Україна та Китай провели політичні консультації
Україна та Китай провели політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Україну представляв перший заступник глави МЗС Андрій Сибіга, а Китай - заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун.
"Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю", - йдеться в повідомленні.
Сибіга розповів співрозмовнику про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії.
"Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні. Андрій Сибіга наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є формула миру Президента Володимира Зеленського.
В рамках робочого візиту до Пекіну відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу", - додали в МЗС.
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