Заступник глави Мінфіну США Адейемо прибув з візитом до Києва. ФОТО

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.

Як писало Reuters, під час візиту Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства. Зокрема, він проведе переговори з урядовцями щодо майбутніх планів посилення санкцій проти Росії.

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