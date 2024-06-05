Украина и Китай провели политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Украину представлял первый заместитель главы МИД Андрей Сибига, а Китай - заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций.

Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая", - говорится в сообщении.

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Сибига рассказал собеседнику о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Украинской стороной была выражена надежда, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине. Андрей Сибига отметил, что единственной основой для достижения такого мира является формула мира Президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу", - добавили в МИД.

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