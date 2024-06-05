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Украина и Китай провели политические консультации

Китай та Україна провели політичні консультації

Украина и Китай провели политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Украину представлял первый заместитель главы МИД Андрей Сибига, а Китай - заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций.

Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая", - говорится в сообщении.

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Сибига рассказал собеседнику о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Украинской стороной была выражена надежда, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине. Андрей Сибига отметил, что единственной основой для достижения такого мира является формула мира Президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу", - добавили в МИД.

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Автор: 

Китай (2971) МИД (6949) Сибига Андрей (398)


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Топ комментарии
+17
Найбезглуздіше збіговисько. Пиятика за сільським клубом після дискотеки має більший сенс.
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05.06.2024 17:30
+17
Єрмачня продовжує загравати з комуняками.
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05.06.2024 17:32
+14
Можна ще Хламідію підтягнути ,щоб розповів ,що Китай - круто
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05.06.2024 17:39
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05.06.2024 17:23 Ответить
Андрій Сибіга-ексзам Єомака
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05.06.2024 17:23 Ответить
Найбезглуздіше збіговисько. Пиятика за сільським клубом після дискотеки має більший сенс.
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05.06.2024 17:30 Ответить
Єрмачня продовжує загравати з комуняками.
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05.06.2024 17:32 Ответить
Можна ще Хламідію підтягнути ,щоб розповів ,що Китай - круто
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05.06.2024 17:39 Ответить
Давідка такой молодой і мудрий Кетай впєрєді.
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06.06.2024 01:16 Ответить
Обговорювали упаковку з великою дупою для України.
Щоб оформлення виглядало цілком переможним.
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05.06.2024 17:34 Ответить
Це тільки означає, що Зеля та Єрмак мають намір зійтись з рашею та китайцями десь посередині. Яку/які області України їм буде не шкода віддати?
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05.06.2024 17:40 Ответить
їм ?
вони всі здадуть !
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05.06.2024 20:34 Ответить
З посіпаками *уйла про співпрацю домовляються?
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05.06.2024 17:44 Ответить
ви здається перепутали хто чий посіпака
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05.06.2024 18:04 Ответить
Какого ***!
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05.06.2024 18:03 Ответить
Сейчас я хотел бы заметить очень важный момент - цензор и другие сейчас внимательно следят за событиями в мире. И я вижу руки клоуна, освоевшего жонглирование - как-будто они что-то решают в китае, но самом деле в омане уже сдаёт нас. А путлер так и хочет завершить потому, что если не завершит, тогда на олимпиаде все о нём будут говорить, как о террористе. Но не даст он этого сделать. Спешит путлер, а артист подыгрывает.
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05.06.2024 18:37 Ответить
Вообщето Катар. В Оман посоветовали не лететь - паливно
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06.06.2024 00:29 Ответить
Ото і всі консультації
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05.06.2024 19:59 Ответить
у комуністів тут мало симпатиків
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05.06.2024 22:50 Ответить
На пустословие деньги тратят! Банкет, еда, билеты, аренда помещения и т.д.
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06.06.2024 00:28 Ответить
А сибіга френч з кедами вдів чи все таки краватку. Он Хламідія у френчі геть як кетаєць.
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06.06.2024 01:23 Ответить
Путін подобається китайцям тому що він не менш вузькоглазий ніж вони. Не знаю чи він такий від природи чи прикидається. Але на всіх ******** відео він дивиться через вкрай вузенькі щілини.
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06.06.2024 06:46 Ответить
 
 