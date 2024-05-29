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Заместитель главы Минфина США Адейемо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Сегодня, 29 мая, в Киев прибыл заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать заместителя министра финансов США Уолли Адейемо в Киеве, где он встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, наши следующие шаги по усилению санкций и усилия, направленные на получение прибыли от замороженных российских активов", - говорится в сообщении.

Как писало Reuters, во время визита Адейемо встретится с помощниками президента Владимира Зеленского, учеными, а также группами гражданского общества. В частности, он проведет переговоры с чиновниками относительно будущих планов усиления санкций против России.

Заступник глави Мінфіну США Адейемо прибув до Києва 29 травня

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визит (3088) Киев (25577) США (26844) Минфин США (68)


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..." Куди гроші діваються?!"...
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29.05.2024 13:35 Ответить
извечный вопрос- откуда берется пыль и куда девается бабло
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29.05.2024 14:09 Ответить
капець шмигалю.
тепер буде бігати за кожним підписом до представника дорослих дядєй і тьоть, бо вже ні в які ворота не лізе, це правління.
хтось, ще вважає, зе!пересідента президентом?
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29.05.2024 13:40 Ответить
к нам єдєт ревізор ))
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29.05.2024 13:42 Ответить
..для вора, эти страшнее ревизора..
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29.05.2024 14:08 Ответить
Нехай залишається працювати в Кабміні, буде там хоч одна людина, що розуміється в економіці та фінансах.
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29.05.2024 14:08 Ответить
заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо. Джерело:
*******
Адейемо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 16:26 Ответить
 
 