
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05.06.2024 18:04 Відповісти
Какого ***!
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05.06.2024 18:03 Відповісти
Сейчас я хотел бы заметить очень важный момент - цензор и другие сейчас внимательно следят за событиями в мире. И я вижу руки клоуна, освоевшего жонглирование - как-будто они что-то решают в китае, но самом деле в омане уже сдаёт нас. А путлер так и хочет завершить потому, что если не завершит, тогда на олимпиаде все о нём будут говорить, как о террористе. Но не даст он этого сделать. Спешит путлер, а артист подыгрывает.
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05.06.2024 18:37 Відповісти
Вообщето Катар. В Оман посоветовали не лететь - паливно
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06.06.2024 00:29 Відповісти
Ото і всі консультації
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05.06.2024 19:59 Відповісти
у комуністів тут мало симпатиків
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05.06.2024 22:50 Відповісти
На пустословие деньги тратят! Банкет, еда, билеты, аренда помещения и т.д.
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06.06.2024 00:28 Відповісти
А сибіга френч з кедами вдів чи все таки краватку. Он Хламідія у френчі геть як кетаєць.
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06.06.2024 01:23 Відповісти
Путін подобається китайцям тому що він не менш вузькоглазий ніж вони. Не знаю чи він такий від природи чи прикидається. Але на всіх ******** відео він дивиться через вкрай вузенькі щілини.
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06.06.2024 06:46 Відповісти
 
 