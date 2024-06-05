Разведка РФ по всему миру ищет компоненты для военного производства. Большинство из них находят в КНР, - замглавы Минфина США

Российская разведка по всему миру ищет компоненты для военного производства. В частности, речь идет о микроэлектронике и микрочипах для ракет и дронов. Большинство из товаров двойного назначения для своего ВПК России удается найти в Китае.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, который в американском правительстве ответственен за санкции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Адейемо, Россия способна производить оружие в необходимых ей масштабах для войны против Украины только потому, что она получает товары двойного назначения из Китая.

Он отметил, что США и европейские союзники должны поставить главного парнера РФ - Китай перед выбором: поддерживать экономические отношения с западным миром, или продавать товары двойного назначения России.

"Компании и лица в Китае, которые продают эти товары России, должны сделать выбор: либо вести бизнес с нашим союзом, который представляет 50% мировой экономики, либо они могут продолжать вести бизнес с российским военным комплексом", - заявил заместитель главы Минфина США.

Также читайте: Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times

Адейемо выразил надежду, что союзники будут активно действовать, чтобы лишить Россию возможности получать товары двойного назначения. Поскольку, как отметил американский чиновник, укрепление российской военной машины угрожает не только Украине, но и странам НАТО.

"Я убежден, что союзники, включая европейцев, должны быть готовы предпринимать действия, если наши слова не убеждают Китай изменить поведение... Думаю, европейские союзники и партнеры готовы делать все возможное, чтобы Россия не имела доступа к этим товарам, и я ожидаю, что в последующие недели и месяцы мы сделаем совместные шаги, чтобы предоставить Украине как нужное оружие, так и нужные деньги, чтобы продолжать себя защищать", - заявил заместитель главы Минфина США.

Напомним, что 29 мая Уолли Адейемо находился с визитом в Украине.

К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это напрямую влияет на ситуацию на поле боя.

Читайте также: Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль на Саммите мира, но помогает РФ восстановить оборонно-промышленную базу, - Госдеп