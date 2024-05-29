Заместитель главы Минфина США Адейемо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

Сегодня, 29 мая, в Киев прибыл заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать заместителя министра финансов США Уолли Адейемо в Киеве, где он встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, наши следующие шаги по усилению санкций и усилия, направленные на получение прибыли от замороженных российских активов", - говорится в сообщении.

Как писало Reuters, во время визита Адейемо встретится с помощниками президента Владимира Зеленского, учеными, а также группами гражданского общества. В частности, он проведет переговоры с чиновниками относительно будущих планов усиления санкций против России.

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