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Новости Война
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Разведка РФ по всему миру ищет компоненты для военного производства. Большинство из них находят в КНР, - замглавы Минфина США

Розвідка РФ по всьому світу шукає компоненти для військового виробництва

Российская разведка по всему миру ищет компоненты для военного производства. В частности, речь идет о микроэлектронике и микрочипах для ракет и дронов. Большинство из товаров двойного назначения для своего ВПК России удается найти в Китае.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, который в американском правительстве ответственен за санкции, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Адейемо, Россия способна производить оружие в необходимых ей масштабах для войны против Украины только потому, что она получает товары двойного назначения из Китая.

Он отметил, что США и европейские союзники должны поставить главного парнера РФ - Китай перед выбором: поддерживать экономические отношения с западным миром, или продавать товары двойного назначения России.

"Компании и лица в Китае, которые продают эти товары России, должны сделать выбор: либо вести бизнес с нашим союзом, который представляет 50% мировой экономики, либо они могут продолжать вести бизнес с российским военным комплексом", - заявил заместитель главы Минфина США.

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Адейемо выразил надежду, что союзники будут активно действовать, чтобы лишить Россию возможности получать товары двойного назначения. Поскольку, как отметил американский чиновник, укрепление российской военной машины угрожает не только Украине, но и странам НАТО.

"Я убежден, что союзники, включая европейцев, должны быть готовы предпринимать действия, если наши слова не убеждают Китай изменить поведение... Думаю, европейские союзники и партнеры готовы делать все возможное, чтобы Россия не имела доступа к этим товарам, и я ожидаю, что в последующие недели и месяцы мы сделаем совместные шаги, чтобы предоставить Украине как нужное оружие, так и нужные деньги, чтобы продолжать себя защищать", - заявил заместитель главы Минфина США.

Напомним, что 29 мая Уолли Адейемо находился с визитом в Украине.

К слову, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что поддержка со стороны Китая позволяет России укреплять свою военно-промышленную базу, а это напрямую влияет на ситуацию на поле боя.

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Автор: 

Китай (2971) россия (95526) Минфин США (68)


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Бвльшість у КНР, але основні у США, Японії, Канаді і тд.
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04.06.2024 23:43 Ответить
Весь мир видел как США бежали из Афганистана. Весь мир видит как США позволяют Ирану прикрываться своими прокси и наносить удары по американским военным. После такого слова представителей США ничего не значат. Это как если ботаник обещает гопнику пожаловаться на него своей мамке.
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05.06.2024 00:13 Ответить
китайці сприймають слова лише як слова...
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05.06.2024 00:14 Ответить
Підари шукайте компоненти вам все рівно *****
підари не шукайте компоненти вам все рівно *****
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05.06.2024 00:15 Ответить
а тим часом ОПа "найвеличнішого просрочєного" по всьому світу шукає екзотичні країни для "саміта міра"...
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05.06.2024 00:40 Ответить
Расслабили булки, теперь всякая погань плюёт на вас с большой колокольни.
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05.06.2024 09:28 Ответить
 
 