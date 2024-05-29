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Заступник глави Мінфіну США Адейемо прибув з візитом до Києва. ФОТО

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо.

Про це повідомляє посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - йдеться у повідомленні.

Як писало Reuters, під час візиту Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, вченими, а також групами громадянського суспільства.  Зокрема, він проведе переговори з урядовцями щодо майбутніх планів посилення санкцій проти Росії.

Заступник глави Мінфіну США Адейемо прибув до Києва 29 травня

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Автор: 

візит (1591) Київ (19530) США (23043) Мінфін США (122)


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..." Куди гроші діваються?!"...
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29.05.2024 13:35 Відповісти
извечный вопрос- откуда берется пыль и куда девается бабло
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29.05.2024 14:09 Відповісти
капець шмигалю.
тепер буде бігати за кожним підписом до представника дорослих дядєй і тьоть, бо вже ні в які ворота не лізе, це правління.
хтось, ще вважає, зе!пересідента президентом?
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29.05.2024 13:40 Відповісти
к нам єдєт ревізор ))
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29.05.2024 13:42 Відповісти
..для вора, эти страшнее ревизора..
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29.05.2024 14:08 Відповісти
Нехай залишається працювати в Кабміні, буде там хоч одна людина, що розуміється в економіці та фінансах.
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29.05.2024 14:08 Відповісти
заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо. Джерело:
*******
Адейемо - нігерієць. Виріс у США. Жодною практичною економічною, чи фінансовою діяльністю ніколи не займався. Має освіту бакалавра мистецтв і юриста. Юридичною діяльністю теж ніколи не займався.

Фактично є політкомісаром від клану Обами. Досить згадати, що він був пару років директором Фонду Обами. Просувався кар'єрними сходами на бюрократично-чиновницьких посадах, - в основному радником, або замом керівника апарату в кількох державних органах, найчастіше пов'язаних із фінансами.

У більшовиків колись були комісари в чорних кожанках, а у демократів США тепер - просто комісари з чорною шкірою. До речі, перша посада, на яку його призначили демократи, - директор передвиборчого штабу Джона Керрі по роботі з неграми. Хлопцю тоді було 23 роки.
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29.05.2024 16:26 Відповісти
 
 