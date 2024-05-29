Заместитель главы Минфина США Адейемо прибыл с визитом в Киев. ФОТО
Сегодня, 29 мая, в Киев прибыл заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо.
Об этом сообщает посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рады приветствовать заместителя министра финансов США Уолли Адейемо в Киеве, где он встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, наши следующие шаги по усилению санкций и усилия, направленные на получение прибыли от замороженных российских активов", - говорится в сообщении.
Как писало Reuters, во время визита Адейемо встретится с помощниками президента Владимира Зеленского, учеными, а также группами гражданского общества. В частности, он проведет переговоры с чиновниками относительно будущих планов усиления санкций против России.
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тепер буде бігати за кожним підписом до представника дорослих дядєй і тьоть, бо вже ні в які ворота не лізе, це правління.
хтось, ще вважає, зе!пересідента президентом?
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Адейемо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.
Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.
У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.