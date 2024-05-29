Заступник глави Мінфіну США Адейемо прибув з візитом до Києва. ФОТО
Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо.
Про це повідомляє посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.
Як писало Reuters, під час візиту Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства. Зокрема, він проведе переговори з урядовцями щодо майбутніх планів посилення санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тепер буде бігати за кожним підписом до представника дорослих дядєй і тьоть, бо вже ні в які ворота не лізе, це правління.
хтось, ще вважає, зе!пересідента президентом?
*******
Адейемо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.
Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.
У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.